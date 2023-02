Philips Evnia 34M2C860: presentato il nuovo monitor dell’azienda

Philips Evnia ha annunciato finalmente il nuovo monitor 34M2C860 per ampliare la sua offerta e diversificarsi nel mondo del gaming

Philips Evnia, multinazionale olandese, annuncia il suo ultimo monitor, così da ampliare la sua offerta e diversificarsi nel mondo gaming, grazie alle sue caratteristiche. Il nuovo Philips Evnia 34M2C860 offre ai clienti un’esperienza coinvolgente grazie al suo display curvo e alle immagini cristalline.

Philips Evnia 34M2C860: le caratteristiche tecniche

Il nuovo monitor offre un’esperienza coinvolgente grazie al display curvo, alle immagini cristalline e alla funzione Ambiglow che consente a ciascun giocatore di avere la giusta atmosfera nella propria stanza.

Oltre ad Ambiglow, Philips Evnia 34M2C8600 è dotato di Display HDR True Black 400 per le ombre, UltraWide QHD 3440 X 1440 pixel per immagini cristalline e 0,1ms per un gameplay fluido. Inoltre, il nuovo monitor curvo è dotato di una porta USB-C, di uno switch KVM e di un supporto HAS per un’esperienza sbalorditiva.

Tuttavia, la caratteristica più importante del nuovo monitor è l’OLED QD. Questa caratteristica consente di ottenere colori di altissimo livello e immagini vivaci grazie alla fusione di due tecnologie: I pannelli OLED e la tecnologia dei punti quantici (QD). Combinando queste due tecnologie in un’unica funzione, il nuovo monitor Philips Evnia 34M2C8600 offre un’esperienza di gioco impareggiabile e coinvolgente.

Philips Evnia 34M2C860: le dichiarazioni

Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead di Philips Monitors and IT Accessories, ha così commentato l’uscita del nuovo monitor.

Il nuovo monitor gaming di Evnia è pensato per tutti. Una delle caratteristiche che contraddistinguono questo monitor è la funzione Ambiglow, che mette in mostra ciò che Evnia rappresenta: innovazione, semplicità, accessibilità e un tocco di vivacità. La funzione Ambiglow consente a ciascun giocatore di avere la giusta l’atmosfera nella stanza. Questo permette a ognuno di sentirsi a proprio agio e di personalizzare la propria esperienza di gioco.

Disponibilità e prezzo

Il Philips Evnia 34M2C8600 sarà disponibile da febbraio al prezzo di 1299 euro. Voi cosa ne pensate del nuovo monitor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.