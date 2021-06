Microplastiche: le concentrazioni a seconda delle stagioni

Una nuova tecnica satellitare mostra come varino le concentrazioni di microplastiche negli oceani durante le diverse stagioni dell’anno

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modo per individuare le microplastiche negli oceani di tutto il mondo e seguirle nel tempo. Riescono così a fornire una cronologia di quando entrano nell’acqua, come si muovono e dove tendono a raccogliersi durante le stagioni dell’anno.

Microplastiche: un problema enorme

Si stima che circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrino negli oceani ogni anno. La maggior parte della plastica viene poi ridotta dal sole e dalle onde in microplastiche, minuscole particelle che possono cavalcare le correnti a centinaia o migliaia di miglia dal loro punto di ingresso. Le microplastiche sono tutti quei frammenti di plastica di dimensione inferiore ai 5 millimetri generati dalla degradazione di frammenti di plastica più grandi o da vari processi industriali. Questi detriti possono danneggiare la vita, gli ecosistemi marini e sono estremamente difficili da rintracciare e ripulire.

Cambiamenti di stagione nel Great Pacific Garbage Patch

Un team di ricercatori della Università del Michigan ha scoperto che le microplastiche oceaniche tendono a concentrarsi diversamente a seconda delle varie stagioni durante l’anno. Infatti durante i mesi estivi si tendono a concentrare in zone più precise, mentre nei mesi invernali risultano più disperse. Giugno e luglio, ad esempio, sono i mesi di punta per il Great Pacific Garbage Patch, una zona del Pacifico settentrionale dove la microplastica si accumula in quantità massicce. Mentre negli oceani al di sotto dell’equatore si concentrano nei mesi di gennaio e febbraio. Le concentrazioni tendono ad essere più basse durante l’inverno, probabilmente a causa di una combinazione di correnti più forti che le redistribuiscono e un aumento della miscelazione verticale che le spinge sotto la superficie dell’acqua. Ma non solo, anche la fuoriuscita di microplastiche dai fiumi, come il fiume cinese Yangtze, varia a seconda delle stagioni.

Dai pescherecci ai satelliti: come migliorare il rilevamento

Le attuali tecniche di rilevazione delle microplastiche si basano sui rapporti e sui raccolti di pescherecci e navi che rilevano le microplastiche raccolte. Questi rapporti sono quindi imprevedibili, subendo le perturbazioni di maltempo e spontaneità delle segnalazioni della navigazione. Il nuovo metodo si basa sul sistema satellitare globale Cyclone, o CYGNSS, che può fornire sia una visione globale sia ingrandimenti di piccole aree della superficie oceanica. Il sistema CYGNSS è costituito da un sistema di otto microsatelliti, lanciati nel 2016, per monitorare le tempeste e prevedere la loro gravità. La chiave del processo è la rugosità della superficie dell’oceano, che CYGNSS misura utilizzando il radar. Le misurazioni sono state utilizzate principalmente per calcolare la velocità del vento vicino gli uragani. I ricercatori, però, si sono chiesti se questi dati potessero avere anche altri usi. Utilizzando misurazioni del vento, il team ha cercato luoghi in cui l’oceano sembrava meno agitato rispetto al previsto. Hanno quindi confrontato quelle aree con le osservazioni dei pescherecci e dei modelli di correnti oceaniche che prevedono la migrazione della microplastica. Hanno trovato un’alta correlazione tra le aree meno agitate e quelle con più microplastiche. Infine, hanno fatto il processo inverso: cercando con diverse rugosità nella superficie hanno misurato le concentrazioni di microplastiche lì. Anche così hanno trovato le stesse correlazioni. Quindi hanno concluso che i dati di rugosità della superficie oceanica sono un ottimo modello per trovare dove le microplastiche si concentrano in superficie.

Riuscire a ripulire selettivamente gli oceani dalle microplastiche

Il team di ricercatori ritiene che i cambiamenti nella rugosità dell’oceano potrebbero non essere causati in maniera diretta solo dalle microplastiche, ma anche dai tensioattivi. Questi sono una famiglia di composti oleosi o saponosi che abbassano la tensione superficiale dell’acqua. I tensioattivi tendono ad accompagnare le microplastiche nell’oceano, sia perché vengono spesso rilasciati insieme a queste, sia perché viaggiano e si accumulano in modi simili a loro una volta che sono in acqua. A conclusione della ricerca, i ricercatori affermano che le informazioni potrebbero aiutare a distribuire navi e altre risorse in modo più efficiente per ripulire gli oceani dagli inquinanti. I ricercatori sono già in trattative con un’organizzazione olandese, la “The Ocean Cleanup“, per lavorare insieme per convalidare i risultati iniziali del team e verificare sperimentalmente su un’ampia scala i risultati. Questi dati su stagionalità e rugosità del mare possono anche essere utili anche all’agenzia dell’UNESCO, per trovare nuovi modi di monitorare il rilascio di microplastiche nelle acque del mondo e organizzare missioni di pulizia specifiche.

