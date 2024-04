F1, ufficiale in casa Aston Martin il rinnovo di Fernando Alonso

Come un fulmine a ciel sereno arriva l’annuncio da parte di Aston Martin del rinnovo di contratto di Fernando Alonso, ponendo così fine alle voci su un suo potenziale passaggio in altri team

Aston Martin e Fernando Alonso hanno prolungato il loro matrimonio fino alla fine del 2026. Cade così il primo tassello di quel domino relativo al mercato dei piloti in F1, iniziato con l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari. Di fatto, il rinnovo di Alonso con il team di Lawrence Stroll è un chiaro messaggio di fiducia verso il team e soprattutto nei confronti di Honda che dal 2026 fornirà le power unit alla scuderia di Silverstone.

A 42anni suonati l’asturiano ha messo la firma nero su bianco sul contratto più longevo della sua carriera nel motorsport. Di base il contratto è su durata biennale, ma in prospettiva potrebbe palesarsi per lui un ruolo che va oltre la F1, con Aston Martin pronta a tornare a LeMans nel 2025. La decisione di Alonso è maturata dopo il GP d’Australia, dove il suo nome era sulla bocca di tanti team, Red Bull e Mercedes fra questi. Ma come da lui espresso a Suzuka, un addio di Verstappen in Red Bull è molto improbabile, così come ha definito “poco attraente” la soluzione Mercedes.

F1, Aston Martin: ufficiale il rinnovo di Alonso

“I’m here to stay”, sono qui per restare, è questo lo slogan con cui Fernando Alonso ha confermato di credere nel progetto tecnico di Aston Martin, andando così a caccia di quella vittoria numero 33 che insegue ormai da oltre dieci anni. Qualche ora dopo aver detto sì al rinnovo con Aston Martin, Alonso si è concesso via web ad alcuni media a cui ha spiegato la sua scelta, le tempistiche e la fiducia verso il 2026:

Si è detto tanto sul mio conto nell’ultimo periodo, ma oggi sono orgoglioso di comunicare il mio rinnovo con Aston Martin con un accordo pluriennale. Da quanto mi sono legato al team nel 2023 mi sono subito sentito a casa. In 18 mesi abbiamo già ottenuto grandi risultati. Ringrazio Lawrence, Martin e Mike per la fiducia che hanno riposto in me e con Lance non vedo l’ora di raggiungere traguardi ancora più grandi. Mi sento al massimo della mia forma fisica e ho ancora fame. Darò tutto per far si che insieme al team potremo lottare per il titolo

Mentre sul rapporto con Honda e con gli altri team si esprime così:

Ero sicuro al 99% che avrei gareggiato anche il prossimo anno, mai pensato al ritiro. Ho parlato con altri team, credo sia una procedura giusta ascoltare tutte le mproposte e vedere come va il mercato. Aston nella mia testa era la soluzione più logica per me. Tutte le altre conversazioni non sono mai state approfondite veramente. Honda? E’ sicuramente un costruttore che ha avuto tanto successo in F1. In McLaren agli inizi avemmo dei problemi con loro ma subito dopo hanno risolto tutto. Ora stanno dominando nella categoria da svariati anni. Penso che per il 2026 ci sarà da divertisi insieme a loro, èrispetto molto la cultura giapponese e non vedo l’ora di lavorare di nuovo insieme ad Honda il quale per me è un vero piacere.

