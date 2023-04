Recensione GEEKOM Mini IT11: un mini PC definitivo?

Il protagonista di questa recensione è GEEKOM Mini IT11. Si tratta di un mini PC, come sempre, ma che ormai ha veramente poche differenze con un qualsiasi altro PC

Il mondo dei mini PC sta diventando sempre più affascinante perché consentono di fare sempre più cose, in uno spazio molto contenuto e consumando meno energia. Inoltre, con i servizi cloud che diventano sempre più diffusi, perché investire in un più costoso PC desktop?

Abbiamo già incontrato diversi mini PC GEEKOM, tutte ottime macchine. Ma c’era sempre qualcosa che mancava. Forse quel qualcosa è arrivato con GEEKOM Mini IT11. Scopriamo perché in questa recensione!

Specifiche tecniche

Dimensioni : 117 x 112 x 45.6 mm, 565 g

: 117 x 112 x 45.6 mm, 565 g CPU : i7-11390H di 11a generazione (4 core, 8 thread, 12M cache, fino a 5,00 GHz), TDP 35 W

: i7-11390H di 11a generazione (4 core, 8 thread, 12M cache, fino a 5,00 GHz), TDP 35 W iGPU : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe RAM : SODIMM DDR4 Dual Channel, 16 GB/32 GB; espandibile fino a 64 GB

: SODIMM DDR4 Dual Channel, 16 GB/32 GB; espandibile fino a 64 GB Storage : 1 x SSD (2280 M.2 SATA/PCIe),512GB/1TB espandibile fino a 2TB 1 disco rigido SATA da 2,5″ (7 mm), espandibile fino a 2 TB

: Sistema operativo : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Connettività : Bluetooth v5.2, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi 6

: Bluetooth v5.2, Ethernet 10/100/1000 Mbps, WiFi 6 Porte I/O: 3 x Porte USB 3.2 Gen 2, 2 x Porte USB-C 4, 1 x Lettore di schede SD, 1 x Presa per cuffie da 3,5 mm, 1 x Porta Gigabit Ethernet RJ45, 1 x Porta HDMI 2.0, 1 x Mini DisplayPort

Recensione GEEKOM Mini IT11: design e costruzione

Il design rimane il solito scelta da GEEKOM per i suoi prodotti, ormai quasi un tratto distintivo del brand. Abbiamo un mini PC di forma quadrata, con i bordi smussati che lo rendono molto elegante. In questo caso abbiamo ricevuto un prova la versione con livrea interamente grigio opaco. Rispetto alla classica nera lucida, questa soluzione appare un po’ più resistente allo sporco e, a mio parere, forse anche un pochino più elegante e minimalista.

DSC7009

DSC7008

La qualità costruttiva di GEEKOM Mini IT11 ricalca quella dei prodotti GEEKOM: la solidità si percepisce al primo tocco. Non ci sono scricchiolii o flessioni. I piedini in gomma fanno egregiamente il loro lavoro di ancoraggio alla superficie di appoggio. Nonostante questo, il case è semplicissimo da aprire per sostituire i componenti interni. Cosa non facile da trovare quando si parla di prodotti così compatti.

La confezione contiene diversi accessori:

Supporto VESA, per appenderlo

Alimentatore

Cavo HDMI

Guida utente

Biglietto di ringraziamento

Recensione GEEKOM Mini IT11: analisi delle prestazioni

Quello che forse caratterizza di più questo prodotto sono le prestazioni perché non solo il processore è un i7-11390H di 11a generazione, ma soprattutto abbiamo a disposizione la grafica Intel Xe di nuova generazione. Vediamo tutti i dettagli.

Come al solito, abbiamo lasciato a Cinebench il compito di spremere la nostra CPU. Nel test single core abbiamo notato un comportamento molto instabile della frequenze che hanno oscillato molto per metà del test, poi assestandosi intorno ai 3.5 GHz negli ultimi 5 minuti di benchmark. Nonostante il core i7-11390H possa spingersi fino 5 GHz, evidentemente il sistema di raffreddamento è un po’ sottodimensionato e non riesce a tenere sotto controllo le temperature – che infatti oscillano oltre gli 80 °C più volte nella prima metà del test. La CPU ci prova a dare il massimo, ma poi deve cedere e tornare alla frequenza di base.

Sorprendentemente, sul multi core la situazione è più tranquilla. Con frequenze che si stabilizzano subito a 3.5 GHz su tutti i core e temperature quasi sempre sotto gli 80 °C. Il consumo di potenza non va oltre i 28 W. Probabilmente il sistema di raffreddamento fa fatica gestire le elevate frequente di boost clock di questa CPU, mentre sul multi core si comporta bene. I punteggi sono di 1303 e 5530 rispettivamente su single e multi core.

Veniamo però alla parte grafica che è forse quella più interessante su questo dispositivo. La grafica Intel Xe è una grafica di nuova generazione che ha rivoluzionato le prestazioni delle iGPU. Abbiamo condotto dei test con due benchmark: Unigine Heaven e il più recente Superposition. Nel primo caso la GPU riesce a sostenere molto bene una risoluzione 1080p con dettagli alti, con un frame rate medio di 42 fps e qualche sporadico calo sui 22 fps. Nel benchmark Superposition, che è più complesso invece, abbiamo ottenuto solo 12 fps in 1080p che salgono a 20 a 720p. Comunque siamo sotto la sufficienza. In altri termini GEEKOM Mini IT11 potrà tranquillamente sostenere i giochi meno complessi – e recenti – in FHD, ma per far girare i giochi moderni serve ben altro.

Ottima invece la dotazione di memoria che sono molto veloci con lettura e scrittura sequenziali rispettivamente intorno ai 3500 MB/s e 2500 MB/s. Buona anche le prestazioni casuali. Infatti la fluidità e reattività del sistema si vedono tutte e l’avvio di Windows è veramente fulmineo.

Recensione GEEKOM Mini IT11: esperienza d’uso

Questo mini PC è dotato di una CPU che non teme nulla. Abbiamo ovviamente testato a colpo sicuro la suite office senza alcun tipo di problema. Potete aprire varie schede del browser e vari file senza avere tentennamenti. Insomma, GEEKOM Mini IT11 gestisce senza problemi tutto quello che riguarda la nostra quotidianità casalinga o in ufficio.

Veniamo a qualcosa di più impegnativo. L’editing di foto procede spedito. Il processore ha abbastanza potenza da applicare gran parte dei filtri in pochi istanti e permette agevolmente di avere un anteprima in tempo reale, anche di file molto pesanti ad elevata risoluzione. Se passiamo all’editing video, dobbiamo fare alcune premesse: per progetti di piccole dimensioni, con poche tracce e a risoluzione non troppo elevata, si comporta molto bene. Anche un programma come DaVince Resolve gira in modo soddisfacente.

Lato svago: nessun problema ovviamente per film e serie TV. Può andare bene anche come console da gioco se ovviamente non avete le pretese di giocare a risoluzione elevata e con titoli recenti, potremmo dire che un livello di complessità PlayStation 3 si riesca a gestirlo. Per il retrogaming certamente è una bomba. E infine il comparto I/O è una favola. Possiamo attaccarci di tutti, via wireless e wired. Davvero un ottimo lavoro fatto dall’azienda taiwanese anche perché, nonostante l’abbondanza di porte, il design rimane pulito e ordinato.

Conclusioni

Alla fine di questa recensione ci chiediamo se GEEKOM Mini IT11 sia il mini PC definitivo. La risposta è ni. Il processore fa il suo lavoro egregiamente, ma il sistema di raffreddamento non gli permette di esprimersi al meglio. Tuttavia finalmente abbiamo una parte grafica degna di tale nome che riesce a far girare in 1080p 30fps i giochi (anche se non quelli più recenti).

A parte i benchamark, questo mini PC si comporta davvero bene nell’uso quotidiano con una vasta gamma di applicazioni. Ovviamente non possiamo chiedergli di fare quello che farebbe una workstation da diverse migliaia di euro come editing video 4K. Però per quello che si fa nel 90% delle nostre case e uffici potrebbe andare molto bene. Inoltre, se consideriamo che spesso in offerta lo troviamo ad un prezzo di circa 550 euro, questo GEEKOM Mini IT11 diventa davvero un best buy!

8 Potente ma non eccezionale Punti a favore Design e compattezza

Design e compattezza Comparto I/O

Comparto I/O Grafica integrata molto potente, ma... Punti a sfavore ... non all'altezza delle sfide moderne

... non all'altezza delle sfide moderne Alcuni problemi nel gestire le temperature