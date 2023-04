Wonka: il primo trailer in anteprima al CinemaCon

Il primo trailer di Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato, è stato mostrato in anteprima al CinemaCon ed ha fornito qualche dettaglio sui personaggi di Timothèe Chalamet e Hugh Grant

Durante il panel Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, tenutosi ieri 25 aprile, è stato mostrato in anteprima il trailer di Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato dalla vena musical, in cui Timothèe Chalamet veste i panni di un giovanissimo Willy Wonka. Oltre ad aver fornito alcuni dettagli sul personaggio principale e sui suoi desideri, la clip ha rivelato il coinvolgimento di Hugh Grant, che comparirà nel progetto in un ruolo decisamente stravagante.

Il trailer purtroppo è stato solo mostrato in anteprima presso la rassegna e per la sua divulgazione ci vorrà un po’ di tempo ancora, ma come di consueto è stata fornita un’accurata descrizione sui social di quanto mostrato. La novità più interessante trapelata dalla clip è, come accennato, il ruolo di Hugh Grant. La star inglese vestirà infatti i panni di un Umpa Lumpa, le piccole creature che nel romanzo di Roald Dahl lavorano nella fabbrica di cioccolato, con assoluta devozione e un pizzico di cinismo.

Wonka: Hugh Grant scatenato nel primo trailer anticipato nel CinemaCon

Stando a quanto trapelato in rete, gli Umpa Lumpa saranno impegnati in uno dei numeri musicali presenti nel lungometraggio, che coinvolge anche lo stesso Hugh Grant. Dopo alcune brevi sequenze di canto e ballo divenute iconiche all’interno della sua filmografia (fra tutte quella di Love Actually e il videoclip di Scrivimi una canzone) l’attore è dunque pronto a cimentarsi nuovamente in una sequenza “musicale”.

Il trailer mostra poi alcuni frammenti del difficile percorso che un giovane Willy Wonka deve affrontare per aprire la sua fabbrica di cioccolato, dal momento che si scontrerà con un gruppo che vuole impedirgli di sfondare nel settore. Una giovane ragazza, interpretata da Calah Lane, lo aiuterà però a portare a termine la sua visione. Siamo quindi di fronte ad una versione del personaggio meno cinica e sarcastica rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere nelle due precedenti trasposizioni cinematografiche di Mel Stuart e Tim Burton, rispettivamente interpretate da Gene Wilder e Johnny Depp. Wonka vuole infatti solamente realizzare i suoi sogni, per regalare un po’ di gioia e felicità al mondo. Timothèe Chalamet, all’interno della clip, viene poi ritratto mentre canta, balla e cerca di far volare alcune persone con i suoi cioccolatini magici. L’arrivo del film è previsto il 14 dicembre 2023, ma ovviamente prima di quella data vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi nei nostri canali.

