Recensione be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro: uniche sul mercato!

Recensione Silent Wings 4 e 4 Pro. be quiet! reinventa le classiche ventole. Ora come i “transformers”. 2 Possibilità di montaggio, e Switch!

Difficile innovare in un campo dove vige la classica norma costruttiva per svariati anni, difficile reinventarsi un prodotto ben consolidato e per certi versi abbastanza “standard” e semplice. Le ventole sono uno di questi prodotti, specifiche a parte infatti, la loro struttura non è mai cambiata particolarmente nel tempo.

La difficile mossa di be quiet! con la nuova gamma di prodotti è stata questa, reinventarsi le classiche ventole per PC, senza stravolgere la struttura delle ormai note Silent Wings, ma introducendo piccoli grandi cambiamenti che rendono le classiche ventole a cui siamo abituati, ora, più smart!

Entriamo nel vivo della recensione senza perdere altro tempo, e scopriamo tutto sulla nuova gamma di Ventole Top Gamma.

4 sono le famiglie di ventole di casa tedesca be quiet!, troviamo le Pure Wings 2 e le varianti RGB Light Wings, che con modeste specifiche fanno della versatilità la loro arma primaria, salendo poi per la gamma Shadow Wings 2 da sempre impegnata a realizzare il miglior rapporto silenziosità/ prestazioni, e per finire le top gamma, ovvero la famiglia Silent Wings, che punta a massime prestazioni senza compromessi, se non quello della silenziosità operativa.

Le nuove Silent Wings 4 e 4 Pro, sono uniche sul mercato, perché si discostano dal passato sia in termini di specifiche, sia in termini di struttura interna. Specialmente la variante 4 Pro, scopriamo tra poco il perchè.

Uno sguardo generale | Recensione be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro

Le nuove ventole fanno affidamento ad un nuovo potente motore a 6 poli, basato però sempre sulla tecnologia fluid-dynamic bearing, capace di operare con una potenza inferiore se necessario e minor vibrazioni emesse. Il nuovo motore è stato progettato per adattarsi sia a lavori di Pressione statica (air pressure) come ad esempio l’utilizzo con radiatori dove vi è la necessità di pressione costante ed elevata portata, sia per lavori puri di airflow, dunque come ventole classiche per garantire ricircolo d’aria nei nostri Case, dove per l’appunto è richiesto tanto volume d’aria ad alta velocità. Un motore dunque più efficiente e versatile. Continuiamo la recensione delle be quiet! Silent Wings 4 entrando nel vivo della struttura.

Le novità non si fermano sul motore, difatti è stata anche rivista la struttura delle pale. Ora vi è una nuova disposizione delle stesse, con un inferiore distanza rispetto al bordo esterno della ventola, una lavorazione che ha richiesto una produzione quanto più accurata possibile, ma che ha permesso di incrementare la pressione d’aria emessa, e quindi anche il raggiungimento di RPM maggiori, mantenendo entro livelli accettabili la rumorosità generata in fase di funzionamento.

Continuiamo la recensione di queste be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro parlando della nuova struttura delle pale, che permette a queste ventole di essere molto versatili, potendo produrre prestazioni decisamente interessanti sia nell’utilizzo con radiatori, sia per realizzare un corretto flusso d’aria all’interno dei nostri Case. Le pale ottimizzate ora riescono a sfiorare letteralmente i bordi della ventola, difatti il Gap è di soli 1mm. E sono studiate con un pattern che veicola l’aria calda verso l’estremità delle stesse, mantenendo la parte mediale delle pale fredde, così da ottimizzare l’incanalazione.

Sono realizzate in PBT, e sono molto robuste, al tatto restituiscono un ottima sensazione, robusto anche il sistema di sgancio. Merito anche del rinforzamento con il 30% di fibra di vetro. Questo materiale le rende robuste ma resistenti a vibrazioni e capaci di assorbire le stesse. La tencologia Fluid-dynamic bearing poi permette a questo motore di vantare una “life span” di circa 300,000h.

Focus su Silent Wings 4 Pro: è in grado di trasformarsi e possiede un selettore RPM fisico

Protagonista principale di questa serie è ovviamente il modello Silent Wings 4 Pro, ma andiamo per gradi.

Sia il modello 4, che il modello 4 Pro, possono cambiare la loro struttura per adattarsi ad ogni contesto. be quiet! ha realizzato una struttura che permette lo sgancio rapido dei 4 angoli della ventola, così che si possano cambiare con altri 4 angoli che il brand include in confezione. Ci sono 2 kit di montaggio per ogni singola ventola, un kit adatto ad applicazioni per il Case, dunque per fini di Fan Airflow, in quanto sono ottimizzati su due fronti; il primo è che permette un montaggio più veloce al case, sia tramite pin di aggancio/ sgancio rapido che con classiche viti, il secondo è che crea quella distanza millimetrica perfetta tra ventola e case per ottimizzare il flusso d’aria. Questo per quanto riguarda il primo Kit, il Kit di montaggio secondario invece, è ottimizzato per la pressione statica, dunque per l’utilizzo con radiatori, in quanto permette un avvicinamento ottimale delle stesse al corpo lamellare migliorando le prestazioni finali.

Sganciare i 4 angoli è un operazione facile ed intuitiva, e richiede meno di un secondo, ci sono 2 clip, basta premerle, e l’angolo scatta fuori da solo, per l’istallazione dell’altro angolo, basta fargli eseguire lo scatto poggiandolo in sede. Ed in meno di un minuto la vostra ventola sarà adatta ad ogni contesto gli si presenti. Inoltre, è indicato con una dicitura la scritta “Corner Type A” per indicare quella di fabbrica che per l’appunto viene fornita di default, qualora vi dimenticaste.

Prima di proseguire con la recensione di queste be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro, un accenno sul montaggio, molto comodo quest’ultimo, dato il suo sistema, che potrà avvenire sia con 4 pin di gomma assorbente anti vibrazioni e 4 rondelle annesse di gomma, sia con le classiche 4 viti.

Un occhio clinico al dettaglio estremo | Recensione be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro

be quiet! ha cercato in questo prodotto la cura massima del dettaglio, introducendo un ulteriore novità assoluta in questo campo. Sappiamo tutti quanto sia difficile in diversi contesti afferrare la fine del cavo per connettere le ventole, in alcuni contesti il grip è pari a zero è la struttura liscia e squadrata dei pin è difficoltosa. be quiet! non solo ha realizzato dei curatissimi cavi Sleeved, decisamente più belli da vedere, ma anche un nuovo connettore proprietario, ora più lungo così da esser impugnato meglio, e decisamente più rigido, per un inserimento migliore. Piccoli dettagli, che nel complesso quando servirà, faranno la differenza. Davvero comodo quando dovete collegare le ventole in posti stretti e difficoltosi per via del Case o degli altri componenti presenti.

Novità incredibile nel settore, unica e rara, l’introduzione del selettore fisico per regolare il range RPM, grazie a profili PWM integrati.

È posto dietro la ventola, quella parte riconoscibile dal classico adesivo che include le specifiche, solitamente la parte in cui l’aria viene emessa. Qualcuno potrebbe pensare che ciò potrà non essere comodo o accessibile, questo è vero ma solo in parte. Innanzitutto questa particolare funzione le classifica direttamente come miglior candidate per la pratica dell’overclock estremo, una manna dal cielo risparmiare risorse (non utilizzando software di gestione che prendono parecchia RAM) per selezionare fisicamente la velocità delle stesse, in base al contesto. E soprattutto in tutte quelle situazioni in cui sono installate su delle Test Bench, dove l’accessibilità è diretta. In un contesto classico invece, magari se installate su di un PC, potrete ovviamente modificare la velocità tramite gestione software da Windows, ma avere una funzione così può tornare utile qualora dovreste regolare la velocità nel BIOS, oppure nel caso il programma non funzioni per via di Bug, o semplicemente non potete accedere al software, magari durante un aggiornamento, oppure durante lunghi render in coda che non vi permettono di aprire altri applicativi.

Insomma, è una killer feature che vi fa protendere verso questo piuttosto che altro? Se siete overclocker che praticano LN2 o utilizzano per lavoro o per piacere TestBench sono assolutamente un Must, per altri campi no, ma è un qualcosa che avercela, oltre ad essere un qualcosa in più può tornare utile nei contesti citati. Unica nota, solo nel caso parliamo di montaggio all’interno di un PC, l’accesso al selettore dipende dalla posizione in cui è installata, e questo dipende se in configurazione Push o Pull in base alla vostra scelta, nel caso sia posta in Push ad esempio ed è avvitata l’accesso non sarà possibile, ma solo se fissate con le viti, i pin in gomma per l’aggancio rapido permettono di staccare la ventola in un secondo.

Le velocità che lo switch permette di impostare sono una a latenza bassa, una media, ed una al massimo regime possibile, ovvero ben 3000 RPM.

Specifiche e test | Recensione be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro

Vi diamo ora le specifiche, così che potete farvi un idea di quel modello faccia al caso vostro o eventuali confronti.

Silent Wings 4 da 120mm ; range RPM 1600/2500

; range RPM 1600/2500 Silent Wings 4 da 140mm ; range RPM 1100/1900

; range RPM 1100/1900 Silent Wings 4 Pro da 120mm ; range RPM 1600/2500/3000

; range RPM 1600/2500/3000 Silent Wings 4 Pro da 140mm; range RPM 1100/1900/2400

Nell’utilizzo il montaggio è stato decisamente comodo e come detto ampiamente nel testo, le piccole chicche inserite rendono queste ventole non solo estremamente comode, ma anche molto versatili. Mi sono molto divertito a mettere mani sulle ventole sperimentando diverse posizioni e fissaggi. Il selettore è azionabile anche con le ventole in movimento ovviamente, senza recare danni alle stesse.

Abbiamo testato le ventole nella nostra Test bench di riferimento, con risultati davvero ottimi. Rapportate alle Noctua 3000 Industrial da 14 lo scarto in diversi scenari era di circa 1/ 2 gradi, in ogni scenario, a favore delle Silent Wings. Sembrano pochi, e magari in termini assoluti lo sono, ma in realtà non è così. In quanto è davvero difficile ottimizzare un prodotto, in termini di performance, non un ormai design standard, e soli 2 gradi nel totale possono fare la differenza. In termini di rumorosità la differenza è maggiormente percettibile, inudibili in condizioni di medio utilizzo, e non fastidiose quando richiesto un massimo carico. Vicine, o, a 3000 RPM, sono ovviamente udibili, ma non in maniera significativa. Ricordiamo che be quiet! dichiara per il loro modello più “rumoroso” 36.8 db(A), noi abbiamo rilevato in realtà anche meno, ovvero 32 db(A) a pieno carico.

Per effettuare il test, abbiamo preso in considerazione un dissipatore AIO be quiet! Silent Loop 2 da 360mm, installato su di un AMD Ryzen 7 3800X, abbiamo effettuato 2 test. Uno lasciando in Idle completo il PC in questione, e per 30 minuti abbiamo monitorato con un software le temperature sommarie (non dei singoli Core) della CPU, l’intero Package per intenderci. Il secondo test ha visto invece ben 10 Run di Cinebench R23 per l’esattezza, lanciati a distanza l’uno dall’altro di 1 minuto. Lo scarto come ripetuto sopra, è stato sempre del range di 1/ 2 gradi a favore delle Silent Wings.

Conclusioni e Prezzi

Giunti alla fine di questa recensione delle nuove be quiet! Silent Wings 4 e 4 Pro, veniamo ai prezzi;

Silent Wings 4 da 120mm; 23,90 Euro

Silent Wings 4 da 140mm; 24,90 Euro

Silent Wings 4 Pro da 120mm; 31,90 Euro

Silent Wings 4 Pro da 140mm; 32,90 Euro

I prezzi li riteniamo rapportati a ciò che offrono, e sono anche allineati alle offerte top gamma dei diretti maggiori competitor sul mercato. Il listino prodotti di be quiet! è vasto, e abbiamo molte ventole valide a prezzi standard, qui, con le Silent Wings 4 abbiamo il top che si può desiderare oggi sul mercato per questo componente. Abbiamo materiali nobili, costruzione eccezionale, ed una produzione anche complessa per certi versi, grazie ai kit di montaggio differenti inclusi in confezione.

Crediamo che ad oggi rappresentino il meglio sul mercato in termini di ventole. Ed il loro acquisto può essere tenuto in considerazione nel caso volessimo realizzare una configurazione votata sì alla silenziosità, ma anche alle massime prestazioni. Potrà poi rappresentare per un pubblico di nicchia come quello degli overclocker o utilizzatori di Test bench, un vero e proprio prodotto unico. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

