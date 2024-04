GP Giappone, Williams: l’incubo telaio continua

Un altro danno danno al telaio causato da Alexander Albon nel GP del Giappone potrebbe compromettere la prossima gara in Cina per la Williams

Telaio è la parola che più rappresenta il team Williams in questo inizio di stagione, infatti, dopo l’incidente al via di Alexander Albon nel GP del Giappone, la scuderia di Groove si ritrova ora a fare la conta dei danni. Un inizio shock di campionato per la Williams dopo la sequenza di incidenti che hanno coinvolto i suoi due piloti Alexander Albon e Logan Sargeant tra Melbourne e Suzuka. La scuderia di Groove ora rischia seriamente di arrivare al prossimo GP della Cina fra due settimane con una sola monoposto. Infatti, il team inglese aveva scelto di passare ad Albon il telaio di Sargeant dopo l’incidente del tailandese nelle prove libere australiane, non facendo correre l’americano. Ma l’impatto avuto da Albon in curva uno nel GP del Giappone rischiano di aver dato il colpo di grazia alla stagione della Williams.

Il pilota americano aveva pesantemente danneggiato il telaio della sua FW46 nel corso delle FP1, rinunciando poi alla seconda sessione di prove libere. Pur riuscendo a scendere in pista nel resto del weekend, Sargeant è dovuto ritornare al vecchio pacchetto aerodinamico in quanto il team ne disponeva di un solo set. I nuovi aggiornamenti però sono andati in gran parte distrutti dopo l’impatto tra Albon e Ricciardo al via della gara giapponese.

GP Giappone, Williams: quanti danni!

L’inizio disastroso della Williams era dietro l’angolo. Il team infatti aveva soltanto due telai pronti per le prime gare stagionali, ora entrambi danneggiati e inviati alla sede per le dovute riparazioni. La conta dei danni stimata dalla scuderia è attorno ai 2 milioni di euro, includendo l’ultimo incidente di Albon. Il tempo stringe dato che le nuove componenti dovranno essere prodotte e disposte sulle due monoposto entro lunedì prossimo quando si viaggerà alla volta di Shangai. In casa Williams si respira ottimismo per avere entrambe le macchine in Cina aspettando il tanto desiderato terzo telaio che dovrebbe essere pronto per Miami. Intanto, tutto questo sta provocando un forte rallentamento sul fronte degli aggiornamenti, a riguardo si è espresso così il team principal James Vowles:

Suppongo che per qualsiasi team avere tre incidenti gravi che hanno di fatto compromesso l’equipaggiamento della vettura sia un danno enorme, se lo consideriamo nell’arco della stagione è gestibile, ma nelle prime gare diventa complicato. Stiamo cercando di preparare le nuove componenti in tempi rapidi, ma questo avrà un forte impatto sulle prestazioni e sugli sviluppi. Non potremo aggiornare più di tanto le nostre monoposto durante la stagione.

