AMD: La CPU Ryzen 7000 a 16 core di raggiunge i 5,5 GHz

La CPU Ryzen 7000 a 16 core di AMD raggiunge i 5,5 GHz su diversi thread nella demo di gioco

In un recente live streaming, il direttore del marketing tecnico di AMD, Robert Hallock, ha discusso tutti i dettagli sul chip Ryzen 7000 (Raphael) che il produttore di chip ha utilizzato in una recente demo di gioco del Computex 2022.

Secondo Hallock, il processore Zen 4 a 16 core, che dovrebbe essere il Ryzen 9 7950X, ha operato alla velocità di clock massima di boost di 5,5 GHz su diversi thread senza overclocking o dissipatori sub-ambient.

Il chip funzionava completamente di serie e aumentava fino a 5,5 GHz in modo naturale.

AMD: ha eseguito una demo di gioco al Computex 2022

Per ricapitolare rapidamente, AMD ha eseguito una demo di gioco di un prototipo di CPU Ryzen 7000 a 16 core alla fine della sua presentazione al Computex 2022.

Il chip ha eseguito Ghostwire: Toyko senza intoppi, un titolo rilasciato di recente, e facilmente potenziato a 5,5 GHz. Tuttavia, al momento, AMD non ha rivelato alcun dettaglio sul sistema di test fino ad ora.

Ma per fortuna, ora sappiamo che 5,5 GHz sarà un obiettivo di velocità di clock più realistico per i processori Ryzen 7000. Inoltre, Hallock conferma che AMD non ha usato strani imbrogli con la demo di Zen 4.

Invece, il banco di prova consisteva in una scheda madre AMD AM5 di riferimento e un dissipatore a liquido all-in-one Asetek da 280 mm di fascia consumer.

Le parole di Hallock

Hallock ha riferito che il prototipo Ryzen 7000 risaliva ad aprile e il chip a 16 core da 5,5 GHz con la sua configurazione “out-of-the-box” senza overclocking coinvolto.

Il processore ha oscillato specificamente tra 5,2 GHz e 5,5 GHz in Ghostwire: Tokyo . È un’ottima notizia per Ryzen 7000; AMD è molto fiduciosa nella capacità di Zen 4 di operare ben al di sopra dei 5 GHz senza ulteriori interventi di overclocking. Tuttavia, l’effettiva velocità di aumento del clock dipenderà dal gioco e dall’applicazione.

La presa AM5 è compatibile con i dissipatori AM4. Pertanto, i proprietari di AMD non devono investire in una nuova soluzione di raffreddamento.

Tuttavia, con AM5, AMD ha aumentato la potenza della presa (PPT) a 170 W, dove in precedenza era di 142 W su AM4. Pertanto, i chip Zen 4 dovrebbero raggiungere il massimo a 125 W, il che rappresenterebbe solo un aumento di 20 W rispetto alle SKU Zen 3 105 W di AMD esistenti, come Ryzen 9 5950X o Ryzen 7 5800X .

Mentre AMD ha recentemente alzato il sipario su Zen 4, i processori di prossima generazione non debutteranno fino a questo autunno.

Cosa ne pensate di questa notizia riguardante la La CPU Ryzen 7000 di AMD?