Overclock automatico: AMD aggiorna RAM per CPU Ryzen

L‘azienda AMD lavora all’Overclock automatico RAM per le CPU Ryzen

L’AMD (Advanced Micro Devices),Tra le novità presentate in questi giorni, ha colpito la nostra attenzione con un nuovo brevetto, che riguarda l’Overclok automatico della memoria RAM per le CPU. AMD è una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori con sede a Sunnyvale, California. È uno dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server e di chip grafici integrati e discreti. Per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui.

Novità | Overclock automatico RAM per le CPU Ryzen

Negli articoli precedenti abbiamo ampiamente parlato delle novità dei processori Ryzen 7000. Con questi processori si avrà la possibilità di spingere maggiormente le frequenze operative dei moduli. L’obbiettivo è rendere questa operazione più facile per tutti, grazie alla nuova tecnologia implementata.

L’overclock automatico di AMD sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, ovvero, su ogni sistema verranno generate delle impostazioni che permetteranno la memorizzazione locale del profilo. In tal modo si otterranno le migliori prestazioni anche sui dispositivi di memoria più economici con profilo profilo JEDEC. Non ci sarà bisogno dell’intervento dell’utente, che non dovrà nemmeno più preoccuparsi di eseguire dei test.

Con l’Overclock automatico delle RAM, sarà possibile ottenere molto più facilmente le migliori prestazioni in differenti configurazioni di sistema.

Il nuovo software sviluppato da AMD consentirà al sistema di determinare la frequenza di Overclock della memoria, scegliendo le impostazioni più giuste per quanto riguarda la latenza, al fine di superare il target di stabilità posto dall’applicazione stessa. Alla fine poi sarà creato un profilo contenente le impostazioni precedentemente generate, che verrà caricato ad ogni avvio del PC.

In questi giorni, AMD ha reso pubblico il brevetto dell’Overclok automatico, ma ancora non si conosce la data di disponibilità di questa nuova tecnologia. È probabile aspettarsi che questa, verrà rilasciata con l’uscita delle nuove CPU Ryzen 7000.

E voi cosa ne pensate di questa nuova tecnologia dell'Overclok automatico per le memorie RAM?