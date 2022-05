ASUSTOR College: nuovo testing center

Oggi parleremo nella novità per quanto riguarda uno dei più importanti produttori di NAS. Parliamo di ASUSTOR College, che si arricchisce con un nuovo testing center

In questo articolo parleremo di ASUSTOR Collage, ultima innovazione della ASUSTOR.

ASUSTOR è stata fondata nel 2011 attraverso un investimento diretto di ASUSTeK Computer Inc., A, il cui nome nasce dalla combinazione di “ASUS” e “Storage”, Oggi è uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS e soluzioni per la video sorveglianza. Inoltre, si dedica anche allo sviluppo e all’integrazione del relativo firmware, dell’hardware e delle applicazioni. Tra i principali obiettivi di ASUSTOR quello di assicurare un’esperienza d’uso ineguagliabile e offrire la gamma di soluzioni di network storage più completa possibile. (Per maggiori informazioni clicca qui)

Dettagli

ASUSTOR Collage nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti le informazioni e le risorse necessarie per sfruttare al meglio le funzionalità dei propri NAS. Inoltre, vuole garantire i massimi livelli di protezione ai dati, e consente oggi di valutare e certificare anche il livello delle proprie competenze. Organizzato e costantemente arricchito per fornire in modo semplice e immediato ai possessori dei NAS ASUSTOR tutte le informazioni necessarie per sfruttarne le potenzialità. ASUSTOR College mette a disposizione una vasta gamma di guide, classificate in base al livello di difficoltà degli argomenti trattati. Queste possono venire seguite dagli utenti in ordine progressivo, aumentandone in modo graduale le competenze oppure consultate in base alle specifiche necessità del momento.

Guide

Suddivise in quattro livelli, le guide partono dal fornire le prime nozioni sui NAS. Pian piano poi si arriva a quelle più complesse dei livelli tre e quattro, in cui vengono toccati temi come, ad esempio, la migrazione del sistema, la riduzione dei rischi in caso di attacchi Ransomware e l’introduzione ai controlli di accesso di Windows. Al termine di ogni singola guida, se lo si desidera, ogni utente avrà la possibilità di testare il proprio grado di preparazione sullo specifico argomento e ricevere il corrispondente badge. Dopo aver completato con esito positivo tutti i test di un determinato livello, l’utente riceverà da ASUSTOR la relativa certificazione.

Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni ASUSTOR clicca qui.

E voi cosa ne pensate di ASUSTOR Collage? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).