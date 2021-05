Migliori controller per PC | Maggio 2021

Scopriamo in questa guida quali sono i migliori controller per PC attualmente sul mercato, e quale scegliere in base a prezzo e funzionalità

Mouse e tastiera non sono sempre adatti ad ogni gioco e giocatore, e un buon controller è importante anche per i giocatori PC. Virtualmente ogni controller è compatibile più o meno ufficialmente con la piattaforma e la scelta può essere abbastanza difficile. Vediamo quindi in questa guida i migliori controller per PC per varie fasce di prezzi, e quale scegliere in base alle proprie necessità.

Quali controller si possono usare su PC?

Come già scritto sopra, in un modo o nell’altro è possibile far funzionare praticamente qualsiasi controller su PC, dal Dualshock 1 al Wiimote, dal DualSense ai Joy-Con. I controller supportati ufficialmente da Windows, e che funzionano quindi senza alcuna procedura particolare necessaria sulla maggior parte dei giochi, sono essenzialmente quelli per Xbox dalla 360 in poi, e diversi altri controller designati per Xbox One e Xbox Series X.

Steam però ha aggiunto nel tempo il suo supporto a moltissimi controller di terze parti e di varie console, rendendoli compatibili con la maggior parte dei giochi del suo enorme catalogo. Si possono usare facilmente quindi ad esempio DualSense (con supporto alla barra touch e regolazione dei LED), e Pro Controller di Switch. La compatibilità può essere estesa anche a giochi non di Steam, aggiungendoli alla libreria del programma. Per fare ciò basta cliccare su “Aggiungi un gioco” in basso a sinistra nella finestra principale, poi su “Aggiungi un gioco non di Steam”, e infine selezionare il gioco desiderato.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Migliori controller per PC

Partiamo subito con quello che è a mani basse il miglior controller per PC attualmente sul mercato, se non avete limiti nel budget. L’Elite controller Series 2 è acquistabile infatti a circa 180€, prezzo proibitivo per molti, e più indicato a giocatori professionisti. Anche contando il prezzo, il livello di personalizzazione offerto da questo controller è formidabile, dal livello di tensione degli analogici, alla scelta dei D-Pad e alle funzioni di tutti i vari tasti aggiuntivi. Rispetto alla prima serie di controller Elite, questo modello include un case per il trasporto che funge anche da base di ricarica per la batteria da oltre 40 ore del dispositivo.

Razer Wolverine Ultimate – Migliori controller per PC

Altro controller di fascia molto alta, il Wolverine Ultimate presenta anch’esso un altissimo livello di personalizzazione, nei D-Pad o nei tasti posteriori ad esempio. Una delle caratteristiche più distintive di questo controller è però il feeling tattile dei tasti, simile al clic di un mouse. Un grande svantaggio del Wolverine Ultimate è però l’assenza di una connettività wireless, che costringe quindi ad usare il cavo, per quanto ottimo sia. Essendo un prodotto Razer non possono mancare ovviamente i LED RGB, con supporto a Razer Chroma per la sincronizzazione degli effetti di luce con altri dispositivi.

Xbox Wireless Controller – Migliori controller per PC

Controller standard per Xbox One, l’Xbox Wireless Controller è considerato da molti uno dei migliori controller di sempre, superiore quindi al DualSense di Sony, sul quale ha anche il vantaggio della compatibilità totale con Windows. Acquistabile a circa 70 €, questo controller è probabilmente il più adatto alla maggior parte dei giocatori PC. Inoltre, incluso nel prezzo troverete anche l’adattatore wireless che vi permetterà di collegarlo al PC senza l’utilizzo di cavi. Per maggiori informazioni sul controller, vi invito a leggere il nostro articolo.

Microsoft Controller Wireless per Xbox, Nero Carbone + Adattatore Wireless per Windows 10 Scopri il design del Controller Wireless per Xbox, caratterizzato da superfici scolpite e geometrie raffinate per un elevato comfort durante il gioco

Logitech F310 – Migliori controller per PC

Per chi vuole spendere il meno possibile, l’F310 rimane un ottimo controller contando il costo di poco meno di 30 €. La qualità ovviamente è ben lontana da quella degli altri controller in questa lista, ma per un uso più casual va più che bene. Un grande vantaggio dell’F310 è il peso, estremamente ridotto nonostante comunque la buona sensazione di rigidità e robustezza del controller.

Menzione d’onore: DualSense

Grazie al supporto di Steam, il DualSense è diventato un’ottima opzione per chi preferisce gli analogici allineati, o in generale il suo design rispetto a quelli di Microsoft. I vantaggi del DualSense sul controller standard Xbox Series X sono anche il LED, personalizzabile in colore e luminosità, e la barra touch. Quest’ultima può essere usata come sorta di trackpad, rendendo molto più comode le eventuali operazioni da compiere col mouse.

Come l’Xbox Wireless Controller, il DualSense si può acquistare a circa 70 €. Ricordiamo però che nonostante la “mediazione” di Steam, la compatibilità del DualSense con Windows non è totale come quella dei controller Xbox, per cui potrebbe essere necessario l’uso di software della piattaforma di Valve per lanciare i giochi di altre librerie come ad esempio Epic Games Launcher o Origin.

(attualmente in offerta) Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l'innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Conclusioni

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto nella scelta del vostro controller, e vi ricordiamo di continuare a seguirci sulle sezioni dedicate per altre news, guide, recensioni e speciali su hardware e videogiochi.