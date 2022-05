Recensione Nilox Mini Wi-Fi 3: piccola e funzionale

Abbiamo finalmente testato la nuova Nilox Mini Wi-fi 3, piccola action cam dal prezzo irrisorio, che consente di registrare video in 4k; scopriamone tutti i dettagli nella recensione!

La videocamera proposta da Nilox, si posiziona nel segmento entry level del mercato: viene proposta a poco più di 50€. Mini Wi-Fi 3 è però dotata di tantissimi accessori che la rendono pratica per diversi utilizzi.

Caratteristiche tecniche | Recensione Nilox Mini Wi-Fi 3

Di seguito riportate le caratteristiche tecniche principali del prodotto.

Risoluzione: 20 Mpx

Sensibilità ISO: Auto

Formati file: JPEG

Modalità esposizione: auto

Stabilizzazione: Si, elettronico

Messa a fuoco: fisso

Live View: Si

Anti-polvere: Si

Modalità video: 4k @ 30fps

WiFi: Si

GPS: No

USB: Si – micro usb e HDMI

Touchscreen: no

Display: 2.0″

Mirino: mo

Memoria: micro SD fino a 64 GB

Batteria: Li-Ion. 900 mAh

Obiettivo:

Apertura Max: 2.8 F

Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max.3 mm.

Lunghezza Focale Reale (16:9) Min.3

La videocamera | Recensione Nilox Mini Wi-Fi 3

Interamente realizzata in plastica bianca opaca, che non trattiene polvere ed impronte e che ha una ergonomia buona ma non eccelsa. Discorso diverso per i tasti, cromati, che trattengono le ditate in maniera molto evidente. La posizione dei tasti poteva essere migliore: alcuni sono difficili da raggiungere. In compenso il corpo pesa appena 61 grammi, le dimensioni 41,1 x 59,3 x 24,6 millimetri.

DSC6796

DSC6791

Sul lato inferiore troviamo l’alloggiamento per la batteria (in dotazione vengono fornite due batterie), lateralmente invece trovano posto le porte microUSB, microHDMI e lo slot per le microSD. Lato hardware la fotocamera ha un sensore, con obiettivo a focale fissa di tipo ultra wide (170°. f/2.8) con messa a fuoco fissa, da 20 Megapixel in foto e 4k in video. Il tutto è supportato da un piccolo ma funzionale display da 2″ che non eccelle nella visualizzazione delle immagini: pecualiarità comune in relazione alla fascia di prezzo. Completa la dotazione una grande serie di accessori per il fissaggio della videocamera su tutti i tipi di supporto, nella dotazione spicca la custodia protettiva trasparente: perfetta contro la pioggia e valida per le immersioni fino a 30m, un po’ meno per le ditate che saranno sempre ben visibili. Tutte le specifiche complete del prodotto possono essere ritrovate qui, sul sito del produttore.

A spasso con… | Recensione Nilox Mini Wi-Fi 3

Siamo stati accompagnati da Nilox Mini Wi-Fi 3 per le strade di Roma sulla nostra E-bike. Nel nostro vagabondare, abbiamo effettuato diverse ore di registrazioni su vari percorsi ed in diverse condizioni climatiche. Nessun problema nemmeno con i terribili acquazzoni che si sono verificati durante la nostra prova grazie alla custodia. Da segnalare che, qualche volta, complice il fondo non regolare dei percorsi più complessi da noi scelti, si è interrotta la registrazione poiché si è mossa la scheda di memoria. Su percorsi più tranquilli invece è andato tutto bene sempre. I menù si sono rivelati intuitivi ed i tasti di facile pressione anche con i guanti indosso.

La qualità foto/video non ci ha sorpresi positivamente: il prodotto è in linea con la fascia di prezzo che occupa. Sicuramente da non usare di sera e nemmeno con forti contrasti a causa di qualche aberrazione cromatica di troppo. Buona la stabilizzazione: anche sui percorsi peggiori i video risultano essere sufficientemente fermi. Qualità audio ottima senza custodia, un po ovattata con la protezione: il prezzo da pagare per poter usare la videocamera in tutte le condizioni.

DSC6792

DSC6793

Una buona compagna per tutti…

Nilox Mini WiFi 3 è un action camera entry level dalle prestazioni buone, in linea con il prezzo. I video in 4k, sebbene ben stabilizzati non risultano fluidissimi, ma presentano un effetto scia probabilmente dovuto ai tempi di otturazione che, con movimenti veloci, sono troppo lenti. Un male? Forse, ma visto il prezzo non si poteva pretendere di meglio. Sicuramente adatta a chi sta iniziando oppure a chi cerca un prodotto da usare in situazioni estreme senza troppi patemi d’animo. Le riprese in poca luce restano un limite per questa macchina: bisogna esserne consapevoli prima di acquistarla. Menzione d’onore per l’autonomia, davvero ottima e perfettamente in linea con quanto dichiarato dal produttore.

Voi cosa ne pensate di questa fotocamera? Sarà presto fra i vostri acquisti? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK!