Blackview BL8800: rugged phone 5G con visione termica e notturna

La nuova serie Blackview BL8800 porta i rugged phone al passo coi top di gamma odierni grazie all’arrivo del 5G e di una chicca: la camera termica

Il marchio leader di telefoni rugged Blackview ha presentato oggi ufficialmente la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) dopo il debutto al MWC di Barcellona 2022, che incorpora la più recente tecnologia di imaging termico 5G e FLIR. La serie Blackview BL8800 è l’erede del recente top di gamma campione di vendite, Blackview BV8800, che resiste anche agli ambienti più difficili ed è praticamente un sogno diventato realtà per la maggior parte degli amanti dei telefoni rugged grazie alle specifiche di fascia alta, prestazioni di prim’ordine e il valore aggiunto di una visione notturna. Con l’aggiunta del 5G e della tecnologia di imaging termico, ci sarà per la serie BL8800 un enorme balzo in avanti nelle prestazioni.

Blackview BL8800 e BL8800 Pro: nuovi rugged phone top di gamma

Prima di scendere in dettaglio sulle imminenti versioni aggiornate, ecco un breve riassunto del predecessore: il BV8800 è dotato di una fotocamera principale ultra nitida da 50 MP, insieme a una videocamera per la visione notturna con tecnologia IR da 20 MP che consente agli utenti di vedere nell’oscurità e di scattare foto e video in completa oscurità. Il display a 90 Hz incredibilmente fluido su BV8800 è stato una svolta in questo settore in cui tutte i competitor sfoggiano un display medio a 60 Hz. E ospita una gigantesca batteria da 8380 mAh, il 45% sopra la media, che offre connessione 4G/WiFi in standby un’autonomia fino a 720 ore (30 giorni). Ricaricare la batteria è facile e veloce con la ricarica rapida da 33 W. Alimentato dal chipset octa-core 4G di fascia alta, MediaTek G96, e in esecuzione sull’ultimo Doke OS 3.0, basato su Android 11, BV8800 porta tutto a un livello superiore, dalla fluidità del funzionamento all’estetica visiva. E soprattutto, rivoluziona la robustezza abbracciando lo standard MIL-STD-810H, l’ultima revisione di MIL-STD-810, e allo stesso tempo vanta la certificazione di impermeabilità IP68 e IP69K, il massimo per il segmento.

La nuova serie

La serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) aggiunge il 5G e l’imaging termico al BV8800. Per questo, Blackview BL8800 rimane lo stesso nell’aspetto esteriore ed in generale mantiene tutte le funzioni e le caratteristiche che hanno reso il predecessore uno dei migliori telefoni rugged top di gamma. Ciò che fa la differenza nella serie BL8800 è che è alimentata da un chipset 5G aggiornato. Nel complesso, può migliorare letteralmente tutto ciò che si fa: caricamenti, download, streaming, giochi online più veloci. Soprattutto, offre tranquillità agli utenti perchè il 5G diventerà a breve uno standard. Per coloro che trovano il BV8800 piuttosto affascinante, ma esitano per via della connettività 4G o semplicemente desiderano un telefono quasi indistruttibile per resistere agli stress di ambienti di lavoro impegnativi o di natura imprevedibile, la serie BL8800 5G è la strada da percorrere.

Inoltre, l’aggiunta di una termocamera rende la serie BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) ancora più potente e affidabile nell’uso all’aperto in diversi scenari. Dall’evitare il pericolo rilevando la fauna selvatica al ritrovare i membri del gruppo smarriti anche nella notte più buia. E può essere anche un potente strumento per risolvere i problemi della nostra casa per risparmiare una fortuna prima che il problema diventi critico. Tutto è molto più interessante attraverso la visione “aliena”.

La prima mondiale per la serie Blackview BL8800 (BL8800/BL8800 Pro) sarà aperta il 23 maggio PT. Ulteriori aggiornamenti e dettagli saranno annunciati nei giorni a venire. Clicca qui per saperne di più e aggiungere al carrello. Dalla sezione dispositivi mobile è tutto, continuate a seguirci!