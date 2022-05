PlayStation: confermato l’evento per giugno 2022?

Sarebbe il primo evento di giugno da diversi anni: i rumor tingono l’estate 2022 dell’azzurro di PlayStation, stando all’insider Jeff Grubb

Uno dei rumor che più si sta facendo sentire nelle ultime ore riguarda la possibilità di un evento targato Sony: dopo anni di assenza all’E3, è possibile che giugno 2022 sia il mese designato per una presentazione del palinsesto PlayStation. Le voci non sono confermate, ma a dar loro credito ha pensato l’insider Jeff “e chi altri?” Grubb. Santa Monica Studio ha ripetuto a più riprese che, pur non avendo ancora una data di uscita definita, God of War: Ragnarok è previsto ancora per questo stesso anno. Siamo quasi al giro di boa prima del 2023 e non abbiamo ancora visto uno State of Play in merito.

PlayStation sta sulle sue, circa l’evento di giugno 2022

Al di là della scampagnata scandinava del nostro antieroe, c’è un’altra star papabile per un evento a tema PlayStation: anche Final Fantasy XVI potrebbe sfilare sulla passerella cobalto di giugno 2022. Il titolo di Square-Enix, infatti, è attualmente in sviluppo come esclusiva PS5. Inoltre, anche Forspoken (altra esclusiva di Square, a cura di Luminous Productions) è pianificata per quest’anno, sebbene con un posticipo ad ottobre. Nel suo video, Grubb ha menzionato un accordo di marketing con Activision che precede l’acquisizione da parte di Microsoft. L’accordo è per Call of Duty: Modern Warfare 2, che secondo i leak è previsto proprio il prossimo mese.

Sony ha molti altri progetti in cantiere al momento, quindi è possibile che la scaletta per una (al momento) ipotetica presentazione sia già piena. Abbiamo la stella dei rumor, Silent Hill, nonché uno sparatutto targato Deviation Games, un live service a cura di Haven Studios, un progetto a tema Bloodborne da Bluepoint e il multiplayer per The Last of Us da Naughty Dog. Grubb inoltre asserisce di aver sentito “da diversa gente” che la settimana di giugno interessata sia proprio la prima. Non si sa se si tratti di uno State of Play, ma nel caso non mancheremo di aggiornarvi.

