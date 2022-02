Dopo qualche giorno dall’uscita della season 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard, sul blog ufficiale della serie è stato pubblicato una guida con 10 utili consigli per affrontare al meglio questa nuova stagione: vediamoli quindi insieme di seguito

Come ben sapranno i fan, qualche giorno fa è partita la stagione 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard, portando con sé tante novità che i giocatori hanno già potuto sperimentare in questi giorni: un esempio può essere l’aumento dei PE arma guadagnati in Warzone e le ricompense PE ottenute con le sfide giornaliere. Detto ciò, ci sono novità a cui i giocatori dovranno per forza di cose adattarsi: perciò sono arrivate in nostro aiuto Raven Software e High Moon Studios, che hanno pubblicato sul blog ufficiale di Call of Duty Warzone 10 utili consigli per iniziare al meglio la season 2. Vediamoli quindi tutti quanti di seguito.

Nuove zone e Nebula V

Tutti i 10 consigli che vedrete in questa guida per la season 2 di Call of Duty Warzone e Vanguard sono intrinsecamente legati alle novità che sono state recentemente introdotte nel gioco. Stiamo parlando di tanti nuovi aspetti da tenere in considerazione durante le partite; ci sono innanzitutto le due nuove zone, ovvero Chemical Factory e Laboratorio di ricerca, con le loro peculiarità da prendere in considerazione per evitare di morire in modo inevitabile al loro interno.

In queste due zone e in quelle già presenti precedentemente ci sarà da fare attenzione anche ai Soldati dell’Asse nei loro veicoli blindati, i quali, oltre a essere una minaccia in più, possono aiutare i giocatori a stanare i team avversari. Vi saranno anche altre novità come i veicoli aerei bombardieri, palloni di rischieramento, il potenziamento S.D.P. e le temibili bombe e munizioni Nebula V, perciò avremo sarà molto di cui parlare.

Sapersi posizionare correttamente è fondamentale – Call of Duty Warzone: 10 consigli per la season 2

I primi consigli riguardano principalmente le Chemical Factory e Laboratorio di ricerca. In particolare, il primo può essere riassunto con l’espressione “the floor is lava”: nella chemical factory infatti è meglio evitare di restare a terra se si sospetta che altre squadre si trovino nelle passerelle in alto. È il caso di sfruttare le scale esterne per salire al loro livello, altrimenti potrebbero riuscire a usare la trappola Nebula V e portarsi in vantaggio.

Il secondo invece riguarda il Laboratorio di ricerca: esso ha infatti soltanto un’entrata e un’uscita. È bene prepararsi all’imboscata anche se le altre squadre non si trovano nelle vicinanze. Eventualmente si possono mandare uno o due compagni a protezione dell’uscita o eseguire usa una serie di uccisioni (per esempio il bombardamento di precisione o i colpi di mortaio) mentre ci si trova nel laboratorio per allontanare i nemici dall’alto.

Per quanto riguarda il terzo consiglio, sappiate che i soldati dell’Asse nella fabbrica e nei laboratori non infliggono molti danni, ma le loro armi non silenziate possono attirare l’attenzione degli altri operatori. Evitateli ed eliminateli velocemente per rimanere nascosti o, contrariamente, costringeteli a sparare se volete far allontanare una squadra nemica vicina.

Spostamenti rapidi alla guida – Call of Duty Warzone: 10 consigli per la season 2

Continuando con i nostri 10 consigli per la season 2 di CoD Warzone e Vanguard, i prossimi riguardano i veicoli e i mezzi di viaggio rapido. Per quanto riguarda i veicoli blindati, invece di avere punti ciechi, essi sono attrezzati per attaccare chi si mette in scia o si avvicina troppo. Restate quindi alla larga per non farvi attaccare e avvicinatevi dopo averli distrutti per raccogliere il loot.

Gli aerei bombardieri invece sono efficaci contro i cannoni antiaerei e i veicoli. Se capita di vederne uno intento a distruggere l’isola, può essere una buona idea mettersi alla guida alla guida di caccia da combattimento per riprendere il controllo dei cieli.

Se invece volete allontanarvi rapidamente in volo dal collasso del cerchio o da una bomba Nebula V, trovate uno dei nuovi pallone di rischieramento sulla mappa tattica, oppure guardando verso l’alto visto che sono facili da vedere, e lanciatevi per coprire rapidamente grandi distanze. Unica controindicazione: il rischio di essere colpiti mentre ci si trova in volo.

Tante novità – Call of Duty Warzone: 10 consigli per la season 2

Il settimo consiglio che possiamo riguarda una novità dei paracaduti. Sono stati infatti apportati vari miglioramenti ai paracadute in previsione dell’arrivo dei palloni di rischieramento a Caldera: gli operatori adesso possono quindi aprirli più velocemente dopo essersi lanciati dall’aereo o quando sono più vicini a terra (anche se è comunque meglio evitare di aspettare troppo tempo).

Inoltre le S.D.P. rivelano la posizione della propria squadra sulla mappa, quindi fate attenzione agli attacchi delle squadre nemiche quando le usate per evitare gli effetti di una bomba Nebula V o del collasso del cerchio.

Per quanto riguarda il penultimo consiglio, sappiate che, per quanto un solo caricatore di munizioni Nebula V non sembri tanto più efficace rispetto al solito, se però riuscite ad atterrare un nemico, per i suoi compagni sarà più difficile rianimarlo. Usate quindi queste munizioni nei combattimenti a squadre per evitare che gli avversari si ristabiliscano facilmente.

Ultimo ma non meno importante, il consiglio numero 10: le bombe Nebula V creano delle piccole nubi di gas simile al collasso del cerchio e facilmente visibili sulla mappa tattica. Preparatevi quindi a cambiare strategia non appena saranno visibili e cercate le squadre che tentano disperatamente di sfuggire dai loro effetti per avere un vantaggio significativo.

