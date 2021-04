Migliori mirrorless micro 4/3 da acquistare | Aprile 2021

Scopriamo le migliori mirrorless micro 4/3 (Panasonic e Olympus) da acquistare in questo momento. Una panoramica completa del mercato attuale in questo segmento

Le fotocamere mirrorless sono delle fotocamere compatte ma estremamente avanzate sia sotto l’aspetto della qualità dell’immagine che come disponibilità di ottiche. Un sistema fotografico che racchiude la versatilità di una fotocamera compatta e leggera con la qualità di una fotocamera DSRL (Reflex) professionale. Scopriamo quali sono le migliori fotocamere mirrorless micro 4/3 da acquistare in questo momento.

Il micro 4/3 (m4/3) è un formato nato nel 2002, presentato come il formato nato e pensato per il digitale. Il sensore ha dimensione 17.3×13 mmq in rapporto base/altezza pari a 4/3. Ha il vantaggio di poter utilizzare obiettivi molto leggeri. Il fattore di moltiplicazione per avere la focale equivalente su Full Frame è di 2x.

Migliori fotocamere mirrorless Olympus da acquistare (m4/3)

In questo paragrafo parleremo delle migliori fotocamere mirrorless Olympus, ordinate per prezzo crescente a seguire una breve descrizioni delle funzionalità e della destinazione d’uso.

(attualmente in offerta) Olympus E-M10 Mark III Fotocamera Digitale, Argento La Olympus OM-D E-M10 III è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16.1 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 8.6 FPS.

Si tratta dell’entry level delle Olympus. Molto buona e con prestazioni di rilievo, offre un ottimo sensore e un buon modulo AF. Video in 4K @30 fps.

Olympus PEN E-PL9 Fotocamera Compatta, 16 Megapixel, Zoom Elettrico, Filmati 4K, Schermo da 7.6 cm (3"), Wi-Fi, Bianco La Olympus PEN E-PL9 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 8.6 FPS.

Si tratta del nuovo modello “entry level” che si pone come alternativa economica alla più costosa Pen-F. Ottima rispetto al prezzo, va a sostituire la gloriosa Pen E-PL8 registra in 4K (3840x2160p) @30 FPS

Adatta maggiormente a chi desidera una fotocamera molto compatta e leggera. Ottime prestazioni, soprattutto nella raffica ed AF molto reattivo. La rendono una soluzione piccola ed efficiente. Video in 4K @30 fps.

Olympus E-M5II Body Fotocamera Professionale OM-D EM5 Mark II, Nero La Olympus OM-D E-M5 II è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 10 FPS.

Fotocamera di fascia semi professionale, offre tante funzioni creative anche lato video. La raffica unita all’ergonomia del corpo la rendono adatta anche alle foto sportive e all’avifauna. Il tutto in dimensioni minime. Inoltre è tropicalizzata. Video in 1080p @60 fps.

Olympus OM-D E-M1 Mark II, Videocamera Micro Four Thirds, 20.4 Megapixel, Stabilizzatore d'Immagine a 5 Assi, Mirino Elettronico, Nero La Olympus OM-D E-M1 II è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2016. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 64 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 18 FPS.

La top gamma di casa Olympus. Si tratta di un corpo di fascia professionale adatta ad un uso a 360 gradi. Ottimo l’AF e la raffica da 18fps la rendono una delle migliori soluzioni per la fotografia dinamica. Costa tanto ma offre molto, soprattutto grazie alle funzioni creative della stessa. Inoltre è tropicalizzata. Video in 4k @24 fps.

Migliori fotocamere mirrorless Panasonic da acquistare (m4/3)

In questo paragrafo parleremo delle migliori fotocamere mirrorless Panasonic, ordinate per prezzo crescente a seguire una breve descrizioni delle funzionalità e della destinazione d’uso.

Una entry level che è dedicata a chi non vuole troppi fronzoli, ma andare subito al sodo. Particolarmente indicata per Youtuber alle prime armi o VLOGGER per via della possibilità di girare video in 4K 30p e FHD slow motion con audio OZO incorporato. In sostanza con Panasonic G100 l’unica cosa da fare è accendere la fotocamera e cominciare a registrare.

Panasonic Lumix DMC-GX8MEG-K Kit Fotocamera Mirrorless 20,3MP con Obiettivo 12-60mm, Post Focus, 4K Photo & 4K Video, Nero La Panasonic GX8 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2015. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Semiprofessionale ormai con un prezzo “raggiungibile” offre un ottimo sensore e una buonissima prestazione lato AF/raffica. Anche GX8 possiede una stabilizzazione molto efficace. Offre i video in 4k @30 fps, ed è molto orientata ai video. Da poco aggiornata con GX9

(attualmente in offerta) Panasonic LUMIX DC-GX9EG-K Fotocamera Mirrorless 20 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Nero La Panasonic GX9 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 6 FPS.

Semiprofessionale o che rimpiazza GX8, la GX9 offre un ottimo sensore e una buonissima prestazione lato AF/raffica. Anche GX9 possiede una stabilizzazione molto efficace. Offre i video in 4k @30 fps, ed è molto orientata ai video.

Panasonic Lumix G DC-GH5 Fotocamera, Nero La Panasonic GH5 è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 20.3 megapixels prodotta dal 2017. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 100 – 25600 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Corpo di fascia professionale di casa Panasonic. Corpo tropicalizzato, raffica e AF al top. Funzionalità molto avanzate lato foto/video. Video in 4k @60fps. Il sistema di stabilizzazione è più efficiente rispetto alle sorelle minori. Il mirino è migliore. Costa tanto ma offre tantissimo. Il top di casa Panasonic.

Migliori mirrorless da acquistare per ripresa video (m4/3)

Panasonic LUMIX DC-GH5SE-K Fotocamera Mirrorless da 10 MP, Sensore LIVE MOS MFT, Nero La Panasonic GH5S è una fotocamera mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 10.2 megapixels prodotta dal 2018. La gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 80 – 204800 ISO e può scattare a raffica di 12 FPS.

Corpo di fascia professionale di casa Panasonic. Corpo tropicalizzato, raffica e AF al top. Funzionalità molto orientate alla ripresa video. Video in 4k @60fps. Non ha lo stabilizzatore, ma integra un sensore più grande di un normale 4/3. Infatti consente di registrare video 4k senza crop in differenti rapporti fra i lati. Il top di casa Panasonic lato riprese video. E’ sicuramente il corpo migliore nel panorama m4/3 per l’utenza interessata all’ambito video grazie all’ottimo log 10 bit che consente grandi recuperi. Inoltre il sensore è stato appositamente progettato per tale utilizzo.

Grazie al corpo macchina compatto e allo schermo orientabile queta mirroressl è facilmente maneggiabile. Inoltre può registrare video in 4K 30p, più che sufficienti per un VLOG di qualità.

Non finisce qui!

