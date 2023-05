FUJIFILM presenta la nuova mirrorless all-in-one X-S20, compatta e adatta sia allo scatto che alle riprese video: scopriamo insieme tutti i dettagli.

FUJIFILM presenta la nuova X-S20, fotocamera digitale mirrorless che porta più in alto le caratteristiche della serie X-S. È provvista del sensore retroilluminato da 26,1 MP “X-Trans CMOS 4” e del motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5” per produrre immagini di elevata qualità. È dotata di ampia impugnatura, per una migliore stabilità e per una presa più sicura. Utilizza una nuova batteria ad alta capacità che raddoppia il numero di fotogrammi, ca. 800, rispetto a quelli del modello precedente.

Il corpo compatto e leggero, con un peso di soli 491g, la rende comoda da usare anche durante lunghe sessioni di ripresa. X-S20 dispone anche del meccanismo di stabilizzazione dell’immagine integrato a cinque assi (IBIS) che offre un vantaggio fino a 7,0 stop. L’AF con rilevamento del soggetto basato sull’intelligenza artificiale, in grado di rilevare animali e automobili, permette prestazioni AF equivalenti alle fotocamere della serie X di quinta generazione come FUJIFILM X-T5, ma con una maggiore mobilità.

FUJIFILM: presentata la nuova mirrorless X-S20

X-S20 supporta la registrazione interna di video 6.2K/30P 4:2:2 a 10 bit e dispone di un jack per microfono/auricolare da 3,5mm per il collegamento di accessori esterni per effettuare registrazioni video di livello professionale. Inoltre, la nuova modalità Vlog semplifica la produzione di un Vlog quando la fotocamera è combinata con l’impugnatura treppiede TG-BT1.

Oltre a X-S20, FUJIFILM ha presentato l’obiettivo FUJINON XF8mmF3.5 R WR, e l’app FUJIFILM XApp per smartphone e tablet, tutto nell’ottica di promuovere e diffondere il piacere della fotografia attraverso la sue fotocamere mirrorless della Serie X con sensori APS-C, un’ampia gamma di obiettivi di qualità premium.

FUJIFILM X-S20: le caratteristiche principali

Alta qualità dell’immagine e AF ad alte prestazioni grazie al sensore di immagine da 26,1 MP e al più recente motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità

X-S20 è dotata del sensore retroilluminato da 26,1 MP “X-Trans™ CMOS 4” e del motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5” per produrre immagini di alta qualità mantenendo un consumo energetico inferiore rispetto al modello precedente.

È corredata di AF per il rilevamento del soggetto, sviluppato con la tecnologia Deep Learning. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per rilevare animali, uccelli, automobili, motociclette, biciclette, aeroplani, treni, insetti e droni*6. Il sistema AF traccia automaticamente un soggetto desiderato mantenendolo a fuoco, consentendo agli utenti di concentrarsi sull’inquadratura. L’evoluto algoritmo di previsione AF consente una messa a fuoco stabile anche in modalità AF-C.

La modalità AUTO, che seleziona automaticamente le impostazioni ottimali in base alle scene, è completata dalla nuova funzione Rilevamento Soggetto AUTO. Rileva automaticamente un soggetto e lo segue mantenendolo a fuoco per produrre facilmente foto e video di alta qualità.

X-S20 è fornita di 19 modalità di Simulazione Pellicola tra cui “Nostalgic Neg.”, caratterizzata da alta saturazione e tonalità morbida. Gli utenti possono utilizzare i preset di Simulazione Pellicola, progettati per vari tipi di soggetti e scene, come se stessero scegliendo pellicole fotografiche.

Batteria ad alta capacità e meccanismo di stabilizzazione IBIS ad alte prestazioni in un corpo compatto e leggero per facilità e comfort

X-S20 è munita dell’ampia impugnatura caratteristica della serie X-S per aumentare la stabilità della presa a mano libera, pur mantenendo il corpo compatto e leggero, con un peso di soli 491g.

L’impiego della batteria a elevata capacità, NP-W235, ha più che raddoppiato il numero di fotogrammi a ca. 800 rispetto a quelli del modello precedente. La durata prolungata della batteria consente agli utilizzatori di godersi le riprese senza preoccuparsi del livello di carica rimanente, rendendo la fotocamera la scelta perfetta per le lunghe riprese che durano tutto il giorno o durante i viaggi.

La fotocamera è provvista del meccanismo di stabilizzazione dell’immagine integrato a cinque assi (IBIS) che offre un vantaggio fino a 7,0 stop. Questo semplifica le riprese a mano libera di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

X-S20 è dotata di un mirino elettronico da 2,36 milioni di pixel con ingrandimento 0,62x e di un monitor LCD posteriore da 1,84 milioni di pixel con struttura di tipo “vari-angle” che può essere utilizzato in qualsiasi angolazione, facilitando anche lo scatto di autoritratti. La fotocamera può anche essere combinata con l’impugnatura treppiede TG-BT1, per la produzione di Vlog.

Registrazione video 6.2K/30P e altre funzioni video estese

X-S20 può registrare internamente video a 6.2K/30P 4:2:2 a 10 bit e supporta anche funzioni video estese tra cui 4K/60P e 1080/240P.

È provvista di F-Log2 per la registrazione di video nella gamma dinamica estesa di oltre 13+ stop, per tonalità ancora più ricche, aggiungendo così una maggiore libertà creativa durante la post-produzione.

In combinazione con un dispositivo ATOMOS HDMI, l’uscita video RAW di X-S20 può essere registrata come Apple ProRes RAW a 12 bit con risoluzione fino a 6,2K e frame rate fino a 29,97 fps. In combinazione con Blackmagic Design Video Assist 12G, l’uscita video RAW dalla fotocamera può essere registrata come Blackmagic RAW con risoluzioni fino a 6,2K e frame rate fino a 29,97 fps.

Nonostante il corpo compatto e leggero la fotocamera è munita di un jack per microfono/auricolare da 3,5mm per un’elevata espandibilità. Inoltre, è stata introdotta la nuova modalità Vlog che facilita la produzione di Vlog. Impostando il selettore di modalità del pannello superiore su “Vlog” è possibile modificare facilmente le impostazioni della fotocamera con il semplice tocco dello schermo in configurazione autoritratto.

Per collegare la fotocamera a un computer e utilizzarla come webcam nativa, basta utilizzare un cavo USB di tipo C, senza cioè la necessità di software aggiuntivi come FUJIFILM X Webcam. Le modalità di Simulazione Pellicola sono disponibili anche durante lo streaming live o le riunioni online. Le impostazioni di scatto possono essere regolate anche mentre la fotocamera è collegata a un computer.

FUJIFILM X-S20: prezzi e disponibilità

FUJIFILM X-S20 sarà disponibile da luglio 2023 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-S20 BODY 1.429,99 euro

X-S20 KIT 18-55mm 1.849,99

X-S20 KIT 15-45mm 1.579,99