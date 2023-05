Marina Abramović e Ulay, artisti contemporanei e compagni di vita per molti anni, hanno lasciato un documentario che parla della loro vita e della loro arte, prodotto nel 2022: scopriamo insieme come poterlo vedere gratis in streaming

Marina Abramović è un’artista contemporanea, conosciuta per le sue opere performative, che hanno a che fare con il suo corpo, infatti il suo ambito è proprio quello della body art. Conosciuta in tutto il mondo anche da chi non mastica di arte, è protagonista di questo documentario. No Predicted End, che la vede di fronte alla telecamera insieme a Ulay, artista contemporaneo venuto a mancare nel 2020, che ha iniziato la sua carriera proprio insieme a Marina ed è stato suo compagno di vita per molti anni.

Marina Abramović: come vedere No Predicted End gratis

Il film documentario è stato girato nell’arco di dieci giorni nel 2018, nella casa statunitense di Marina Abramović, con la regia del documentarista Kasper Bech Dyg. Come una sorta di testamento congiunto, il film ripercorre la produzione dei due artisti e ora è possibile vederlo gratis sul canale Vimeo di Louisiana Channel, cercando sulla piattaforma semplicemente il titolo del documentario, senza necessità di iscrizione o abbonamenti. In alternativa, il video è anche disponibile su YouTube, sempre gratuitamente e sempre nella versione integrale. Un ottimo modo per entrare nel vivo della produzione artistica di Ulay che ha vissuto un richiamo mediatico diverso, meno forte rispetto a Marina Abramović, ma che è stato con lei ideatore delle primissime performance di body art.

L’anno in cui è stato girato il documentario avviene esattamente trent’anni dopo la loro ultima storica collaborazione artistica che li ha visti percorrere la Grande Muraglia Cinese e poi ritrovarsi in un punto e lasciarsi per sempre, dal punto di vista romantico e sentimentale. Quindi per tutti gli amanti del mondo dell’arte, consigliamo assolutamente di vedere tutto il documentario No Predicted End e farci sapere cosa ne pernsate!

