FUJIFILM: prolungata la promozione su X-T4 e GFX100S

FUJIFILM rinnova e prolunga il periodo delle promo sui modelli di punta X-T4 e GFX100S e sorprende con anche due nuove interessanti iniziative.

Buone notizie in casa FUJIFILM che ha deciso di estendere fino al 31 marzo 2022 il periodo di validità delle Winter Promo, ossia GFX100S Trade-in e X-T4 Cashback. Ma le novità non finiscono qui, perchè ci sono nuove promozioni anche per altre macchine, infatti e dall’1 febbraio prossimo ci sono GFX50S II Trade-in e il GF Lens Cashback. Scopriamo tutte le promozioni che sono state rinnovate e anche quelle da poco attivate che riguardano le altre macchine.

FUJIFILM: tutte le promozioni estese fino al 31 marzo 2022

GFX100S TRADE-In

Per l’acquisto di FUJIFILM GFX100S si potrà ricevere un rimborso pari a 500 euro iva compresa permutando una fotocamera full frame o medio formato funzionante, tra i prodotti ritenuti idonei per l’offerta.

X-T4 CASHBACK

FUJIFILM riconosce un rimborso del valore di 200 euro iva inclusa per l’acquisto di una sola X-T4, versione Silver o Black, solo corpo o kit.

A queste due promo affianca dall’1 febbraio fino al 31 marzo 2022

GFX50S II TRADE-In

Per l’acquisto di FUJIFILM GFX50S II si potrà ricevere un rimborso pari a 300 euro iva compresa permutando una fotocamera full frame o medio formato funzionante, tra i prodotti ritenuti idonei per l’offerta.

GF Lens CASHBACK

Si potrà ricevere un rimborso pari a: