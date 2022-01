Cyberpunk 2077: data uscita svelata per PS5?

Un leak sembrerebbe aver svelato la data di uscita della versione nativa PS5 di Cyberpunk 2077, il cui lancio sarebbe previsto a breve

La storia di Cyberpunk 2077 non è certo stata semplice e priva di scossoni, dato che il titolo sviluppato da CD Projekt RED ha dovuto passare, non sempre indenne, attraverso numerosi e dolorosi rinvii. L’ultimo aveva coinvolto le versioni native PS5 e Xbox Series X/S, inizialmente previste per il lancio ufficiale della produzione, quindi rimandate ad un generico 2021 e poi slittate inevitabilmente al primo trimestre del 2022. E giunti quasi al secondo dei tre mesi indicati, lo studio polacco ancora latita in merito ad informazioni più precise, ma stando ad un leak, sembrerebbe che la tanto sospirata data di uscita delle release current gen del gioco sia davvero imminente.

Cyberpunk 2077 ha una data di uscita per PS5?

A sollevare il polverone ci ha pensato il consueto account Twitter @PlaystationSize, già protagonista negli ultimi giorni dei dettagli relativi al peso di Sifu e Gran Turismo 7. Stavolta, a salire alla ribalta, è stato proprio il titolo CD Projekt RED, che ha visto comparire la versione PS5 all’interno del database del PSN, come prontamente ha riportato un post dell’account in questione, che ha inoltre aggiunto come il lancio dovrebbe verificarsi con tutta probabilità tra Febbraio e Marzo. Naturalmente, pur facendo riferimento alla console Sony, non è da escludere che il debutto current gen della produzione dovrebbe verificarsi con le medesime modalità anche per Xbox Series X/S.

Al momento, come sempre, trattandosi di un rumor non ufficialmente ancora confermato (o smentito) dal team polacco, vi invitiamo a prendere la notizia della data di uscita della versione PS5 di Cyberpunk 2077 con tutte le precauzioni del caso. Sicuramente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi prontamente aggiornati in merito agli eventuali sviluppi, che ci auguriamo possano coinvolgere presto anche i DLC già annunciati per il gioco, sia gratuiti che a pagamento.

