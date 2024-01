Recensione What If…? 2 episodio 9: epilogo stagionale

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 9

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Si chiude la seconda stagione di What If…? con un episodio nel quale fanno la loro apparizione moltissimi dei personaggi conosciuti finora, inclusa l’inedita guerriera Mohawk Kahhori. È tempo quindi di bilanci.

Epilogo deludente | Recensione What If…? 2 episodio 9

Nel finale di stagione, che è anche di fatto una seconda parte dall’episodio precedente, Captain Carter è apparentemente bloccata nel 1602. Viene raggiunta dallo Strange Supremo, che ha una proposta: sta collezionando i Distruttori del Multiverso per imprigionarli ed espiare alla morte di Christine, il grande amore della sua vita, e ha bisogno dell’aiuto di Peggy per recuperare l’ultimo. Peccato che non le abbia detto tutta la verità. L’ultima della stagione è una puntata intensa in cui appaiono moltissimi personaggi, cameo e guest star, tra cui anche alcune new entry di questa stagione.

La serie conferma di fondare la propria trama su episodi antologici che però via via vanno ad incastonarsi l’uno con l’altro. A livello tecnico, grazie all’animazione fotorealistica più curata e precisa, invece, migliora dettagli e movimenti, rendendo le sequenze d’azione o quelle d’epoca ancor più avvincenti. Eppure qualcosa non funziona.

Molto rumore per nulla

L’epilogo della stagione conferma quello che era nell’aria da qualche episodio, ossia la mancanza di una storia generale avvincente. È mancata a questa stagione la presenza di un grande villain, che c’era invece nella prima. Il nemico è invece timidamente costituito da Strange Supremo, che però è più un antieroe e non riesce fino in fondo a rappresentare una minaccia, né la soluzione trovata per la sua caduta è all’altezza di quella proposta nella prima stagione.

Insomma, nell’inevitabile confronto con la stagione precedente di What If…?, questa fa decisamente un passo indietro per quanto riguarda la storia. Restano episodi divertenti e una grafica forse impareggiabile, un giudizio nel complesso sufficiente, però rimane la delusione per il poco coraggio dimostrato dagli sceneggiatori nelle scelte cruciali.

6.5 Epilogo deludente Punti a favore Grafica fotorealistica

Grafica fotorealistica Ottimo uso di tutti i personaggi Punti a sfavore Un passo indietro rispetto alla prima stagione

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.