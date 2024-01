Mean Girls: online il trailer del musical remake

È online il trailer del musical di Mean Girls, in arrivo nei cinema statunitensi il 12 gennaio e remake del cult del 2004

Paramount Pictures ha rilasciato il trailer finale di Mean Girls, remake della dissacrante commedia cult del 2004 sotto forma di musical. Accanto alle immagini che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi mesi, ci sono anche delle gustose sequenze inedite. Inoltre, il trailer svela la presenza nel cast di un’amatissima star del grande e piccolo schermo.

In questa nuova versione del graffiante teen-movie con protagonista Lindsay Lohan, l’ingenua studentessa Cady Heron (Angourie Rice), nuova arrivata alla North Shore, fa amicizia con le ragazze più popolari della scuola. A capo delle cosiddette The Plastics, c’è la perfida Regina George (Reneé Rapp), adorata dalle inseparabili Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika). Quando Cady si prende una cotta per Aaron Samuels (Christopher Briney), l’ex fidanzato di Regina, sarà oggetto di una crudele rappresaglia da parte della presunta amica. La nuova versione di Mean Girls, tratta dal musical di Broadway del 2018, è diretta da Arturo Perez Jr e Samantha Jayne. Tina Fey firma la sceneggiatura e torna anche a vestire i panni della Signorina Norbury, proprio come nel film del 2004. L’attrice e Tim Meadows (il preside Duvall) sono gli unici membri del cast originale presenti nel remake.

Il trailer finale del musical remake di Mean Girls

Nel cast c’è anche John Hamm:, che torna sul grande schermo dopo il fortunato Top Gun: Maverick. L’attore interpreta il Coach Carr, impegnato ad impartire agli allievi peculiari lezioni di vita. Il trailer offre un assaggio del film, che promette scatenata energia, risate sopra le righe e, naturalmente, tanta musica. Piovono, inoltre, riferimenti alle scene più famose e citate del cult di Mark Waters. Ad esempio, la performance di Jingle Bell Rock o la prova di fiducia in palestra.

Riusciranno le nuove ‘Plastics’ a reggere il pesante confronto con il mitico trio composto da Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert? Non vediamo l’ora di scoprirlo. Il film debutterà negli Stati Uniti il 12 gennaio 2024. Per il momento, tuttavia, non esiste ancora una data ufficiale per la distribuzione in Italia.

