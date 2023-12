Recensione NZXT H6 Flow RGB

In questa recensione analizzeremo l’ultimo case di NZXT: l’H6 Flow RGB, caratterizzato dal particolare design a “doppia camera”

La famiglia di case NZXT si è ampliata con l’introduzione dell’H6 Flow RGB. NZXT è un’azienda leader nel settore dei componenti per PC, con una vasta gamma di prodotti che includono case, alimentatori, raffreddatori CPU, schede madri e altro ancora. Con l’accento posto sulla qualità e sull’aspetto minimal delle sue componenti, l’azienda Californiana è tra le più amate.

Compatibile con schede madri ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, il case H6 Flow RGB è un modello a “doppia camera”. Questo significa che l’interno del case è diviso in due sezioni principali: la camera principale e la camera dell’alimentatore. La camera principale ospita i componenti principali del sistema, come la scheda madre, il processore, la memoria, la GPU e l’archiviazione. La camera dell’alimentatore ospita quest’ultimo l’alimentatore e altri componenti secondari, come i cavi o gli SSD. Scopriamo insieme questo particolare modello, capendo pro e contro!

Specifiche tecniche | NZXT Recensione H6 Flow RGB

Altezza (con piedistallo): 435 mm

Larghezza: 287 mm

Profondità: 415 mm

Peso: 9,4 kg

Altezza del dissipatore CPU: 163 mm

Lunghezza della scheda grafica: 365 mm

Lunghezza dell’alimentatore: 200 mm

USB 3.2 Gen 1 Tipo-A: 2

USB 3.2 Gen 2 Tipo-C: 1

Jack audio per cuffie: 1

Supporto ventole

Anteriore-Destra: 3 x 120 mm (3 x F120 RGB Core incluse)

Superiore: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm

Inferiore: 2 x 140 mm

Posteriore: 1 x 120 mm

Supporto radiatore

Superiore: fino a 360 mm

Posteriore: fino a 120 mm

Unboxing | NZXT Recensione H6 Flow RGB

Aprendo la scatola dell’NZXT H6 Flow RGB, ci siamo subito resi conto che il case è stato perfettamente protetto durante il trasporto. La scatola è robusta e resistente, e all’interno è presente una busta in plastica che avvolge completamente il case. Inoltre, il case è inserito in due sezioni in polistirolo che lo proteggono da urti, bloccandolo in posizione evitando che si sposti.

Il vetro temperato anteriore e laterale è protetto da un cartoncino per evitare che i due vetri sbattano l’un l’altro. Inoltre, i vetri sono ricoperti da pellicole protettive interne ed esterne che vanno rimosse dopo il montaggio.

Anche all’interno del case, tutti i cavi sono fissati in modo che non vadano in giro durante il trasporto. Questo è un dettaglio importante che permette di evitare danni anche all’interno.

Prime impressioni | NZXT Recensione H6 Flow RGB

Quando abbiamo visto per la prima volta l’NZXT H6 Flow RGB, siamo stati un po’ perplessi dalla sua forma. Il pannello frontale angolato è sicuramente un elemento distintivo, ma non ci ha subito fatto impazzire.

Tuttavia, dopo aver iniziato a costruire la nostra build all’interno del case, abbiamo iniziato ad apprezzare la sua forma. L’estetica dell’NZXT H6 Flow RGB è uno dei suoi punti di forza. Il case è disponibile in due colorazioni: bianca e nera. La versione bianca è quella che abbiamo avuto modo di testare, e siamo rimasti molto colpiti dal suo design elegante e raffinato. Il doppio pannello in vetro temperato offre una visione completa dei componenti interni.

La qualità delle componenti utilizzate nell’NZXT H6 Flow RGB è molto alta. Il case è realizzato in alluminio e vetro temperato, che sono materiali robusti e durevoli. I pannelli in vetro sono di alta qualità e offrono una trasparenza perfetta. In questa versione, il case arriverà fornito di ben tre ventole NZXT F120 RGB Core, dotate di pale RGB a 8 LED che consentono di creare effetti di illuminazione personalizzabili. Purtroppo, non è incuso alcun controller RGB che permette di controllare l’illuminazione in modo separato e, nel caso voleste personalizzarle singolarmente, dovreste acquistarne uno a parte.

Montaggio | NZXT Recensione H6 Flow RGB

La nostra configurazione è composta da:

Processore: Intel Core i5 12600k

Scheda madre: NZXT N5 Z690

RAM: IRDM Goodram 16gb 3600 MHz (2x8gb)

Alimentatore: Be Quiet! Dark Power 13

Scheda video: Nvidia RTX 3070 Zotac AMP Holo

SSD: Samsung 980 1 TB, Lexar 256 GB

Dissipatore: NZXT Kraken 240 RGB

Il montaggio dell’NZXT H6 Flow RGB è un’esperienza semplice dato l’ampio spazio di manovra offerto da quest’ultimo. L’H6 Flow RGB può ospitare GPU fino a 365 mm e dissipatori della CPU fino a 163 mm. Questo significa che la maggior parte delle configurazioni hardware dovrebbe adattarsi senza problemi. La gestione dei cavi è davvero semplice visto l’ampio spazio nel retro. Abbiamo potuto facilmente nascondere tutti i cavi senza problemi di spazio. In particolare, abbiamo apprezzato il foro passacavi laterale, che facilita l’instradamento dei cavi dalla parte superiore del case. Forse un po’ problematica la gestione nella parte inferiore, dove il foro per far passare i cavi poteva essere un po’ più largo.

Il case viene fornito con tre ventole da 120 mm preinstallate nella parte anteriore. Abbiamo aggiunto altre cinque ventole da 120 mm per migliorare il flusso d’aria, dove due sono state installate sul radiatore. Le ventole preinstallate, sebbene siano dotate di illuminazione RGB, non sono particolarmente silenziose. Infatti, abbiamo dovuto ridurre la velocità delle ventole per ridurre automaticamente il rumore.

Ci è piaciuta poi la gabbia per le memorie presente sul retro, estraibile svitando una sola vite a mano, nella quale abbiamo montato il nostro SSD. In generale, tutto è di facile accesso per via della progettazione del case che non richiede attrezzi per essere smontato. Tutte le viti esterne sono svitabili a mano e le varie paratie sono a incastro.

Temperature ed efficienza | NZXT Recensione H6 Flow RGB

Le temperature raggiunte dall’NZXT H6 Flow RGB sono state buone in tutti gli scenari. Durante i giochi, la temperatura della GPU si è attestata intorno ai 70°C, mentre la temperatura della CPU si è attestata intorno ai 40/45°C. Durante i benchmark di stress, le temperature sono aumentate leggermente, ma sono rimaste comunque entro limiti accettabili. In generale, l’NZXT H6 Flow RGB è in grado di gestire anche componenti potenti senza problemi di surriscaldamento.

L’efficienza dell’NZXT H6 Flow RGB è buona, ma non è la migliore sul mercato. Il case è un po’ rumoroso, soprattutto durante le sessioni di gaming. Con una velocità delle ventole del 50%, il rumore si attesta intorno ai 48 dBA. Questo è un valore elevato per un case di queste dimensioni. La colpa è ovviamente delle ventole. Cambiandole o, più semplicemente, regolando la loro velocità, riuscirete sicuramente ad ottenere un giusto compromesso.

Tiriamo le somme

L’NZXT H6 Flow RGB è un case mid-tower con un buon design e una buona qualità costruttiva. L’estetica è elegante e raffinata, e il doppio pannello in vetro temperato offre una visione completa dei componenti interni. Il case è facile da montare e la gestione dei cavi è semplice. Le temperature raggiunte sono buone, anche per configurazioni potenti. Tuttavia, il case è un po’ rumoroso, soprattutto durante le sessioni di gioco. Questo può essere risolto cambiando le ventole o regolandone la velocità.

In generale, l’NZXT H6 Flow RGB è una buona scelta per chi cerca un case mid-tower elegante, ben costruito e facile da assemblare. Tuttavia, se la silenziosità è una priorità, è consigliabile considerare altre opzioni.