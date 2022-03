Galaxy Pop Up Store: due nuovi store a Milano e Roma

Samsung inaugura due esclusivi Galaxy Pop Up Store dedicati alla serie Galaxy S22. Scopriamo assieme dove e quando verrano inaugrati

Da oggi venerdì 4 marzo le aperture di due spazi temporanei a Milano e Roma offriranno ai consumatori la possibilità di scoprire le funzionalità dei nuovi smartphone, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

I Pop Up Store animeranno i centri commerciali “Il Centro” di Arese e “Porta di Roma” nella capitale, dove sarà possibile scoprire tutti i segreti della nuova serie Galaxy S22. A partire da oggi venerdì 4 marzo e fino al 2 giugno, i consumatori potranno vivere attività esclusive e coinvolgenti, esplorando le diverse caratteristiche che rivoluzionano le regole dell’esperienza mobile.

Galaxy Pop Up Store: i nuovi negozi

In una location immersiva, registrando video in condizioni di luce scarsa, sarà possibile sperimentare le rivoluzionarie funzioni di Nightography degli smartphone, scoprire le potenzialità dello zoom ottico 10x, e sfidare i membri del team di pro player Samsung Morning Stars in sessioni di gaming.

Inoltre, gli utenti potranno partecipare a numerose masterclass dedicate al video making, photo editing, vlogging, disegno ed altro ancora, studiate appositamente per stimolare la creatività e coinvolgere i consumatori in esperienze speciali. In determinate giornate che verranno tempestivamente comunicate un illustratore sarà a disposizione di tutti i visitatori degli store per creare disegni personalizzati.

I Galaxy Pop Up Store offriranno anche servizi di consulenza su misura per gli utenti, al fine di guidarli nella scelta e nell’utilizzo del prodotto Galaxy più adatto alle proprie esigenze, approfondire le promozioni di trade-in attive e portarli alla scoperta dell’ecosistema Galaxy che offre soluzioni perfettamente integrabili per connettere diversi momenti del vivere: dal lavoro al tempo libero, i device Samsung, tra cui i wearable Galaxy Buds, Galaxy Watch, i tablet Galaxy Tab, i notebook Galaxy Book, oltre agli smartphone Galaxy, dialogano e interagiscono tra loro in modo semplice e senza soluzione di continuità.

I nuovi negozi fisici saranno inaugurati con un evento esclusivo venerdì 4 marzo. Per partecipare all’inaugurazione e seguire i diversi eventi in programma, è necessario prenotarsi sul sito.

Visiterete i nuovi negozi aperti di Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.