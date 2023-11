Il Natale sta arrivando e stavate pensando di organizzare un viaggio in famiglia? Per l’occasione abbiamo pensato che sarebbe una buona idea darvi consigli utili su come risparmiare in viaggio, il che può essere una cosa utile e stimolante non solo per poter fare il viaggio dei vostri sogni e raggiungere quella meta tanto desiderata, ma anche per creare delle abitudini che vi aiutino a conservare soldi per qualsiasi situazione e così migliorare la vostra vita, in questa guida scoprirete come farlo

La prima cosa da fare quando volete organizzare un viaggio è pensare al dove e per quanto tempo, in modo tale da capire quanto sarà alto il vostro budget. Una volta che avete l’idea in testa, bisogna stimare i costi di ben cinque fattori:

Costo del biglietto aereo andata e ritorno (abbiamo scritto una guida sul come risparmiare sui viaggi aerei) e l’agenzia viaggi Il costo dell’alloggio Il budget per cibo e bevande Il prezzo di qualsiasi attività turistica vogliate svolgere La cifra da mettere da parte in un fondo di emergenza per il viaggio

Tracciare le spese | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Una cosa utilissima da fare è tracciare le proprie spese, comparare le tariffe in entrata e le tariffe in uscita, insomma avere un’idea di quanto denaro spendete nel giro di 30 giorni. Potete farlo manualmente, prendendo nota di tutte le operazioni che fate, o più comodamente, potete farlo con l’app delle Poste Italiane, la Postepay, o con quella della vostra banca che traccia tutti i movimenti.

Suddividere le spese | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

In questo passaggio bisogna suddividere le spese in spese fisse e spese variabili. Le spese fisse sono quelle che non potete assolutamente cambiare, come le spese per l’affitto e le bollette. Le spese variabili riguardano quelle spese più flessibili, come gli abbonamenti a servizi come Netflix, Disney+, Spotify, le spese alimentari non necessarie, lo shopping ecc.

Tagliare i costi variabili | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Dal momento che questi servizi non sono indispensabili, tagliare i costi variabili è sicuramente un’ottima idea. Per quanto riguarda le spese alimentari, provate a fissarvi dei pasti facendo magari una scorta mensile dei prodotti da comprare in modo tale da non arrivare al supermercato a stomaco vuoto. Poi disdite tutti gli abbonamenti ai servizi inutilizzati, scegliete un gestore telefonico con spese più basse e prendete l’abitudine di acquistare di seconda mano. Se amate le sfide, provate a passare delle giornate senza spendere nulla. Potrebbe sembrare una cosa piccola, ma a fine mese potreste ritrovarvi una somma notevole da parte.

Utilizzare un conto risparmi | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Quando avete iniziato a guadagnare un po’ di soldi ogni mese, separate le spese quotidiane da quelle occasionali e mettete quella somma che vi è rimasta da parte su un conto risparmi, in modo tale da non spendere inutilmente i vostri risparmi. Vi consigliamo di attivare un bonifico automatico sul vostro conto risparmi ogni qualvolta vi arrivi la paga sul vostro conto, così da non doverci neanche pensare.

Monitorare gli obiettivi di risparmio | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Alla fine di ogni mese, è importante valutare la difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di risparmio. Se a fine mese vi sembra di aver avuto delle difficoltà, forse è il caso di ridurre la somma da mettere da parte oppure tagliare le spese dove potete. Se invece vi trovate da parte più di quanto avete pianificato, provate a metterne da parte ancora di più. Dovete trovare un compromesso tra il darsi un obiettivo di risparmio impegnativo che sia difficile da raggiungere, così che vi ispiri a gestire le vostre finanze in maniera intelligente ma che al contempo non sia impossibile, così da non demotivarvi.

Rimanere motivati | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Una delle cose più importanti quando ci si pone un obiettivo, che sia per un viaggio o per un progetto che vi cambi la vita, è rimanere motivati. Per aiutarvi, nel caso di un viaggio, potete farlo decorando la vostra cosa con degli stimoli visivi che non vi facciano perdere di vista il traguardo, come una foto sul monitor del computer o lo sfondo del telefono. Ogni volta che sentite l’impulso di oltrepassare i limiti che vi siete posti, guardate la foto del luogo che vorreste visitare e tornerete sulla retta via.

Risparmiare sull’affitto | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

La spesa più grande che affrontiamo tutti è sicuramente l’affitto. Per poter risparmiare, se vivete da soli nella vostra casa, potete trovarvi un coinquilino o due in modo tale da dimezzare le spese dell’affitto se non addirittura pagarne solo un terzo, così da trovarvi da parte una bella somma. Potete anche considerare l’idea di tornare a vivere coi vostri genitori, anche se l’idea non è molto piacevole, ma vi aiuterà sicuramente a risparmiare.

Risparmiare sulle bollette | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Anche risparmiare sulle bollette vi darà modo di trovarvi con dei bei soldi messi da parte. Per risparmiare sulle bollette, potete vendere tutte le apparecchiature elettriche che ritenete inefficienti e sostituirle con apparecchiature di seconda mano, ma più efficienti. Scegliete le offerte migliori sulle forniture di luce e gas, potrebbe richiedere del tempo. ma ne verrà la pena per le vostre finanze. Infine sostituite le lampadine con delle lampade LED più efficienti.

Fare un secondo lavoro | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Un modo veloce per aumentare le proprie entrate è fare un secondo lavoro. Se ad esempio lavorate dalle 9 alle 17, potete considerare l’idea di lavorare in un bar nei turni serali, in un ristorante nel fine settimana o magari un lavoro da freelance. Ma fate attenzione, se la cosa per voi è eccessiva o comunque troppo faticosa, invece di cambiare lo stile di vita, cambiate la vostra gestione delle spese o rischiate di andare in burnout.

Portare il lavoro da casa | Come risparmiare in viaggio: trucchi e consigli

Questa è forse la soluzione più comoda per tutti: portare il lavoro da casa. Il lavoro in smartworking è diventato molto accettabile, specialmente dopo il grande aumento a causa della pandemia da covid. Portarsi il lavoro in vacanza può aiutare molto ad avere da parte dei soldi extra, specialmente perché oltre a lavorare nel luogo di vacanza, potete tornare a casa con più soldi di quanto ne avevate prima, soprattutto se la meta è molto economica.

Viaggiare è sempre un piacere, ma a volte le spese da affrontare possono essere alte, ecco perché abbiamo pensato di darvi questi consigli, che speriamo possano esservi utili non solo per raggiungere la meta dei vostri sogni, ma anche per migliorare le vostre condizioni di vita. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre guide e consigli dal mondo del web e dei social.