Disney Plus: le novità di Marzo 2022 in arrivo! Con la conclusione del mese di Febbraio e tutte le uscite interessanti che ha portato con sé, possiamo dare adesso il benvenuto al nuovo mese di streaming Disney! Su Disney plus sono davvero tante le novità in uscita: nuove serie tv, film e lavori di animazione tutti riepilogati in questo articolo!

Senza dubbi possiamo ritenerci soddisfatti delle tante belle novità che abbiamo visto, letto, ascoltato e vissuto durante lo scorso mese. In questo articolo ti proponiamo una raccolta di quelle che sono le principali uscite interessanti per questo imminente nuovo mese di Marzo 2022.

2 Marzo

Due uscite super attese per i primi giorni del mese: “West Side Story” e “Bear Grylls” stagione 6 !

West Side Story è un film remake della famosissima pellicola Musical del 1961. Questo lavoro del 2021 è stato diretto da Steven Spielberg: ambientato nella città di New York, siamo nel 1957. Qui va in scena la grande e, purtroppo, sempre attuale, trama delle rivalità tra i giovani appartenenti a differenti culture, insieme ai loro amori. Il film West Side Story comparirà nel catalogo di Disney plus mercoledì 2 marzo! Per chi ama l’avventura, invece, è in arrivo anche la sesta stagione del “Bear Grylls: Celebrity Edition”. L’uscita della docu-serie è programmata per un episodio a settimana.

9 Marzo

Dal 9 Marzo 2022, tra le uscite più attese, possiamo sicuramente contare sulla serie tv “Week-end Family” – Un Weekend in famiglia. Ci “immergiamo” nella vita caotica e frenetica di un padre di famiglia di nome Fred che si troverà alle prese con le sue tre figlie, ognuna avuta da una donna diversa. Ogni fine settimana Fred incontrerà le figlie con la nuova compagna, Emmanuelle, dovendo fare i conti con questi frenetici fine settimana facendosi accettare nella famiglia.

11 Marzo

La più grande attesa relativa a questo giorno è sicuramente “Red”. Il film Disney Pixar è in arrivo in streaming su Disney Plus, ambientato nella vita di Mei Lee, una goffa tredicenne alle prese con i cambiamenti tipici dell’età dell’adolescenza. Le sue emozioni altalenanti dovute agli sbalzi di umore, le causano una strana metamorfosi: la trasformano in un gigantesco panda rosso!

Tra le altre uscite interessanti ci saranno “Bohemian Rhapsody” il film ispirato alla storie dei Queen ed in particolare alla vita di Freddie Mercury, interpretato da Ramy Malek.

“L’amore bugiardo-Gone girl” e “Birdman” sono altri due titoli interessantissimi in uscita il giorno 11.

16 Marzo

Senza confronti, tra le uscite più attese del mese. “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” è la storia di un film ambientato negli anni ’40. Come protagonista della trama ci sarà il tentativo di truffare la benestante élite newyorkese del tempo. Un super cast: Bradley Coope, Rooney Mara, Cate Blanchett.

18 Marzo

Due film ed un documentario in vista in data 18 Marzo su Disney + ! “Un’altra scatenata dozzina”, la storia di Paul, padre di 12 figli, desideroso di espandere la sua attività ristorativa con un trasferimento. Ma il cambiamento non sarà facile!

“Starbot: oltre la sfida” è un documentario che racconta le difficoltà di quattro e la loro preparazione in vista della FIRST Robotics Competition del 2020, il campionato mondiale di robotica. Per concludere, L’Oscar a Leonardo Di Caprio per “Revenant- Redivivo”.

23 Marzo

Due novità su serie tv ed un film assolutamente da non perdere il 23 Marzo! E’ in arrivo “Universi paralleli”, la serie tv con 4 protagonisti e la loro tranquilla vita di montagna che viene sconvolta quando saltano le normali regole dell’universo e futuro.

In arrivo i nuovi episodi di “Grey’s Anatomy” ed anche il film “Gli occhi di Tammy Faye” la storia di Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, che, negli anni ’70-’80 misero su un enorme network televisivo religioso e un parco a tema. Protagonista d’eccellenza Jessica Chastain.

25 Marzo

Verso la fine del mese torniamo a sederci sul divano per guardare in streaming una novità d’animazione! E’ in arrivo “L’era glaciale-Le avventure di Buck”. Buck, un furetto energico ma cieco da un occhio è a caccia di dinosauri. L’incontro fortuito con Crash, Eddie e altri amici lo condurranno ad una missione importante: salvare il Mondo Perduto dalla conquista dei temibili dinosauri.

30 Marzo

Si conclude il mese in “bellezza” con la serie più attesa di questa nuova Primavera 2022 “Moon Knight”. Mercoledì 30 marzo 2022 su Disney Plus sarà disponibile la nuova serie Marvel “Moon Knight”con un programma a cadenza settimanale per ogni episodio. Il nuovo lavoro ambientato nel MCU( Marvel Cinematic Universe) narra le avventure di Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector. Un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin pubblicato dalla Marvel Comics.

Una “tavolata” di interessanti novità tutte da vivere in streaming! Non perderle e non dimenticare di lasciare un commento con il tuo film/serie più atteso!

