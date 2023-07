Oppenheimer: la première abbandonata dal cast in sciopero

È iniziato il temuto sciopero del sindacato attori di Hollywood, il SAG-AFTRA: ad aderire anche il cast di Oppenheimer, che ha abbandonato la première londinese

Il tanto preannunciato sciopero, indetto dal sindacato attori di Hollywood, il SAG-AFTRA è iniziato a tutti gli effetti e tra i primi sostenitori troviamo il cast di Oppenheimer che nella giornata di ieri ha abbandonato la première londinese del film, rendendo note le sue intenzioni solo qualche minuto prima. Infatti, Cillian Murphy, Emily Blunt e il resto della troupe hanno infatti deciso soltanto di sfilare sul red carpet ed è proprio in questo momento che hanno scelto di esprimere le proprie posizioni in merito alla decisione di aderire allo sciopero e di non partecipare alla proiezione del loro lavoro.

Il cast di Oppenheimer abbandona l’anteprima londinese in adesione allo sciopero in corso

Pertanto all’anteprima londinese di Oppenheimer gran parte del cast, tra cui Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh, ha sfilato sul red carpet per poi allontanarsi dall’evento, concludendo in tal modo gli eventi promozionali e le attività di stampa dedicate alla pellicola. Emily Blunt ha voluto giustificare la sua adesione alla protesta proprio durante un’intervista sul tappeto rosso:

Spero sinceramente che si arrivi ad un accordo giusto visto che siamo qui per celebrare questo film. Se verrà annunciato lo sciopero, ce ne andremo tutti insieme come cast per mostrare la nostra solidarietà. Dobbiamo farlo per forza. Poi vedremo cosa succederà.

Anche il premio oscar Matt Damon ha voluto dire la sua a sostegno dell’intera categoria, scendendo anche in dettagli tecnici sulla situazione attuale:

Se il nostro sindacato reputa che l’accordo non è giusto, allora dobbiamo tenere duro finché non otterremo un accordo giusto per tutti gli attori. È la differenza tra avere assistenza sanitaria e non per molti attori, e dobbiamo fare ciò che è giusto per loro.

L’assenza del cast alla proiezione è stata altresì spiegata dallo stesso regista, nonché sceneggiatore della pellicola, Christopher Nolan, che ha approfittato della circostanza per manifestare il suo appoggio allo sciopero della WGA (Writers Guild of America) con le seguenti parole:

Devo elogiare l’operato del nostro incredibile cast guidato da Cillian Murphy. La lista è davvero lunghissima… Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek e tanti altri. Li avete visti prima sul red carpet. Sfortunatamente, sono andati a preparare i cartelli di protesta per l’imminente sciopero della SAG, che si aggiungerà a uno dei miei sindacati già in sciopero da mesi, la Writers Guild.

Lo sciopero del sindacato attori, affiancatosi a quello già in corso degli sceneggiatori, è quindi iniziato e probabilmente creerà non pochi disagi e ritardi all’industria hollywoodiana, ai vari progetti in corso, ai Festival che si terranno anche nella prossima stagione, nonché agli eventi promozionali. In ogni caso, vi ricordiamo l’appuntamento nei cinema italiani con Oppenheimer per il 23 agosto.

