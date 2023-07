Lo sciopero che sta attanagliando da mesi il mondo del cinema continua, stavolta però a scendere in campo ci sono anche gli attori

Sono mesi duri per il mondo del cinema e delle serie tv; solo pochi mesi fa vi abbiamo parlato dello sciopero indetto dagli sceneggiatori, che ha portato alla sospensione dei lavori di molti prodotti di successo. Ora, a causa del fallimento delle trattative tra gli studi americani, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) e i sindacati dei lavoratori, Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), molti attori hanno deciso di affiancarsi al personale già in sciopero dall’inizio di maggio.

I motivi dello sciopero | Hollywood: ora anche gli attori affiancano gli sceneggiatori nello sciopero

Alla base di questa situazione, ci sono condizioni ancora troppo lontane da ciò che i lavoratori richiedono. Primo fra tutti un salario adeguato e tutele di fronte allo sfruttamento delle proprie opere in streaming e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede anche nel mondo cinematografico. Questa tecnologia potrebbe mettere a serio rischio il lavoro umano, vista la possibilità di generare con pochi click una sceneggiatura, o ricreare fedelmente il volto e la voce degli attori. Sono stati proprio i sindacati dei lavoratori, capeggiati da Fran Drescher, (conosciutissima grazie alla sitcom La tata) a dare la notizia, annunciando, attraverso un comunicato, che le trattative con AMPTP non sono andate a buon fine. Parte del comunicato recitava:

La SAG-AFTRA ha negoziato in buona fede ed era desiderosa di raggiungere un accordo che rispondesse sufficientemente alle esigenze degli attori, ma le risposte dell’AMPTP alle proposte più importanti del sindacato sono state insultanti e irrispettose del nostro enorme contributo a questo settore. Le compagnie si sono rifiutate di impegnarsi in modo significativo su alcuni argomenti e su altri ci hanno completamente ostacolato.

Di fronte a queste accuse, l’AMPTP non è certamente rimasta a guardare, ma ha deciso di rispondere anch’essa con un comunicato in cui condannava l’abbandono delle trattative da parte dei sindacati:

Siamo profondamente delusi dalla decisione della SAG-AFTRA di abbandonare i negoziati. È una scelta dell’Unione, non nostra. In questo modo, hanno respinto la nostra offerta di aumenti storici di stipendio e di diritti residuali, di tetti sostanzialmente più alti ai contributi pensionistici e sanitari, di tutele per i provini, di periodi di opzione per le serie più brevi, di una proposta innovativa sull’intelligenza artificiale che protegge le sembianze digitali degli attori e altro ancora. Invece di continuare a negoziare, la SAG-AFTRA ci ha messo su una strada che aggraverà le difficoltà finanziarie di migliaia di persone che dipendono dall’industria per il loro sostentamento.

Il cinema si ferma

Ed ora, che succederà? Certamente se alcune produzioni, come House Of The Dragon sono riuscite ad andare avanti grazie alla possibilità di girare le scene senza però poter mettere mano alle sceneggiature, ben diverso è portare avanti il lavoro senza la presenza degli attori. Molti dei quali si sono già espressi favorevolmente a questo sciopero, tra questi oltre la già citata Fran Drescher, troviamo Margot Robbie, Ben Stiller, Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Glenn Close, solo per citarne alcuni. Insomma la situazione sembra davvero grave e c’è il rischio di un vero e proprio blocco del settore.

