Arena Breakout, il nuovo FPS hardcore di MoreFun Studios e Tencent Games, è finalmente disponibile sia su App Store che su Google Play

Arena Breakout è un FPS tattico hardcore sviluppato da MoreFun Studios e pubblicato da Tencent Games. Questo titolo è quasi un unicum nel panorama mobile e ora finalmente tutti i giocatori interessati potranno provarlo con mano. Da oggi infatti Arena Breakout è finalmente disponibile in tutto il mondo sia su App Store che su Google Play.

Preparatevi a sopravvivere e cercare rifornimenti su Arena Breakout!

Arena Breakout è un FPS ambientato a Kamona, una terra di nessuno recentemente lacerata dalla guerra civile. In questo luogo i giocatori avranno la possibilità di arricchirsi a dismisura grazie alle tante risorse reperibili qua e la, ma per farlo ovviamente è necessario riuscire a sopravvivere. Fortunatamente avrete a disposizione tanti strumenti per farlo e potrete contare anche su un gran numero di opzioni di personalizzazione.

Costruite e modificate pistole ultra realistiche, mescolate e abbinate più di 700 accessori per inserirli in oltre 10 slot di modifica e preparatevi prima di ogni missione con l’equipaggiamento, le forniture mediche e gli accessori adeguati al vostro stile di combattimento. Inoltre dopo ogni operazione riuscita, potrete vendere e scambiare armi e oggetti di valore grazie al sistema di mercato aperto del gioco.

Per celebrare il lancio del gioco, Arena Breakout offrirà eventi di gioco limitati durante la settimana di lancio mondiale, tra cui un pacchetto di accesso di 7 giorni e la modalità Sfida avanzata per premi speciali. Inoltre, Arena Breakout ospiterà oggi il primo showcase di Arena Breakout Triathlon. Guardate i vostri creatori di contenuti preferiti, come 1ceStream, SADE, MonarchFPS o 8sxope, sparare, saccheggiare e sfondare nelle competizioni settimanali in live streaming per tutto il mese.

Arena Breakout è disponibile ora per dispositivi iOS e Android.