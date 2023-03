Migliori film su CHILI Tv da vedere | Marzo 2023

Continua la nostra guida speciale, questa volta dedicata ai migliori film da vedere sulla piattaforma streaming CHILI Tv. Non perdetevi in esclusiva la vasta selezione di generi e contenuti mozzafiato; pronti per essere gustati comodamente da casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo lo spazio dedicato alla guida sulle migliori serie tv da scovare nel catalogo della piattaforma streaming CHILI Tv; è giunto il momento di dare uno sguardo ai migliori film in riserbo in esclusiva per voi. Una vasta selezione di contenuti offerta da CHILI Tv nella lunga lista sempre in continuo aggiornamento.

Vi ricordiamo che CHILI Tv è la principale piattaforma italiana dedicata al noleggio e all’acquisto di serie tv e titoli originali in formato digitale; ed ogni contenuto è facilmente visibile dai diversi dispositivi a disposizione: computer, Smart Tv, smartphone e tablet.

Migliori film su CHILI Tv da vedere

Prima di iniziare, ricordiamo che ogni titolo qui riportato nella lista, è stato elencato in modo casuale e tutti i film scelti sono validi allo stesso modo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere per godere di un mese ricco di colpi di scena e grandi emozioni.

10-Peter va sulla Luna | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Per chi fosse alla ricerca di un film leggero e adatto a tutta la famiglia; CHILI Tv mette a disposizione nel suo variegato catalogo, Peter va sulla Luna. Film d’animazione diretto da Ali Samadi Ahad; trae ispirazione dalla popolare fiaba tedesca per bambini di Gerdt von Bassewit. Un racconto in grado di rappresentare in modo genuino il profondo legame tra fratello e sorella; spaziando dal mondo fantastico dei più piccolo fino alla tradizione folkloristica.

Protagonista della storia è il giovane Peter; un adolescente timido e intelligente, alle prese con i problemi legati alla sua età. Nerd appassionato di spazio e astronomia, scopre che Annie, la sua sorellina minore, è scomparsa. Nel tentativo di ritrovarla; il ragazzo intraprende una missione intergalattica per salvare la sorella minore dalle grinfie di un uomo vendicativo sulla luna. Tuttavia, si ritroverà quanto prima trascinato in un lungo viaggio con creature e figure mai viste fino a quel momento.

Con la partecipazione di Dirk Petrick, Gerti Drassl, Jim Libby, Cindy Robinson, Roxana Samadi

9-Anomalisia | Migliori film su CHILI Tv da vedere

I grandi dilemmi sul significato dell’esistenza umana, vengono affrontati con una visione profonda e complessa nel film d’animazione stop-motion, Anomalisia. Scritta e diretta da Charlie Kaufman assieme a Duke Johnson; viene definito come una vera sperimentazione della narrativa ricca di emotività e confusioni affettive.

La storia di Michael Stone; brillante coach motivazionale e autore del libro, “How May I Help You Help Them?”; si sente ormai costretto ad abitare gli abiti di una vita ordinaria. Sposato con una donna meravigliosa e con una carriera di successo in ascesa; Michael nasconde un terribile segreto: è affetto dalla sindrome di Fregoli, una rara patologia mentale che gli fa vedere tutte le persone con la stessa faccia e con la stessa voce maschile. Tuttavia; un fortuito viaggio d’affari a Cincinnati, aiuterà l’uomo ad allontanarsi dalla monotonia della vita; mostrandogli finalmente cosa si è realmente perso fino a quel momento.

Con le voci di David Thewlis e Jennifer Jason Leigh; il film ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar e una ai Golden Globes nel 2016.

8-Soul | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Tra i migliori titoli disponibili su CHILI Tv; non poteva mancare il film d’animazione Disney-Pixar, Soul. Diretto da Pete Docter e co-diretto da Kemp Powers; rappresenta una pellicola profonda sui quesiti più importanti di ogni essere umano.

La vicenda segue la storia di Joe Gardner (doppiato dal noto attore Jamie Foxx); un semplice docente di musica delle scuole medie, da sempre legato al desiderio di suonare nel famoso jazz club di New York The Blue Note. Riuscito dopo anni di tentativi ad ottenere un’occasione per riscattarsi; un tragico incidente lo avvolge in un viaggio che porterà la sua anima in un regno cosmico. Sarà proprio qui che l’anima di Joe viaggerà nel cosmo per ritrovare la strada verso la Terra.

Tra le voci originali sono presenti anche Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia RashadAhmir-Khalib Thompson.

7-La cena perfetta | Migliori film su CHILI Tv da vedere

L’amore e le sue mille sfumature si articolano in questa estrosa commedia romantica, intitolata la La cena perfetta. Film diretto da Davide Minnella candidato ai Nastri d’Argento 2022; una storia d’amore nata tra i fornelli e le differenze sociali.

Carmine (interpretato da Salvatore Esposito) considerato d’animo buono e gentile; è cresciuto sotto l’ombra di una famiglia camorrista molto temuta. Ritrovato a gestire un ristorante come copertura degli sporchi affari di riciclaggio; inizia a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una cuoca nota per essere alla continua ricerca della perfezione. L’amore per il cibo, e il sogno di conquistare una stella Michelin, daranno loro un’opportunità di riscatto.

Oltre i già citati Salvatore Esposito e Greta Scarano, sono presenti nel cast come protagonisti Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso.

6-The Lost City | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Non abbandonando il romanticismo vissuto in chiave moderna; tra i miglior film consigliati alla visione su CHILI Tv, riserviamo una menzione speciale anche per la pellicola, The Lost City. Regia di Adam Nee e Aaron Nee, con attori protagonisti l’avvincente attrice Sandra Bullock assieme a Channing Tatum; viene definita dalla critica come un action- movie dai risvolti sentimentali più inconsueti di sempre.

Loretta Sage (Sandra Bullock) è un’autrice di romanzi rosa di successo; descritta come schiva e solitaria, soprattutto a dopo la perdita del suo amato marito. I suoi racconti sono sempre contraddistinti da luoghi esotici, e hanno come protagonista maschile Dash, il classico eroe belloccio che ha il volto nella vita reale del modello Alan (Channing Tatum), il quale appare sulle copertine dei suoi libri. All’ennesimo libro è però in crisi d’ispirazione e il tour promozionale al fianco del modello delle sue copertine, Alan( vero idolo dei fan).le appare insopportabilmente umiliante. Decide così di mollare tutto, ma finisce rapita dal rampollo di una ricca famiglia in cerca di un tesoro perduto

Con la partecipazione dell’attore hollywoodiano Brad Pitt; Presenti nel cast anche l’attore Daniel Radcliffe affiancodi Da’Vine Joy Randolph e Óscar Núñez.

5-I Molti Santi del New Jersey | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Il gangster movie si fa strada nella lista di CHILI Tv, grazie alla pellicola I Molti Santi del New Jersey. Accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica; il film diretto da Alan Taylor rappresenta il prequel della pluripremiata HBO, I Soprano.

L’avvincente storia del giovane Anthony Soprano (Michael Gandolfini) si aggira per le strade di Newark proprio mentre le bande rivali iniziano a sfidare la famiglia criminale DiMeo. Lo zio Dickie Moltisanti, coinvolto nei tumulti dell’epoca, ha una grande influenza sul nipote.

Con attore protagonista Michael Gandolfini, Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro, Leslie Odom Jr., Joey Diaz, Nick Vallelonga, Michael Imperioli, Michela De Rossi.

4-Kimi – Qualcuno in ascolto | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Il regista Steven Soderbergh torna a sorprendere dietro la macchina da presa, grazie alla pellicola, Kimi – Qualcuno in ascolto. Scritto da David Koepp; si presenta come un thriller moderno, ambientato fra le quattro mura della casa di Seattle di Angela Childs (Zoë Kravitz).

Nota esperta informatica, affetta da agorofobia; una patologia mentale in lei innescata come conseguenza allo scoppio della pandemia da Covid-19. Impiegata nella nota azienda high tech, l’Amygdala Corporation; è incaricata di analizzare i flussi e le registrazioni riportate all’interno dello smart speaker, Kimi. Un giorno, tramite una registrazione vocale scopre un crimine violento: decide così di mostrare le prove alla sua compagnia, ma non tutto va come programmato.

Con protagonista Zoë Kravitz; Devin Ratray; Rita Wilson; Jaime Camil; Erika Christensen e Emily Kuroda.

3-The Conjuring – Per ordine del diavolo | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Coloro che sono alla ricerca del brivido e di colpi di scena all’ultimo urlo; su CHILI Tv è disponibile alla visione il film, The Conjuring – Per ordine del diavolo. Ispirato a fatti realmente accaduti sui casi di Ed e Lorraine Warren; la pellicola è diretta da Michael Chaves, con la produzione di James Wan e Peter Safran (nomi già noti nell’universo di The Conjuring). Un terrificante male oscuro scuote gli animi dei due coniugi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). La storia di uomo accusato di aver ucciso il suo padrone di casa e che, per la prima volta nella storia americana, utilizza la possessione demoniaca, come attenuante per il crimine commesso.

Con protagonisti Vera Farmiga e Patrick Wilson assieme a Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, John Noble, Eugenie Bondurant, Shannon Kook, Steve Coulter, Sterling Jerins, Paul Wilson, Charlene Amoia, Ingrid Bisu.

2-Scream V | Migliori film su CHILI Tv da vedere

Il temuto Ghostface torna a colpire cittadina immaginaria di Woodsboro; nel quinto capitolo di Scream V. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet; rappresenta il reboot dell’omonimo franchise horror, inaugurato nel lontano 1996 dal regista Wes Craven. A distanza di 25 anni dalla serie di brutali omicidi avvenuti nella sopracitata cittadina di Woodsboro; un nuovo killer torna a indossare la maschera di Ghostface, iniziando a prendere di mira un gruppo di adolescenti.

Il ritorno degli iconici volti dell’attrice Neve Campbell nelle vesti di Sidney Prescott, assieme a Courteney Cox nei panni la sensuale e intelligente giornalista Gale Weathers; e David Arquette nel ruolo di Dewey Riley; pronti ad affiancare i nuovi giovani attori protagonisti Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

1-Frammenti dal passato – Reminiscence | Migliori film su CHILI Tv da vedere

La dipendenza e la nostalgia del passato si fa avanti nel prossimo film inserito nella lista dei migliori titoli da recuperare su CHILI TV; Frammenti dal passato – Reminiscence. Diretto da Lisa Joy, definito dalla critica come un noir fantascientifico sull’importanza dei ricordi vissuti; in un futuro non troppo lontano, il riscaldamento climatico ha causato guerre, reso le ore diurne quasi invivibili e innalzato il livello dei mari allagando le città costiere come Miami. Troviamo qui la storia di Nick Bannister (Hugh Jackman), un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Improvvisamente tutto cambia quando incontra una nuova cliente, Mae (Rebecca Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ben presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione.

Con attori protagonisti Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria, Brett Cullen, Natalie Martinez, Angela Sarafyan e Nico Parker.

Appuntamento al prossimo mese!

