Le migliori app per Android Auto | Settembre 2023

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, una selezione delle migliori app per Android Auto attualmente disponibili: come personalizzare al meglio la vostra auto, fra meteo, navigazione e intrattenimento? Ve lo diciamo noi

Android Auto è una piattaforma sviluppata da Google che vi dà la possibilità di collegare e utilizzare in modo decisamente più sicuro il vostro dispositivo Android mentre siete al volante. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di guida più sicura, priva di distrazioni e che consenta a tutti gli automobilisti di accedere alle diverse funzioni del loro smartphone tramite l’interfaccia dell’auto (se abilitata, ovviamente). Per utilizzare Android Auto è ovviamente necessario un dispositivo Android compatibile con un cavo USB oppure tramite connessione Bluetooth, mentre l’auto deve essere dotata di un sistema di infotainment compatibile con Android Auto.

Le migliori app per Android Auto: dalla navigazione all’intrattenimento, passando per messaggistica e meteo!

Fra le principali funzionalità di Android Auto troviamo, ovviamente, la navigazione, la comunicazione, la possibilità di accedere ai propri multimedia, quella di utilizzare i comandi vocali e, infine, quella di utilizzare anche applicazioni di terze parti compatibili. In questa guida dedicata vogliamo andare a vedere con voi quali sono quelle imprescindibili e che dovreste sempre e comunque avere a portata di dito in macchina. Insomma: le migliori app da installare in Android Auto!

Navigazione | Le migliori app per Android Auto

L’app principe per la navigazione su strada è ovviamente Google Maps, una first party praticamente imprescindibile nella vostra macchina. Maps offre indicazioni stradali in tempo reale, informazioni sul traffico (quasi) sempre aggiornate al secondo, suggerimenti di itinerario anche in base al consumo di carburante e molto altro ancora. L’app vi consente anche di localizzare parcheggi, stazioni di rifornimento e ristoranti, nonché è in grado di segnalare gli autovelox attivi nelle vostre vicinanze. Ripetiamo: imprescindibile!

Waze è un’applicazione di navigazione di terze parti che si basa sulla condivisione di informazioni tra gli utenti. Tramite Waze, gli automobilisti possono segnalare incidenti stradali, posti di blocco o altre informazioni simili in tempo reale. Particolarmente apprezzata per la sua interattività e per la sua community sempre sul pezzo, Waze è un’ottima alternativa se non dovesse funzionarvi (per qualche tipo di aggiornamento strano) Google Maps. O se, semplicemente, volete provare qualcos’altro.

Multimedia | Le migliori app per Android Auto

Spotify è decisamente la prima scelta per tutti coloro che vogliono ascoltare musica e podcast di varia natura. Una delle app di streaming musicale più conosciute ed apprezzate al mondo che consente di ascoltare playlist, album e brani preferiti mentre sei in viaggio, nonché una lunga serie di podcast dai più disparati generi. Consigliatissima, anche perché c’è anche un modo per averlo gratis (e ve lo diciamo qui!).

Se invece siete interessati maggiormente agli audiolibri potreste provare Audible, che vi farà una gran compagnia nei lunghi viaggi in auto. In alternativa, c’è anche Podcast Addict, indicatissima per tutti gli appassionati di Podcast. Infine, Google Play Music è stato da un po’ sostituito da YouTube Music, che risulta quindi attualmente essere l’app di multimedia first party per Android Auto.

Messaggistica | Le migliori app per Android Auto

Android Auto vi permette anche di rispondere, tramite l’utilizzo dei comandi vocali, ai messaggi che vi arrivano mentre siete alla guida. L’app principale è, ovviamente, in questo caso Whatsapp, la più popolare app di messaggistica che supporta completamente Android Auto sia per messaggi vocali sia tramite l’utilizzo dei già citati comandi vocali. Oltre due miliardi di utenti attivi: qualcosa vorrà pur dire.

Android Auto supporta anche Telegram, l'”alternativa russa a WhatsApp”, e che è anch’essa un’app di messaggistica molto utilizzata attualmente. Le funzionalità sono praticamente le stesse di WhatsApp quindi non ci dilungheremo ulteriormente.

Meteo | Le migliori app per Android Auto

Per sapere come sarà il tempo nel corso del vostro viaggio, Android Auto mette a disposizione dei guidatori diverse app meteo da poter sfruttare. La principale che ci viene in mente è AccuWeather, piuttosto apprezzata dagli utenti e che permette di conoscere il tempo attuale, le previsioni e altri dettagli come pressione, visibilità e umidità.

Stesse funzionalità le ha anche WeatherBug, che offre anche delle informazioni sul traffico attuale e sulla qualità dell’aria, oltre che offrire, in tempo reale, ulteriori informazioni su eventuali fenomeni meteo estremi e pericolosi.

Buon viaggio!

Queste erano dunque, attualmente, le migliori app che potete utilizzare in macchina tramite Android Auto. Vi ricordiamo comunque che la sicurezza alla guida è la priorità in ogni caso e che anche sistemi come questo, che puntano a diminuire la distrazione al volante, possono essere causa di disattenzione se utilizzate in modo scorretto. Continuate a seguirci qui, su tuttotek.it!