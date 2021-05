Recensione SSD Transcend 240S: l’era del grafene è qui

Recensione SSD Transcend 240S. Scopriamo lati positivi e negativi del nuovo arrivato NVMe PCI Express Gen4 di casa Transcend

Ecco Transcend 240S, il nuovo SSD del produttore taiwanese che propone una soluzione col pieno supporto all’interfaccia PCI Express Gen4 x4, e cerca di posizionarsi nella fascia alta del mercato.

Questo SSD NVMe 1.4 attira l’attenzione per un piccolo particolare, un dissipatore realizzato in grafene, uno strato ultra-sottile che ha il compito di dissipare nel miglior dei modi memorie e controller. Transcend dichiara velocità di trasferimento fino a 3,800MB/s in lettura e 3,200MB/s in scrittura, scopriamo di più nella recensione completa, e soprattutto se le promesse sono state mantenute

Design e caratteristiche | Recensione SSD Transcend 240S

L’SSD è basato su memorie 3D NAND flash, ed è di tipo 2280-D2-M dual-layer, dunque abbiamo le classiche dimensioni di 80 mm x 22 mm x 3.58 mm. Le memorie sono affiancate da un processore in grado di gestire il protocollo NVMe PCIe Gen4 x4. Controller che supporta 4 canali per il trasferimento. Supporta inoltre una larghezza di banda di 16 GT / s per corsia, per fare un confronto con il PCIe 3.0 arriva massimo a 8 GT / s per corsia.

È disponibile nei tagli di memoria di 500 GB e 1 TB. Transcend per il suo nuovo SSD 240S dichiara valori di 1,700 TBW di Endurance per il modello top gamma, e 850 TBW per il modello da 500 GB. L’SSD è in grado di funzionare correttamente anche a temperature estreme, come 0°C e 70°C.

Proprio parlando di gradi introduciamo il dissipatore che l’azienda ha scelto per il suo SSD 240S, uno strato sottile di grafene in grado di rispondere a necessità di spazio ridotto, e prestazioni sempre costanti. Interessante come sempre più produttori si stiano lanciando nell’utilizzo di questo materiale. L’SSD PCIe 240S Transcend supporta la codifica LDPC (Low-Density Parity Check), l’algoritmo ECC, e un sistema di protezione e limitazione termica, una tecnologia che controlla e monitora la temperatura e controlla l’SSD per prevenire danni e malfunzionamenti.

I nostri test | Recensione SSD Transcend 240S

Prima d’iniziare a parlare dei test effettuati ecco la nostra configurazione utilizzata;

Processore: Intel i5 10600K

Scheda Madre: MSI Z490 Gaming Plus

RAM: Corsair Vengeance RGB Pro SL 16 GB 3600 MHz

Alimentatore: Enermax Triathlor ECO 650W

Dissipatore: Noctua NH-D15 chromax.Black

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Siamo partiti da Atto Disk Benchmark. Uno dei migliori strumenti disponibili per misurare le prestazioni di archiviazione. Con ATTO possiamo testare una sequenza di 32 MB di file da 4 KB, ma anche 32 MB in file da 1 MB, il compito più importante e difficile per qualsiasi unità di archiviazione, ma anche un ottimo indicatore di qualità.

Se osserviamo il comportamento generale notiamo prestazioni certamente buone nel complesso, anche se, di certo non al top della sua categoria. Se osserviamo attentamente il dato ottenuto con 4 KB notiamo un’incongruenza prestazionale evidente, segno che, il controller soffre con l’elaborazione di questi tipi di dati. Abbiamo circa 478 MB/s in scrittura, e 108 MB/s in lettura. Meglio con file da 1 MB, con 2.97 GB/s in scrittura, e 3.18 GB/s in lettura.



2

3

Passiamo ora al famoso e diffuso CrystalDiskMark, che misura le massime prestazioni teoriche in lettura/ scrittura sequenziale con dati casuali di varie dimensioni. Di seguito trovare i due test che abbiamo effettuato, prima verificando le prestazioni IOPS, successivamente la velocità sequenziale.

Con file da 1MB abbiamo in lettura 3251.88 IOPS, e, in scrittura 3032.52 IOPS. Prestazioni sufficienti per prestazioni discrete, ma certamente non adatte ai più esigenti. Ne è una conferma il test effettuato per misurare le prestazioni sequenziali. Dove mostra risultati altalenanti con quanto dichiarato dai loro test effettuati su CrystalDiskMark e presenti sul loro sito, anche se il produttore estrapola i test oltre che su precedente benchmarks, anche su Iometer

Conclusioni e prezzo

Alla fin dei conti il prezzo di vendita è pari a 129,90 euro circa per la versione da 500 GB. Per chi non ha grosse esigenze e, lo trovate in offerta ad un minor prezzo potrebbe essere interessante. Anche per via delle temperature, che sia durante i test, che nell’utilizzo quotidiano, non sono mai state elevate, e mai hanno segnato temperature di picco elevate. Dunque la stabilità prestazionale non è messa in dubbio. Per questa recensione è tutto, per rimanere aggiornati sul mondo della tecnologia restate connessi sulle nostre pagine.