Recensione Onyx BOOX Note Air3C: semplicemente straordinario.

Recensione completa del nuovo tablet con tecnologia e-Ink, l’Onyx BOOX Note Air3C, un dispositivo versatile e ricco di funzionalità, stavolta a colori!

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del nuovo Onyx BOOX Note Air3C, l’ultimo arrivato dei dispositivi con tecnologia e-Ink. Un prodotto, vi anticipiamo, equilibrato e ricco di funzionalità (sia hardware che software) in grado di soddisfare la quasi totalità dell’utenza, grazie anche al pannello a colori.

Scheda tecnica

Display : 10.3″ Kaleido 3 (4096 colors) Carta1200

: 10.3″ Kaleido 3 (4096 colors) Carta1200 Risoluzione : B/W 2480 x 1860 (300 ppi) – Color 1240 x 930 (150 ppi)

: B/W 2480 x 1860 (300 ppi) – Color 1240 x 930 (150 ppi) CPU : Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU

: Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU RAM : 4GB LPDDR4X

: 4GB LPDDR4X ROM : 64GB UFS2.1

: 64GB UFS2.1 Connettività : WiFi (2.4GHz + 5GHz), BT 5.0

: WiFi (2.4GHz + 5GHz), BT 5.0 Batteria : 3700mAh

: 3700mAh Dimensioni : 226x193x5.8mm

: 226x193x5.8mm Peso : 430g

: 430g OS: Android 12

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Onyx BOOX Note Air3C

Il tablet arriva in una confezione completa sotto ogni aspetto. Oltre al dispositivo, infatti, troviamo: l’alimentatore, il cavetto dati di tipo USB-C, la penna compatibile e, naturalmente, i manuali d’utilizzo. Dal punto di vista estetico, il dispositivo presenta un design minimale ed elegante, grazie anche alla cornice laterale sinistra, più sporgente per garantire una maggiore ergonomia in fase di scrittura. Con soli 5,8 mm di spessore, questo Onyx BOOX risulta comodo nell’utilizzo fuori casa e mai troppo ingombrante da portare in giro.

Sul lato destro del tablet troviamo lo slot magnetico per la penna, che si aggancia facilmente e rimane sempre ben salda. Posteriormente, invece, non abbiamo nessun elemento (nemmeno una fotocamera) ad interrompere la pulizia estetica. Infine, sui bordi superiori e inferiori sono presenti i fori per i due speaker stereo, che esamineremo nel dettaglio più avanti. L’azienda ci ha poi gentilmente inviato la cover magnetica multifunzione, con la quale è possibile posizionare il tablet più agevolmente sulle superfici e dove poter alloggiare il dispositivo insieme alla stilo. Tuttavia, l’abbiamo trovata poco intuitiva e dall’aggancio non troppo saldo.

Hardware e display | Recensione Onyx BOOX Note Air3C

Il tablet è spinto da un SoC Qualcomm Octa-core a 2.4Ghz non meglio specificato, che non riteniamo dunque un mostro di potenza, ma che risulta comunque all’altezza del compito assegnatogli. Il tutto, infatti, gira in maniera impeccabile, senza impuntamenti o freeze di alcun tipo. Alla CPU si aggiungono poi ben 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 64 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, non una quantità enorme ma sufficiente per l’archiviazione di libri, note, file o app (specie considerando la tipologia di prodotto).

Eccoci ora al piatto forte, il display, un ampio pannello e-Ink da 10,3 pollici con risoluzione variabile (in base alla modalità impostata) e supporto ai colori, come indicato anche dal nome stesso del dispositivo. Per chi non lo sapesse, i vantaggi della tecnologia e-Ink rispetto ai più tradizionali LCD e OLED risiedono soprattutto nell’efficienza energetica, dato che non richiedono retroilluminazione, e nella resistenza fisica ad urti o graffi. Inoltre la tecnologia e-Ink è anche molto confortevole per gli occhi, difatti, gli schermi e-Ink non emettono luce blu, che può essere dannosa per la vista. Al tempo stesso, i pannelli e-Ink offrono una minore velocità di aggiornamento (sconsigliato quindi il gaming) e colori meno vivaci, o addirittura solo il bianco e nero.

Colori e penna

Tornando all’Onyx BOOX Note Air3C, troviamo qui il supporto a 4096 colori, dalla resa eccezionale e che aprono ad innumerevoli utilizzi extra, come la visione di video o la possibilità di disegnare e colorare. Queste ultime sono rese possibili grazie alla penna in dotazione, ben costruita ed ergonomica. Inoltre, grazie al trattamento speciale sul display, vi sembrerà di scrivere o disegnare su carta (un plus da non sottovalutare).

Piccolo accenno alla precisione del tratto, non sempre eccezionale, specie se si utilizza la penna in posizione perpendicolare al display. Il dispositivo compensa però con il comparto audio, di buon livello grazie ai due potenti speaker stereo.

Software e autonomia | Recensione Onyx BOOX Note Air3C

Il software di Onyx, basato su Android (qui in versione 12), risulta sempre stabile e ben curato, al netto di qualche traduzione non sempre perfetta. Le funzionalità non mancano, grazie soprattutto alla possibilità di installare app tramite il Google Play Store, o banalmente con apk recuperati dal web. Le app preinstallate non sono molte, ma sono tutte ben realizzate, a partire dall’app Note, con la quale è possibile prendere appunti o disegnare con la penna in dotazione. Abbiamo poi l’app dedicata ai libri ed un file manager piuttosto comodo.

Interessante poi l’ampia personalizzazione del sistema, possibile dalle impostazioni, e che permette anche di gestire il display, così da adattarlo al proprio utilizzo. Onyx propone infatti 4 diverse modalità di refresh: HD, Balanced, Fast e Ultrafast. La prima permette un’ottima risoluzione a discapito del refresh rate (da scegliere per la lettura), man mano che ci muoviamo verso Ultrafast, aumenta il refresh rate a discapito di risoluzione e ghosting, un’effetto scia che avviene durante lo scorrimento.

Parlando di autonomia, la 3700mAh in dotazione propone risultati molto diversi in base all’utilizzo scelto. In caso di lettura o scrittura è possibile arrivare a coprire svariati giorni di utilizzo, mentre in ottica più ‘multimediale’, quindi con ampio uso di video o musica, la batteria calerà più rapidamente. In ogni caso arrivare a concludere la giornata non sarà mai un problema per questo Onyx BOOX Note Air3C.

Conclusioni

In definitiva, questo Onyx BOOX Note Air3C dimostra di avere tutte le carte in regola per essere considerato uno dei migliori dispositivi e-Ink attualmente disponibili sul mercato. Il prezzo di listino di 549,99€ non è sicuramente tra i più accessibili, ma considerato l’alto costo di questi pannelli e tutte le funzionalità unite alla qualità generale del prodotto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo tablet. Potete acquistarlo qui. Tenetelo d’occhio! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!