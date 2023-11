Damsel: il trailer del fantasy Netflix con Millie Bobby Brown

Damsel: ecco il primo trailer italiano e poster dell’avventura fantasy di Netflix con protagonista Millie Bobby Brown

Nel 2024 la famosissima Millie Bobby Brown protagonista di Stranger things ed Enola Holmes trona su Netflix nei panni di una principessa che combatte per la vita contro un terrificante drago sputafuoco. Netflix ha infatti reso disponibile un teaser trailer del fantasy d’azione e avventura Damsel che vede protagonista Millie Bobby Brown nel ruolo di una principessa che combatte un drago senza il supporto di un principe, e soprattutto inverte lo stereotipo delle fiabe classiche, quello della Damsel in distress, la damigella in pericolo.

Damsel: il primo trailer in italiano del fantasy Netflix con protagonista Mille Bobby Brown

Nella trama di Damsel, una damigella di nome Elodie (Millie Bobby Brown) accetta di sposare un bellissimo principe, solo per scoprire che quella in cui si trova non è un fiaba in cui i sogni si avverano, bensì l’anticamera di un’avventura da incubo. Nel contratto di matrimonio come si suol dire c’è il trucco: la famiglia reale l’ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito contratto dal regno. Gettata in una grotta con un terrificante drago sputafuoco, Elodie deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere. Il cast include anche Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Brooke Carter e Olli Ackermann.

Il film è diretto da Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo) ed è scritto da Dan Mazeau (La furia dei titani). Il regista ha diretto il suo ultimo lungometraggio, l’horror Intruders, nel 2011. Nel frattempo ha diretto episodi per le serie tv Falling Water e Salvation, il film per la tv fantasy Prototype e il corto 4X, Fresnadillo è attualmente collegato al remake live-action Disney La spada nella roccia, progetto attualmente in fase di sviluppo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.