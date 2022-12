Realme 10 Pro e Pro Plus: schede tecniche e prezzi

Realme 10 Pro e 10 Pro Plus escono dai confini cinesi, abbracciando così il mercato internazionale. Scopriamoli insieme

Realme rilascia finalmente sul mercato internazionale Realme 10 Pro e 10 Pro Plus, due smartphone di fascia media e medio-alta con tutte le carte in regola per rivelarsi best buy. I due Realme saranno inoltre equipaggiati con la nuova Realme UI 4.0 (basata su Android 13) ed avranno dalla loro una particolare attenzione al design e all’ottimizzazione delle cornici. Scopriamo ora insieme caratteristiche tecniche e prezzi.

Realme 10 Pro: scheda tecnica

Display : LCD 6,72″ FHD+, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 240Hz, 680 nit max, contrasto 1.400:1, certificazione TÜV Rheinland, body ratio 93,76%

: LCD 6,72″ FHD+, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 240Hz, 680 nit max, contrasto 1.400:1, certificazione TÜV Rheinland, body ratio 93,76% SoC : Qualcomm Snapdragon 695 5G

: Qualcomm Snapdragon 695 5G GPU : Adreno 619

: Adreno 619 RAM : 6/8GB di RAM LPDDR4x

: 6/8GB di RAM LPDDR4x Memoria interna : 128GB di tipo UFS 2.2

: 128GB di tipo UFS 2.2 Fotocamere posteriori : 108MP principale, f/1,75, Fusion Pixel da 1,92um, Pixel BInning 9-in-1, FOV 83,6°, 23,6mm eq

2MP profondità, f/2,4m FOV 88,8°, 21,9mm eq

: 108MP principale, f/1,75, Fusion Pixel da 1,92um, Pixel BInning 9-in-1, FOV 83,6°, 23,6mm eq 2MP profondità, f/2,4m FOV 88,8°, 21,9mm eq Fotocamera anteriore : 16MP, f/2,45, FOV 82,3°

: 16MP, f/2,45, FOV 82,3° Connettività : 5G, WiFi, Bluetooth, jack da 3,5mm, USB-C, GPS

: 5G, WiFi, Bluetooth, jack da 3,5mm, USB-C, GPS Batteria : 5000mAh con ricarica rapida cablata a 33W

: 5000mAh con ricarica rapida cablata a 33W Dimensioni : 163,7×74,2×8,1 mm

: 163,7×74,2×8,1 mm Peso : 190g

: 190g Sistema operativo: realme UI 4.0 basata su Android 13

Realme 10 Pro Plus: scheda tecnica

Display : OLED 6,7″ FHD+, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 360Hz, dimmer PWM 2160Hz, 800 nit max, HDR10+, contrasto 5.000.000:1, body ratio 93,65%, certificazione TÜV Rheinland

: OLED 6,7″ FHD+, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 360Hz, dimmer PWM 2160Hz, 800 nit max, HDR10+, contrasto 5.000.000:1, body ratio 93,65%, certificazione TÜV Rheinland SoC : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 RAM : 6/8GB

: 6/8GB Memoria interna : 128/256GB

: 128/256GB Fotocamere posteriori : 108MP principale, f/1,75, Fusion Pixel da 1,92um, Pixel BInning 9-in-1, FOV 83,6°, 23,6mm eq – 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°, 15,9mm eq – 2MP macro 4cm, f/2,4

: 108MP principale, f/1,75, Fusion Pixel da 1,92um, Pixel BInning 9-in-1, FOV 83,6°, 23,6mm eq – 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 112°, 15,9mm eq – 2MP macro 4cm, f/2,4 Fotocamera anteriore : 16MP, f/2,45, FOV 82,3°

: 16MP, f/2,45, FOV 82,3° Connettività : 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, jack da 3,5mm, USB-C, GPS

: 5G, WiFi, Bluetooth 5.2, jack da 3,5mm, USB-C, GPS Batteria : 5.000mAh con ricarica rapida 67W

: 5.000mAh con ricarica rapida 67W Dimensioni : 161,5×73,9×7,78 mm

: 161,5×73,9×7,78 mm Peso : 173g

: 173g Sistema operativo: realme UI 4.0 basata su Android 13

Prezzi

I due dispositivi verranno venduti in diverse varianti con i seguenti prezzi: 10 Pro 6/128GB a 18.999 INR (circa 218€), 8/128GB a 19.999 INR (circa 230€); 10 Pro Plus 6/128GB a 24.999 INR (circa 287€), 8/128GB a 25.999 INR (circa 299€), 8/256GB a 27.999 INR (circa 322€).

Avete intenzione di acquistare la nuova serie di smartphone Realme 10 Pro e Pro Plus?