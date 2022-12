Calendario Nintendo Switch #16: micro-recensione Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Cifra doppia, titolo doppio: la recensione pre-natalizia del 10 dicembre ci riporta a visitare Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Se il nostro Francesco Messina, insignito dell’onore di giudicare Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, ha aperto la sua recensione definendolo “la gioia di videogiocare” un motivo ci deve essere per forza. E, non c’è modo di girarci attorno, i motivi sono due. Il primo è un port, che come abbiamo lasciato intuire ieri vince su Donkey Kong Country Tropical Freeze per una meccanica di rimbalzo sui nemici più clemente. Sulla seconda ragione, la presenza massiccia di nuovi contenuti, arriveremo col tempo; per ora preferiremmo spendere due (buone) parole sul gioco di base.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, decima recensione del Calendario di Nintendo Switch

Di per sé, Super Mario 3D World già vale da solo il prezzo del biglietto. Abbiamo detto lo stesso anche di Galaxy, che però è stato penalizzato da un contesto già sviscerato a dovere. Che dire di 3D World, dunque? Semplicemente, il gioco adatta il level design già visto in 3D Land su Nintendo 3DS, proponendo in chiave tridimensionale la linearità di un Mario classico, con power-up e tutto il resto. Tuttavia, l’ambizione ha preso il sopravvento: inquadrature con messe a fuoco spettacolari, multiplayer e co-op, più personaggi con abilità diverse, e tutto ciò che serve per dare all’avventura tutta la rigiocabilità di questo mondo. Fidatevi, i completisti lo sanno bene.

Il fiore all’occhiello, però, è un seme e risponde al nome di Bowser’s Fury. Come ha detto anche lo youtuber Arlo, il gioco è un’ottima planimetria per il futuro platformistico del baffone della Grande N. Tentare di ambientare un’avventura in un unico open world è una scelta di level design tanto ambiziosa quanto l’idea di interrompere il flow del gameplay con gli attacchi occasionali di Bowser Furioso. Sposare l’open world con i power-up fino ad ora relegati alle avventure lineari, poi, è stato un vero azzardo. Una scelta che però ha dato i suoi frutti, risultando in un’interpretazione di Mario che non vediamo l’ora di rivedere.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quale sarà il platformer di Mario escluso da questa classifica?