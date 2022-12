Uno sguardo ai dispositivi che raccontano il tempo attraverso i tempi

Sei anche curioso di sapere quali altri dispositivi di misurazione del tempo usano le persone e come erano una volta?

Il tempo è una delle entità più preziose al mondo. Non puoi tornare indietro nel tempo e passare a uno nuovo. Ma hai mai pensato a come misuravi il tempo allora? Hai sentito parlare di meridiane, orologi da polso e orologi digitali. Ma se sei anche curioso di sapere quali altri dispositivi di misurazione del tempo usano le persone e come erano una volta, sei nel posto giusto. Questo articolo ti illustrerà come le persone misurano il tempo utilizzando i dispositivi, dal più semplice al più complicato.

Diversi strumenti per tenere il tempo che le persone usano

Meridiana o orologio ombra

Gli antichi erano intelligenti perché facevano molto affidamento sul sole per leggere l’ora e distinguere tra notte e giorno. Nei tempi antichi, la meridiana era il principale dispositivo di indicazione del tempo e si è evoluta da orologi ombra a ciò che ora conosciamo così com’è. Il dispositivo egiziano è stato il primo e serve ancora oggi come base per i nostri orologi. C’era anche un quadrato a T, un nuovo tipo di orologio ombra. Misurava il tempo con l’ombra proiettata dalla sua traversa e al mattino si dirigeva verso la costa orientale. Quindi si muove e si gira a mezzogiorno per proiettare la sua sagoma nella direzione opposta.

Orologi ad acqua

Non sei solo se ti sei mai chiesto come funziona un antico orologio ad acqua per leggere l’ora. Per dirla semplicemente, questo apparato ha due parti: afflusso e deflusso. L’afflusso ha due contenitori dove l’acqua gocciola dall’uno all’altro. Solo le misure sono all’interno del secondo contenitore, dove gli osservatori dicono la durata misurando quanto è cambiato il livello dell’acqua. L’acqua fuoriesce continuamente dal contenitore. Quando contrassegni il contenitore interno con linee di misurazione, il deflusso funziona. Ad esempio, se occorre un’ora prima che il livello dell’acqua nel contenitore scenda di un pollice, un calo di tre pollici indica che sono trascorse tre ore.

Clessidre

La clessidra è un’altra popolare. Questo tipo di dispositivo è solitamente associato a una grande forma del corpo, ma era un antico dispositivo per la lettura del tempo estremamente utile all’epoca. A differenza del metodo dell’acqua e della meridiana, che è abbastanza complicato, questo è piuttosto semplice. Devi aspettare che la sabbia si sia spostata nel contenitore successivo e che sia trascorsa un’ora. Molte industrie, tra cui il mare, le chiese e persino la cucina, lo usavano allora. Questo dispositivo è noto anche grazie a Father Time, un anziano uomo barbuto che tiene il tempo tenendo in mano questo tipo di apparecchio. Ancora oggi, alcune persone preferiscono utilizzare questo metodo.

Pendolo

Il Big Ben è l’orologio a pendolo più famoso del mondo, ed è ancora in uso. Questo tipo di orologio è senza tempo ed è stato il primo dispositivo di indicazione del tempo a fornire alle persone un tempo preciso. Il meccanismo di questo ruota attorno al modo in cui gli oscillatori armonici possono prevedere il tempo che stiamo godendo. La maggior parte di questi sono realizzati in ottone di grandi dimensioni e di solito sono massicci.

Orologi moderni

L’evoluzione dell’orologio moderno è anche un esempio di innovazione a vita. Negli anni ’20, l’orologiaio inglese John Harwood creò il primo orologio automatico. Da allora, lo sviluppo di questo tipo è già diventato noioso. Grandi marchi di orologi da polso come Cartier e Rolex offrono alle persone il lusso degli orologi manuali a quelli digitali e automatici. E ora, smartwatch moderni come l’orologio Watch D Huawei sono il prodotto di un’evoluzione più straordinaria.

Per riassumere

L’evoluzione del cronometraggio non è qualcosa che accade dall’oggi al domani. Di conseguenza, dovremmo riconoscere il valore del tempo e considerare lo sforzo che le persone fanno per fornirci risultati accurati.