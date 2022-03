Chi passa agli smartphone della Mela spesso si chiede come trasferire contatti da Android ad iPhone. Infatti perdere tutte queste preziose informazioni non è un’opzione. Vediamo come si può fare!

Avete appena acquistato un nuovo iPhone 13 fiammante con il suo A15 Bionic pronto a ruggire e una tripla fotocamera da fare invidia ai fotografi professionisti, ma purtroppo non riuscite a trasferire i vostri contatti per cominciare a comunicare con i vostri amici e parenti? Siete nel posto giusto! Vediamo quali sono i modi più semplici per trasferire contatti da Android ad iPhone.

Come trasferire contatti da Android ad iPhone: app specializzate

Ci sono molte app che consentono di trasferire contatti da Android ad iPhone. Noi prenderemo come riferimento AnyTrans per la sua semplicità ed immediatezza d’uso. Questa app, tramite una procedura guidata, consente di trasferire selettivamente o integralmente tutti contatti che desideriamo sul nostro nuovo smartphone Apple. Una volta scaricata l’applicazione, avviamola. Colleghiamo sia l’iPhone che il vecchio smartphone Android al PC tramite USB. Ora scegliamo l’opzione Phone Switcher e Da Telefono a iPhone. Selezioniamo il telefono sorgente e quello di destinazione. Ora continuiamo e visualizzeremo tutti contenuti che è possibile trasferire. Selezioniamo Contatti e procediamo. Ora non ci resta che attendere il trasferimento dei dati. In massimo qualche minuto la procedura sarà completa!

Come trasferire contatti da Android ad iPhone: Move to iOS

Apple mette a disposizione dei suoi utenti una comoda app chiamata Move to iOS o Passa ad iOS. L’app consente di trasferire contatti , messaggi e altri contenuti da un telefono Android al vostro nuovo iPhone. Supporta smartphone dotati di Android 4.0 o superiore, iPhone 5 o superiori dotati di iOS 9 o successivi. La procedura va fatta prima di configurare l’iPhone. Se non l’avete fatto, dovreste rispristinarlo. Durante la configurazione dovrete scegliere l’opzione Trasferisci dati da Android. Sul vostro vecchio smartphone invece dovrete scaricare l’app Passa ad iPhone dal Play Store. Avviarla e seguire le indicazioni. Sull’iPhone verrà visualizzato un codice da riportare sullo smartphone Android. Ora potrai trasferire i dati. Basterà scegliere dall’applicazione che cosa desiderate trasferire (ad esempio i contatti). Al termine, potete continuare la configurazione di iPhone. Questa procedura può essere eseguita solo durante le configurazione del nuovo iPhone, altrimenti bisogna formattarlo.

Come trasferire contatti da Android ad iPhone: account Google

Oramai è diventata cosa comune salvare i propri contatti all’interno dell’account Google associato allo smartphone Android. Bene, allora prima di tutto dobbiamo assicurarci di aver salvato i contatti nell’account. Quindi andiamo sul nostro smartphone Android in Impostazioni > Account e sincronizzazione > Google > Accedi con il tuo account Google e clicchiamo su Sincronizza contatti. Ora passiamo all’iPhone. Prima di tutto aggiungiamo il nostro account Google da Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account. Una volta effettuato l’accesso possiamo decidere di sincronizzare i contatti attivando l’apposito interruttore. Ovviamente i contatti rimarranno associati al vostro account Google quindi non scordatevi le credenziali.

Come trasferire contatti da Android ad iPhone: file VCF

I file VCF sono uno standard per memorizzare e condividere i contatti. Prima di tutto dobbiamo selezionare andare nella rubrica e cliccare su Condivisione rubrica. A questo punto potremo scegliere di esportare un file VCF da condividere via mail o via Whatsapp per inviarlo al nostro iPhone. Una volta aperto, l’iPhone memorizzerà in automatico i nuovi contatti. Questa procedura può essere un po’ macchinosa.

Conclusioni

Ora sapete come trasferire contatti da Android ad iPhone.