Migliori smartphone sotto i 200 euro | Novembre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, quali sono i cinque migliori smartphone che potete acquistare con un prezzo sotto i 200 euro: puntiamo tutto sul rapporto qualità-prezzo

Se i prezzi dei nuovi top di gamma Apple o Samsung vi hanno spaventati e siete alla ricerca di un nuovo smartphone ad un costo decisamente più accessibile, vi aiutiamo noi. In questa sede però non ci occuperemo delle varie offerte provenienti dalle catene di elettronica, ma vogliamo farvi dare, più che altro, uno sguardo più ampio a quello che è il mercato odierno e ai dispositivi che mantengono un rapporto qualità-prezzo elevato. Vediamo ad esempio, in questa sede, quali sono i migliori smartphone sotto i 200 euro acquistabili al momento della scrittura di questo articolo. Dopo la descrizione di ciascun telefono, trovate anche il relativo box Amazon per raggiungere direttamente la pagina di vostro interesse. Buona lettura!

Redmi 10 | Migliori smartphone sotto i 200 euro

Il Redmi 10 2022 è uno smartphone Android che rispecchia appieno la filosofia di questo articolo: ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo in grado di soddisfare chiunque: display da 6.5 pollici, risoluzione di 2400×1080 pixel, LTE 4G, fotocamera da 50 megapixel che permette di scattare foto con una risoluzione di 8165×6124 e di registrare video in FullHD con una risoluzione di 1920x1080p. Ottime anche le dimensioni, piuttosto contenute, specialmente nello spessore che risulta essere di appena 8.9 mm. Consigliatissimo.

Samsung Galaxy A14 | Migliori smartphone sotto i 200 euro

Il Samsung Galaxy A14 si pone al limite alto di questo articolo sui migliori smartphone sotto i 200 euro, ma abbiamo comunque deciso di includerlo perché è veramente un ottimo telefono che spesso trovate in offerta. Display da 6.6 pollici, con una risoluzione di 2400×1080 pixel, modulo 5G integrato e fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto con una risoluzione di 8165×6124 pixel e registrare video in fullHD (risoluzione 1920x1080p). La memoria da 128GB è anche espandibile fino ai 1024 GB.

Nokia G 11 Plus | Migliori smartphone sotto i 200 euro

Il Nokia G11 Plus è una buona alternativa per tutti coloro che cercano telefoni di fascia media affidabili. Il display è da 6.51 pollici ed ha una risoluzione di 1600×720 pixel. Non è disponibile il modulo per il 5G, ma abbiamo comunque a disposizione il LTE 4G che garantisce comunque una velocità di trasferimento dati e una navigazione internet comunque eccellente. Fotocamera principale da 50 megapixel, con la possibilità di scattare foto con una risoluzione di 8165×6124 pixel. Interessante anche lo spessore di 8.6 mm, che lo rende comodo e maneggevole. Un’ottima alternativa.

Redmi Note 12 | Migliori smartphone sotto i 200 euro

Il Redmi Note 12 di Xiaomi è uno dei top di gamma di questo articolo, imprescindibile se lo trovate in offerta. A partire dal fatto che è disponibile il modulo per il 5G e che è uno degli smartphone più leggeri in assoluto, con uno spessore di 8 mm e un peso di 188 grammi, il Redmi Note 12 ha un display piuttosto importante da 6.67 pollici che garantisce una risoluzione di 2400×1080 pixel. Buona anche la fotocamera da 48 megapixel, che fa scattare foto ad alta risoluzione e fa girare video in Full HD. Ottima scelta!

Motorola Moto G52 | Migliori smartphone sotto i 200 euro

Infine, anche un esponente Motorola. Il Moto G52 è un Android di medio livello che vanta un display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2400×1800, monta un modulo LTE 4G e una fotocamera d 50 megapixel per toto di alta qualità e video in Full HD. Possibile anche l’espansione della memoria, che di base è fissata ad un massimo di 128 GB, fino ai 1024 GB.

Buoni acquisti!

E questi erano i nostri suggerimenti sui migliori smartphone da poter acquistare con un prezzo sotto i 200 euro. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le novità e le guide sul mondo della tecnologia. A 360°!