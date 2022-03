The Killer: terminate le riprese del nuovo film di David Fincher

Sono terminate le riprese di The Killer, nuovo film di David Fincher e distribuito da Netflix

Ormai è quasi diventata una tradizione. Una volta che le riprese di un lungometraggio o di una serie si concludono, la notizia viene trasmessa sui social con una foto di rito. È il caso anche di The Killer, il nuovo film di David Fincher con protagonista Michael Fassbender e Tilda Swinton. Il film verrà distribuito prossimamente da Netflix, forse anche prima della fine dell’anno. Scopriamone insieme di più!

Cosa sappiamo su The Killer

Il killer, un uomo solitario e freddo, metodico e non disturbato da scrupoli o rimorsi, aspetta nell’ombra, osservando il suo prossimo bersaglio. Eppure più aspetta, più pensa che sta impazzendo e perdendo la sua freddezza. Una storia noir brutale, elegante e sanguinaria, di un sicario perso in un mondo senza bussola morale, un esempio di uomo solo e armato fino ai denti mentre perde lentamente la ragione. Questa è la sinossi di Le tueur, la graphic novel francese da cui è tratto The Killer. Le tueur è stata pubblicata in dodici volumi dal 1998 al 2013, scritta da Alexis Nolent (noto con lo pseudonimo Matz) e disegnata da Luc Jacamon. Come già detto, alla regia troviamo David Fincher, che continua il proprio contratto con Netflix dopo la serie Mindhunter e il lungometraggio Mank. Tra i protagonisti troviamo Michael Fassbender e Tilda Swinton, mentre la sceneggiatura è affidata a Andrew Kevin Walker. Le riprese si sono svolte a New Orleans, Parigi, nella Repubblica Dominicana, a Chicago e Los Angeles.

The Killer rappresenta il ritorno alla direzione di un lungometraggio da parte di Fincher dopo il grande successo di critica di Mank. Quest’ultimo ha raccolto 10 nomination e due vittorie ai premi Oscar 2020. Precedentemente, il regista si era occupato di Mindhunter, serie distribuita sempre da Netflix in due stagioni che ha riscosso un grande successo. Di quest’ultima i fan chiedono a gran voce una terza stagione, che però non è nei piani del suo creatore.

Cosa ne pensate di questa notizia? Attendete l’uscita di The Killer? Avete visto Mank di David Fincher? Fatecelo sapere nei commenti!

