SmallRig: arriva il nuovo treppiedi pensato per i video

SmallRig ha ufficialmente rilasciato il suo ultimissimo “Heavy-Duty Fluid Head”: un treppiedi da battaglia pensato per girare video

Chi bazzica nell’ambiente foto e video avrà di sicuro sentito parlare di SmallRig, l’azienda fondata 10 anni fa e produttrice di accessori fotografici. Di sicuro questa realtà è rinomata principalmente per i “cage” creati ad hoc per numerosissime fotocamere, i quali sono tra i migliori in circolazione e permettono di migliorare ergonomia e versatilità dei vari corpi.

Oltre alle celebri gabbie, però, SmallRig è conosciuta anche per i suoi grip, piuttosto che per l’illuminazioni o i treppiedi. Nel caso foste dei videomaker, sarete di sicuro contenti di venire a conoscenza del nuovissimo SmallRig Heavy-Duty Fluid Head: l’ultimo treppiedi da studio, con testa fluida, lanciato dalla compagnia.

SmallRig Heavy-Duty Fluid Head: un’avanguardia per il videomaking

SmallRig Heavy-Duty Fluid Head Tripod AD-01 3751 è progettato per il videoing. Presenta un design della testa di nuova generazione, una piastra di sgancio rapido aggiornata con una chiave incorporata per consentire il posizionamento rapido della telecamera. Grazie alla testa fluida con smontaggio rapido e installazione obliqua, il posizionamento della telecamera avviene in meno di 1 secondo e viene fissato dopo le regolazioni anteriore e posteriore. La fessura della piastra della testa ha dei fori per le viti incorporati; la base della è dotata di fori filettati 1/4”-20 nascosti per il fissaggio degli accessori. Il sistema di smorzamento e bilanciamento incorporato permette movimenti orizzontali a 360° e verticali a +90°/-75° e regge attrezzature fino a 8KG. I fori filettati 3/8″-16 nella base della testa supportano la maggior parte dei treppiedi, bracci, slitte e altri accessori con viti 3/8″-16. Questo treppiede, con una livella a bolla incorporata, funziona con una base da 75mm per il livellamento e la facile gestione del telaio. Include un estensore a 3 sezioni per soddisfare diverse esigenze di altezza in scenari interni ed esterni; e un flip-lock a sgancio rapido facile da usare. Una borsa dedicata protegge il treppiede e lo rende facile da portare in giro per qualsiasi cosa voi vogliate creare.

Dimensioni da chiuso: 160x 165 x 890mm

Altezza massima: 1860mm

Peso: 4,90 KG

Questo SmallRig Heavy-Duty Fluid Head è disponibile in preordine sul sito ufficiale dell'azienda ad un prezzo di €143,42.