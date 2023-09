Le migliori app per Galaxy Watch | Settembre 2023

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono attualmente le migliori app per Galaxy Watch che dovete avere installate nel vostro wearable: dal fitness al meteo, passando per l’intrattenimento

Il mondo della tecnologia ha fatto ormai passi da gigante, specialmente negli ultimi dieci anni di consumismo a pieni regimi, e anche la cosa più semplice e spesso dimenticabile è diventata ormai indispensabile alla vita di tutti i giorni. Prendiamo ad esempio gli accessori wearable, come gli orologi smart, di cui indubbiamente la linea dei Galaxy Watch è una delle più blasonate e vendute. Prodotti da Samsung, i Galaxy Watch sono dispositivi indossabili che offrono funzionalità multisettoriali, oltre a quelle più tradizionali e tipiche degli orologi da polso. Questi dispositivi sono progettati per connettersi ai dispositivi mobili, come smartphone e tablet, e offrono una serie di applicazioni, servizi e sensori integrati.

Quali sono le migliori app da installare su Galaxy Watch?

Fra le possibilità offerte da questa gamma di dispositivi troviamo sicuramente il monitoraggio dell’attività fisica, la ricezione di notifiche dal telefono, la personalizzazione del quadrante dell’orologio, la connessione tramite Bluetooth o, nei modelli più recenti, connessioni cellulari e una durata della batteria solitamente di alcuni giorni. In questa guida vogliamo guidarvi fra quelle che sono, attualmente, le migliori app da scaricare ed avere nel vostro Galaxy Watch: gli imperdibili per rendere il vostro orologio da polso una vera e propria macchina da guerra.

Strava | Migliori App Galaxy Watch

Strava è una piattaforma sociale e un’applicazione mobile dedicata agli sportivi e agli appassionati di fitness. Fondata nel 2009, Strava ha guadagnato popolarità come uno strumento per tracciare, registrare e condividere le attività sportive attraverso dispositivi GPS come orologi da corsa, smartphone o altri dispositivi indossabili. La piattaforma è adatta per una vasta gamma di attività sportive come corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo e altro. Gli utenti possono condividere dettagli e sensazioni riguardo all’allenamento. Un aspetto distintivo di Strava è rappresentato dai “segmenti”, che sono tratti specifici di percorsi in cui gli utenti possono sfidarsi a vicenda per ottenere i migliori tempi. Questa componente competitiva è molto popolare. Infine, Strava fornisce dettagliate analisi sulle performance, come grafici di altitudine, velocità e, se disponibile, frequenza cardiaca. Questi dati aiutano gli utenti a capire le loro prestazioni e individuare aree di miglioramento.

Spotify | Migliori App Galaxy Watch

Passiamo dallo sport all’intrattenimento musicale con Spotify. Spotify è una piattaforma di streaming musicale che offre agli utenti l’accesso a una vasta libreria di brani musicali, podcast e altri contenuti audio. È stata fondata nel 2006 e si è rapidamente affermata come uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo. Spotify consente agli utenti di ascoltare musica su richiesta, creare playlist personalizzate, scoprire nuove canzoni e artisti, e molto altro ancora. Gli utenti possono ascoltare canzoni in streaming in qualsiasi momento e ovunque vi sia una connessione internet disponibile. È possibile ascoltare musica su richiesta senza doverla scaricare fisicamente sul dispositivo. Inoltre, se siete utenti Premium (e usufruite dunque di una delle varie forme disponibili di abbonamento), potete scaricare brani, album e playlist per l’ascolto offline. Questo è particolarmente utile quando si è in viaggio o in aree con connessione internet limitata.

Find my car | Migliori App Galaxy Watch

Find my car è un’app che permette di risolvere un annoso problema che molti di noi hanno: non ritrovare la macchina dopo aver parcheggiato. Utilizzando il GPS del dispositivo mobile associato allo smartwatch, Find my car segna la posizione esatta della macchina appena effettuato il parcheggio. L’utente può attivare questa funzione quando parcheggia l’auto, e l’app memorizzerà le coordinate geografiche esatte. Successivamente, l’utente può utilizzare l’app per ottenere indicazioni per raggiungere il punto in cui è stata parcheggiata l’auto.

Facer | Migliori App Galaxy Watch

Facer è, in assoluto, la migliore app di personalizzazione per qualsiasi versione abbiate sul polso di Galaxy Watch. I quadranti base resi disponibili dalla stessa Samsung alla lunga, è indubbio, stancano. Facer vi permette di creare, gestire e modificare una lunghissima lista di quadranti personalizzati, che spaziano anche a livello di temi (Star Wars e Star Trek onnipresenti, ovviamente) e, sebbene alcuni siano esclusivamente a pagamento, gran parte delle opzioni sono gratuite e usufruibili da tutti. Dateci un’occhiata!

Flipboard | Migliori App Galaxy Watch

Flipboard è un’applicazione e una piattaforma che consente agli utenti di scoprire, raccogliere e condividere contenuti di notizie, articoli, foto e video provenienti da una varietà di fonti online. Fondata nel 2010, Flipboard ha creato un’interfaccia che simula la sensazione di sfogliare una rivista stampata, consentendo agli utenti di creare le proprie “riviste” personalizzate con i contenuti che li interessano. Recentemente è stata resa disponibile anche negli ultimi modelli di Galaxy Watch, quindi potete accedere alla vasta comunità di conoscenze e news dell’app anche, semplicemente, ruotando il polso.

SmartThings | Migliori App Galaxy Watch

SmartThings è una piattaforma di automazione domestica sviluppata da Samsung. Essa mira a connettere e controllare vari dispositivi intelligenti presenti nelle case degli utenti, consentendo loro di creare un ecosistema domestico “intelligente” in cui i dispositivi possono comunicare e interagire tra loro. L’app è accessibile anche tramite gli ultimi modelli di Galaxy Watch e, in questo modo, potrete dunque accendere e spegnere le lampadine di casa direttamente dal vostro smartwatch. Ovviamente questo è solo l’esempio più stupido, perché tutti coloro che avranno collegato elettrodomestici di varia natura (televisione, lavatrice, lavastoviglie, ecc..) potranno gestirle ancor più semplicemente tramite la rotazione del polso.

E questo è tutto!

E questo è quanto, per ora, per le migliori App attualmente disponibili sui dispositivi Galaxy Watch. Fateci sapere che cosa ne pensate di questi dispositivi wearable qua sotto nei commenti e di quali app avete installato nei vostri, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le guide a tema hardware, tech e dispositivi mobili! Restate sintonizzati qui, sulle pagine di tuttotek.it.