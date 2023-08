Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | Agosto 2023

Avete bisogno di aggiornare il vostro vecchio TV per i passaggio al nuovo standard di trasmissione? Niente paura, con questa guida ai migliori decoder decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) vi aiuteremo ad orientarvi in questo nuovo mondo per fare l’acquisto più adatto alle vostre esigenze

Il nuovo standard di trasmissione per la TV dovrebbe portare ad un miglioramento della qualità dei contenuti prodotti dalle emittenti televisive ed in contemporanea permettere la diffusione del 5G per le connessioni mobili. Tuttavia molti italiani potrebbero ritrovarsi nuovamente con un apparecchio TV obsoleto, ecco perché vi proponiamo questa guida all’acquisto dei migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2). Vi presenteremo diversi prodotti in varie fasce di prezzo, sottolineando le principali caratteristiche, pregi, difetti e il nostro consiglio per gli acquirenti.

Prima di cominciare: devo cambiare TV?

Prima di tutto bisogna capire se il vostro vecchio TV o decoder è compatibile con il nuovo standard. Può sembrare più difficile di quello che sembra perché è vero che si passerà allo standard di trasmissione digitale terrestre 2 (DVB T2): per verificare la compatibilità è sufficiente controllare il manuale utente e cercare appunto la dicitura “DVB T2” (tutti gli apparecchi acquistati dal 2017 sono sicuramente compatibili). Però ci sono altri due aspetti di cui tener conto e che molto spesso sfuggono all’attenzione dei più: il nuovo standard prevede la possibilità anche di adottare il nuovo codec HEVC per la compressione del video e una profondità di colore fino a 10 bit. Saranno le emittenti a decidere come e se utilizzare questi strumenti, ma è bene sapere che nel caso in cui si decidesse di utilizzarli la certificazione digitale terrestre 2 (DVB T2) non sarebbe sufficiente a garantire la visione dei contenuti. Non è detto che le emittenti adotteranno un cambio così radicale – anzi, è improbabile -, ma è giusto informare i consumatori.

In questa guida ai migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) tenteremo di essere il più precisi possibile nell’indicare la compatibilità con DVB T2, codec e 10 bit, in modo da orientare i vostri acquisti al meglio. Se volete approfondire il tema della compatibilità vi consigliamo questo nostro pezzo.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | Leelbox DVB-T2 Full HD TV Multimedia

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC

Profondità colore: 8 bit

Questo decoder compatibile con il nuovo standard offre numerose funzioni aggiuntive come la registrazione programmata dei contenuti su in dispositivo USB e la possibilità di riprodurre i propri contenuti direttamente da una chiavetta. Presente sia la presa scart per le TV meno recente che l’uscita HDMI per di nuova generazione con supporto a risoluzioni fino a 1080p.

Un dispositivo semplice, ma completo. L’unica mancanza è la compatibilità con i 10 bit. Adatto a chi non ha particolari esigenze di qualità, ma vuole semplicemente continuare a guardare le solite trasmissioni in TV senza pretese.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | GT Media GTT-2 Decoder Android 6.0 TV Box

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 8 bit

Se dobbiamo rinnovare la nostra vecchia TV perché non cogliere l’occasione per renderla più smart? Questo GT Media GTT-2, oltre ad aggiungere la compatibilità con il nuovo standard di tramissione, da la possibilità di trasformare il televisore in una vera e propria smart TV con sistema operativo Android. Questo significa decide di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube per godere di tutti i migliori contenuti in maniera semplice e diretta.

La connettività comprende Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 e HDMI (purtroppo manca la presa scart per i dispositivi molto vecchi) e la risoluzione supportata arriva a 4K Ultra HD. Possibile anche registrare o riprodurre contenuti da USB. Consigliato a chi vuole espandere le possibilità del proprio televisore, anche se bisogna essere un po’ intraprendenti per impostare ed utilizzare il dispositivo che è un po’ più evoluto della classica TV. In ogni caso se siete interessati ad un TV Box provate a dare un’occhiata alla nostra guida.

GT MEDIA GTT-2 4K Decoder Digitale Terrestre Android 6.0 TV Box DVB-T/T2 Ricevitore Terrestre Digitale Smart TV Box 3D Amlogic S905D 2GB+8GB H.265 HEVC 10bit Wi-Fi 2.4Ghz MPEG-2/4 【Android TV Box 】 Android 6.0 TV Box alimentato dalla CPU Cortex-A53 ARM Quad Core S905D di Amlogic, funziona in modo più stabile e veloce. Con la memoria DDR3 da 2GB e la memorizzazione dei dati EMCC da 8GB, puoi goderti una veloce e fluida uscita video. Con la scheda TF è possibile estendere ulteriormente la memoria.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | DiProgress DPT203HD

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 10 bit

Uno dei migliori per rapporto qualità prezzo e versatilità: con questo decoder non avrete problemi do alcun tipo dato che supporta pienamente i nuovi codec e i colori a 10 bit. Inoltre presente sia l’uscita scart che quella HDMI per una compatibilità completa anche con le TV più vecchie. Offre anche alcune funzionalità aggiuntive come la registrazione dei vostri programmi preferiti per non perdervi nulla e la riproduzione di contenuti via USB.

Semplice e senza fronzoli, ci sentiamo di raccomandare questo dispositivo un po’ a chiunque voglia aggiornare la sua TV. Compatibilità garantita con qualsiasi scelta delle emittenti.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | Decoder HD-333

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2

Profondità colore: 8 bit

Il più economico sul mercato e si vede. Questo piccolo decoder funziona, ma il software spartano e lento lo rendono un po’ difficile da gestire. Purtroppo manca il supporto al codec HEVC e ovviamente ai 10 bit, quindi potreste rimanere scoperti in caso le emittenti decidessero di cambiare. Il decoder supporta alcune funzionalità aggiuntive, ma per via dei limiti hardware e software diventa difficile sfruttarle.

Consigliato solo nel caso in cui abbiate la necessità di aggiornare una TV “secondaria” che non utilizzate spesso e per cui non vale la pena spendere molto.

737 Recensioni DECODER SATELLITARE DIGITALE TERRESTRE MINI DVB-T2 USB HDMI PRESA SCART HD-333 MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE Decoder scart digitale terrestre DVB-T2 utile per vedere i canali in chiaro, di facile installazione e semplice nel suo utilizzo; ideale per chi possiede ancora vecchi televisori senza digitale integrato; basta collegarlo alla presa scart del televisore alimentarlo e collegare il cavo dell'antenna; con la porta USB è possibile collegare una pen drive per riprodurre file multimediali e registrare programmi tv

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | Trevi HE 3361 T2 Mini

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 10 bit

Pur essendo molto simile al modello precedente, questo decoder è tutto un altro mondo e si posiziona tra i migliori: compatto e completo. Garantita compatibilità con formato HEVC e 10 bit per una copertura totale del nuovo standard con contenuti fino a 1080p. Anche in questo caso troviamo le funzioni di registrazione e riproduzione su USB. Piccolo difetto la mancanza dell’uscita scart che lo rende incompatibile con le TV più vecchie.

Consigliatissimo a tutti: piccolo e ed inattaccabile, questo piccolo decoder non vi lascerà con la schermo nero in nessun caso. Tra l’altro l’azienda fornisce anche un’ottima assistenza telematica in caso di difficoltà.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | COBRA mod. DINGO

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 8 bit

Un altro decoder valido (con l’unica mancanza dei 10 bit) che è particolarmente indicato per le sue funzionalità di media player. Infatti oltre alle classiche trasmissioni televisive sarà possibile riprodurre un sacco di contenuti di ogni genere. Disponibili sia la presa scart che uscita HDMI. La parte software è molto ben curata, completa ed intuitiva.

Un buonissimo prodotto con qualche piccola mancanza. Consigliato in particolare per chi è interessato ad utilizzarlo anche come media center.

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | Crypto ReDi 270P

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 8 bit

Un altro ottimo prodotto, carente però dei 10 bit, che può risolvere il problema della compatibilità con il nuovo standard. Anche quest’ultimo offre funzionalità di registrazione programmabile e riproduzione multimediale tramite USB 2.0. Compatibile sia via HDMI che scart con una risoluzione fino a 1080p potrà adattare anche i TV più vetusti. Un buon acquisto in generale.

Crypto ReDi 270P 1080P Full HD 1080P DVB-T2 HEVC Decoder Digitale Ricevitore Terrestre sistema Dolby Lettore multemediale (H.265/ MPEG-2/4/ HDMI/SCART/PVR/TIMESHIFT) nero Decoder digitale terrestre DVB-T2 HEVC H.265 MPEG4 con sistema DOLBY incorporato Lettore multimediale file audio (MP3, WMA o OGG) e video (AVI, VOB, MKV, MPEG 1-4, TS) da un supporto di memorizzazione USB esterna. È possibile decodificare i file video di MEPG-2/4 H.264 /H.265 HD/SD, risoluzione massima: 1080p - uscita Video: HDMI / SCART - uscita audio: HDMI/SCART/coassiale. Guida Elettronica dei Programmi (EPG) Compatibile con l'esistente impianto d'antenna; Compatibile DVB-T2 H.264

Migliori decoder digitale terrestre 2 (DVB T2) | EDISION PICCO T265

DVB T2

Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-2, HEVC H.265

Profondità colore: 10 bit

Compatto e molto flessibile è dotato di uscite sia SCART che HDMI. Inoltre può anche registrare i programmi su supporto USB e riprodurre contenuti multimediali. Il telecomando inoltre può memorizzare alcune funzionalità di quello della TV, in modo da utilizzare un solo telecomando per tutto! Davvero ottimo! Il prezzo poi è tra i più convenienti.

Ultimi consigli

Come avrete notato pochi dispositivi supportano i colori a 10 bit. Probabilmente pochissimi canali verranno trasmessi utilizzano i 10 bit (anche perché molti schermi TV non li supportano in ogni caso). Vogliamo sottolineare che questa è solo un’ipotesi e che non possiamo prevedere cosa decideranno di fare le emittenti. Se volete essere sicuri al 100% dovreste acquistare un dispositivo compatibile con i 10 bit, ma se l’esborso dovesse essere troppo oneroso potete ripiegare senza troppi problemi si di un prodotto a 8 bit. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci per tante altre guide e recensioni.