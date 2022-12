Masquerade – Ladri d’amore: il trailer e il poster del film

Sono stati rilasciati un nuovo trailer e un nuovo poster di Masquerade – Ladri d’amore, al cinema dal 21 dicembre

Presentato all’ultima edizione del Festival Di Cannes come fuori concorso, Masquerade – Ladri d’amore di Nicolas Bedos è pronto a fare il suo esordio nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 21 dicembre. La pellicola è già uscita in patria, in Francia, dove nei primi dieci giorni di programmazione ha fatto registrare ben 500.000 spettatori, Ora, si avvicina anche l’uscita nelle sale italiane e per l’occasione Lucky Red, distributore del film, ha rilasciato un nuovissimo trailer e un nuovo poster del film.

Masquerade – Ladri d’amore: trama e cast

Masquerade – Ladri d’amore si presenta come un incantevole affresco corale che ruota intorno alle storie di Adrien e Margot, due giovani che s’incontrano e insieme studiano un piano per dare una svolta alle loro vite. Lui è un ex ballerino che vive in una lussuosa villa in Costa Azzurra mantenuto da una vecchia star del cinema e insieme a Margot proverà a mettere in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore per vivere finalmente una vita migliore. La trama ordita da Adrien e Margot finirà per intrecciarsi con le vicende degli altri personaggi andando a creare una trame densa e intricata.

A fare da sfondo alla vicenda c’è la bellissima Costa Azzurra, immortalata nella gioia e nelle feste di Nizza, in cui il regista Bedos ha costruito un’ambientazione “alla Grande Gatsby”. I personaggi di Adrien e Margot sono interpretati da Pierre Niney e Marine Vacht e al loro fianco nel film figurano Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuelle Devos e Laura Morante. Un film molto atteso, destinato a essere uno dei grandi protagonisti del prossimo Natale nelle sale.

Correte al cinema

Manca sempre meno all’uscita di Masquerade – Ladri d’amore al cinema. Correte a vederlo dal 21 dicembre e continuate a rimanere aggiornati.

