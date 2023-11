Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Si può dire “Buon Natale” o è ancora presto? Novembre è finito ed entriamo a buon diritto nello spirito delle feste. Dicembre 2023 propone una nuova line-up di videogiochi; chissà che tra questi non ci sia il regalo giusto, per gli altri o per voi!

Tra i migliori arrivi del mese iniziamo con Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro. Il principe dei demoni Psaro è stato colpito da una ben strana maledizione: non può nucoere a nessun mostro! L’unica soluzione è diventare un domamostri e creare un esercito di belve. La sua ricerca di mostri di altissimo livello condurrà Psaro in un pellegrinaggio per la terra di Nadiria e imparare a a controllare il misterioso potere della Sintesi… riuscirà nella sua impresa?

A dicembre 2023 (giusto giusto!) arriva anche Disney Dreamlight Valley. Tecnicamente sarebbe per i più piccini, ma lo sappiamo: la magia Disney scalda i cuori anche degli adulti più nostalgici – vi capiamo bene! C’era una volta un mondo di fiaba colorato e felice… purtroppo, la magi si sta spegnendo e la tristezza e l’oscurità rischiano di far sparire per sempre questo mondo incantato. Ma niente paura, perché ci siete voi! Esatto, sarete voi gli eroi che salveranno il regno e riporteranno colore, gioia e amicizia! Un titolo perfetto per Natale, per grandi e piccini.

Altro titolo in arrivo è Arashi: Castles of Sin – Final Cut. Vestirai i panni dell’assassino Kenshiro, in missione attraverso il Giappone feudale per sconfiggere i Sei Oni di Iga, un gruppo di banditi che semina il caos nel paese. Attraverso un’ampia varietà di armi, strumenti e tecniche, dovrai infiltrarti nei castelli e superare in astuzia i tuoi nemici mentre dai la caccia a ogni Oni. Con l’aiuto di Ayane e del l tuo fedele lupo Haru, sventa la minaccia dei Sei Oni e salva il Giappone.

Tra i migliori (sicuramente tra i più particolari) videogiochi c’è anche Bahnsen Knights. Siamo nel 1986, Tornado Alley, Stati Uniti. L’agente sotto copertura Boulder dovrà indagare sulla setta Bahnsen Knights. Affronta occultisti, tempeste bibliche e un enigmatico venditore di automobili diventato predicatore mentre indaghi sulla scomparsa di un collega e amico in questa oscura avventura interattiva.

Per la rubrica “graditi ritorni” di dicembre 2023 segnaliamo Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains, in uscita su Nintendo Switch. Rilasciato originariamente nel 1999, la versione rimasterizzata di questo RPG ispirato alla mitologia cinese mantiene il fascino dell’originale e il suo caratteristico stile artistico. Vi aspettano un’avventura epica e tantissime ore di incanto!

Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2023 | Elenco

1 dicembre –Batman: Arkham Trilogy – NS



1 dicembre – Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro – NS



1 dicembre – The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



1 dicembre – SteamWorld Build – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



2 dicembre – Murder Mystery Paradox: Fifteen Years of Summer – PC



5 dicembre – Arashi: Castles of Sin – Final Cut – PS5, PC, Quest 2, Quest 3



5 dicembre – Born of Bread – PS5, XSX, PC, NS



5 dicembre – Vampire: The Masquerade – Swansong – NS



5 dicembre – Disney Dreamlight Valley – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Mac, NS



5 dicembre – Kingpin: Reloaded – PC



5 dicembre – The Lord of the Rings: Return to Moria – PS5



5 dicembre – Sonic Dream Team – Mac, iOS



5 dicembre – The Anacrusis – XBO, XSX, PC



7 dicembre – Arizona Sunshine II – PS5, PC, Quest 2, Quest 3



7 dicembre – Avatar: Frontiers of Pandora – PS5, XSX, PC



7 dicembre – Hollow Cocoon – PC



7 dicembre – Lego Bricktales – VR Quest 2, Quest 3



7 dicembre – Smalland: Survive the Wilds – PS5, XSX, PC



7 dicembre – Warhammer 40,000: Rogue Trader – PS5, XSX, PC, Mac



8 dicembre – Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains – NS



12 dicembre – Hammerwatch II – PS5, NS



14 dicembre – Bahnsen Knights – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



14 dicembre – Bulletstorm VR – PS5, PC, Quest 2



14 dicembre – Custom Mech Wars – PS5, PC



14 dicembre – Gnosia – PS4, PS5, XBO, XSX



14 dicembre – Granblue Fantasy Versus: Rising – PS4, PS5, PC



14 dicembre – House Flipper 2 – PC



14 dicembre – Koumajou Remilia II: Stranger’s Requiem – PC, NS



14 dicembre – Raccoo Venture – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



14 dicembre – Witch on the Holy Night – PC



14 dicembre – River Tails: Stronger Together – PS4, PS5, XBO, PC, NS



15 dicembre – Asgard’s Wrath 2 – Quest 2, Quest 3



20 dicembre – Resident Evil 4 – Mac, iOS



21 dicembre – Princess Maker 2 Regeneration – PS4, PS5, PC, NS

31 dicembre – Blazing Strike – PS4, PS5, PC, NS



TBA – In His Time – NS