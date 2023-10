Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Novembre 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Ottobre (e Halloween, sigh) è ormai passato: entriamo nel vivo dell’autunno con il mese di Novembre e una nuova line-up di videogames!

Questo mese propone davvero tante cose interessanti, è difficile decidere dove iniziare! Per i nuovi arrivi partiamo con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Che colpo ci hai fatto prendere, Kiryu! E invece eccoti di nuovo con noi, con un nuovo nome e una nuova identità. Ma l’anonimato non durerà a lungo, temo: nuovi avversari e nuovi scontri pazzeschi ti aspettano!

Continuiamo con The Talos Principle II, sequel dell’omonimo puzzle game. Per chi non fosse familiare con il franchise, The Talos Principle è ambientato in un mondo dove l’umanità è da tempo estinta, ma ha lasciato una memoria collettiva in una serie di robot dalle fattezze umanoidi, ma ha lasciato anche tantissime domande senza risposta. Il nostro androide sarà impegnato nella risoluzione di puzzle ancora più complessi e in un viaggio di scoperta del passato: The Thalos Principles II sarà un’esperienza che metterà alla prova non solo la vostra logica, ma che vi farà interrogare su vita, morte, etica e rapporto con l’universo.

Passiamo a Thirsty Suitors, un indie decisamente esuberante e colorato ma che si rivelerà bello impegnativo. Dopo una fuga da casa dettata dalla sua incapacità di gestire i legami affettiva, Jala torna alla sua città natale Timber Hills. Ad attenderla ci saranno una schiera di ex arrabbiati/e, una famiglia giudicante e severa, e… un tizio vestito da orso che ha messo su un cult di skater. Un po’ fight’em up, un po’ Tony Hawks, un po’ Cooking Mama e MOLTO colore, Thirsty Suitors si preannuncia un titolo folle e divertentissimo.

Novembre 2023 propone anche Fashion Dreamer, il titolo perfetto per le menti creative e per chi vuole condividere il proprio senso estetico. Con oltre 1.400 modelli da indossare e personalizzare, con il vostro avatar potrete condividere le vostre creazioni online e farle conoscere agli altri giocatori, e viceversa. Nel mondo di Fashion Dreamer incontrerete tante persone diverse con il loro stile unico: una bella occasione per fare nuove amicizie e trovare ispirazione!

Per la serie “graditi ritorni” tra i migliori giochi del mese c’è Super Mario RPG, remake di Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, apparso per la prima volta su SNES nel lontano 1996! Nel gioco originale Mario, con l’aiuto di altri quattro personaggi, doveva sconfiggere un nuovo nemico, e collezionare Sette Stelle per riportare la pace nel regno e fare in modo e che i desideri possano essere di nuovo esauditi. Oltre a un comparto grafico completamente riammodernato, anche la musica è stata ri-arrangiata. Non vediamo l’ora di vedere il risultato di questo restauro!

Altro vecchio (nuovo?) amico è Gothic II Complete Classic. A Khorinis circolano strane voci: pare che orchi, minacciosi uomini vestiti di nero e persino draghi abbiano iniziato a vagare per l’isola e ne minacciano gli abitanti. Sta a te, Eroe Senza Nome, scoprire se le storie sono vere e svelare i segreti di una potente arma creata dal Dio dell’Oscurità in persona. Ma non puoi certo farcela da solo. Avrai bisogno dell’aiuto di vecchi amici… che l’abbiate già giocata nella versione originale o no, questa è veramente un’avventura degna di essere vissuta!

Con questo concludiamo la line-up del mese!

Migliori videogiochi in uscita: Novembre 2023 | Elenco

Alien Hominid HD + Alien Hominid Invasion – 1 novembre – XBO, XSX, PC, Switch



Song of Nunu: A League of Legends Story – 1 novembre – XBO, XSX, PC, Switch



Achilles: Legends Untold – 2 novembre – PS5, XSX, PC



For the King II – 2 novembre – PC



The Fox Awaits Me HANA – 2 novembre – Switch



My Time at Sandrock – 2 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Phantom Blade: Executioners – 2 novembre – PS4, PS5, PC, iOS, Droid



PlateUp! – 2 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch



RoboCop: Rogue City – 2 novembre – PS5, XSX, PC



I Puffi 2 : Il Prigioniero della Pietra Verde – 2 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Star Ocean: The Second Story R – 2 novembre – PS4, PS5, PC, Switch



The Talos Principle II – 2 novembre – PS5, XSX, PC



Thirsty Suitors – 2 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



EA Sports WRC – 3 novembre – PS5, XSX, PC



Fashion Dreamer – 3 novembre – Switch



Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 3 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Quantum Error – 3 novembre – PS5



WarioWare: Move It! – 3 novembre – Switch



Ebenezer and the Invisible World – 3 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Football Manager 2024 – 6 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch, iOS, Droid



The Invincible – 6 novembre – PS5, XSX, PC



Roboquest – 7 novembre – XBO, XSX, PC



SpellForce: Conquest of Eo – 7 novembre – PS5, XSX



Stronghold: Definitive Edition – 7 novembre – PC



Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh – 7 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Gunhead – 8 novembre – PS5, PC



Cuisineer – 9 novembre – PC



Devil Engine: Complete Edition – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch



Dungeons 4 – 9 novembre – PS5, XSX, PC



Double Dragon Advance + Super Double Dragon – 9 novembre – PS4, XBO, PC, Switch



Double Dragon Collection – 9 novembre – Switch



Ikonei Island: An Earthlock Adventure – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Spells & Secrets – 9 novembre – PS5, XSX, PC, Switch

While the Iron’s Hot – 9 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Call of Duty: Modern Warfare III – 10 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



The Day Before – 10 novembre – PC



Broken Roads – 14 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Hogwarts Legacy – 14 novembre – Switch



KarmaZoo – 14 novembre – PS5, XSX, PC, Switch



Super Crazy Rhythm Castle – 14 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves – 14 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Turok 3: Shadow of Oblivion – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



American Arcadia – 15 novembre – PC



The Last Faith – 15 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Syberia: The World Before – 15 novembre – PS4, XBO, Switch



Teardown – 15 novembre – PS5, XSX



Assassin’s Creed: Nexus VR – 16 novembre – Quest2, Quest 3



Flashback 2 – 16 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Jagged Alliance 3 – 16 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX



The Kindeman Remedy – 16 novembre – PC



The King of Fighters XIII: Global Match – 16 novembre – PS4, Switch



Small Saga – 16 novembre – PC, Mac



Yohane the Parhelion: Blaze in the Deepblue – 16 novembre -PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Bluey: The Videogame – 17 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections – 17 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Persona 5 Tactica – 17 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Super Mario RPG – 17 novembre – Switch



Tiger Blade – 17 novembre -PS5



Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – 17 novembre – PS5, XSX, PC



In Stars and Time – 20 novembre – PS4, PS5, PC, Switch



Pui Pui Molcar Let’s! Molcar Party! – 21 novembre – Switch



Worldless – 21 novembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Dyschronia: Chronos Alternate – 22 novembre – Switch



Last Train Home – 28 novembre – PC



Gothic II Complete Classic – 29 novembre – Switch



Biomutant – 30 novembre – Switch



Granblue Fantasy Versus: Rising – 30 novembre – PS4, PS5, PC



Stranger Things VR – 30 novembre – Quest 2, Quest 3



Tevi – 30 novembre – PC, Switch

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch