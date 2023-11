Recensione Corsair MP700 Pro: alte prestazioni ma montaggi non agevolati

In questa recensione il Corsair MP700 Pro, un’unità NVMe che si distingue positivamente sotto molti aspetti, presentando caratteristiche sorprendenti. Tuttavia, non mancano alcune criticità che andremo a esaminare nel dettaglio durante la nostra analisi del Corsair MP700 Pro.

Non avremmo mai immaginato che Corsair avrebbe fatto progressi così rapidi nel settore degli SSD, ma è riuscita a superare le nostre aspettative migliorandosi notevolmente e ottenendo risultati eccezionali!

Abbiamo cominciato questa recensione sottolineando l’ulteriore miglioramento di un SSD già altamente performante. Tuttavia, per coloro che potrebbero non essere a conoscenza di cosa stiamo dicendo eccovi le la recensioni di MP600 CORE M.2 e MP600 GS.

Cosa offre questo SSD? | Recensione Corsair MP700 Pro

L’SSD Corsair MP700 Pro è un’unità di archiviazione PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 M.2 che offre prestazioni eccezionali. È disponibile in capacità da 1 TB, 2 TB e 4 TB e offre velocità di lettura sequenziale fino a 12.400 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 11.800 MB/s.

L’MP700 Pro è dotato di un controller Phison PS5018-E18 e di chip di memoria TLC NAND di livello 3. È supportato da una garanzia limitata di 5 anni.

L’MP700 Pro è un’ottima scelta per gli utenti che desiderano le massime prestazioni da un SSD. È perfetto per i giocatori, i creativi e chiunque altro voglia un sistema che si avvii e si carichi rapidamente.

Ecco i nostri test | Recensione Corsair MP700 Pro

Partiamo dal primo test per questa recensione dell’SSD Corsair MP700 Pro, utilizzando gli stessi benchmarks ma con due prove diverse.

Rispettiamo le specifiche dichiarate? Sebbene registriamo una leggera performance inferiore per quanto riguarda la scrittura, ci manteniamo abbastanza in linea con ciò che è dichiarato, soprattutto per quanto riguarda la lettura, dove addirittura superiamo le aspettative dichiarate da Corsair.

Ma spostiamoci sul famoso benchmark Atto. Nel quale possiamo osservare il comportamento con differenti tipi di file, e la sua stabilità. Nel quale possiamo osservare il comportamento con differenti tipi di file, e la sua stabilità.

Chi dovrebbe acquistare questo SSD?

L’SSD Corsair MP700 Pro è un’ottima scelta per gli utenti che desiderano le massime prestazioni da un SSD. È perfetto per i seguenti tipi di utenti:

Giocatori possono beneficiare delle prestazioni elevate dell’SSD MP700 Pro per caricare i giochi più velocemente e ottenere un gameplay più fluido. Creativi, come fotografi, videografi e montatori video, beneficiano delle prestazioni elevate dell’SSD MP700 Pro per l’editing e la modifica dei contenuti. Utenti che necessitano di un sistema veloce, qualsiasi utente che desidera un sistema che si avvii e si carichi rapidamente trarrà vantaggio dalle prestazioni elevate dell’SSD MP700 Pro.

In particolare, l’SSD MP700 Pro è una buona scelta per i seguenti utenti:

Utenti che utilizzano un PC da gioco di fascia alta: I PC da gioco di fascia alta sono progettati per le massime prestazioni, quindi l’SSD MP700 Pro è una buona scelta per garantire che il sistema sia in grado di sfruttare appieno la sua potenza.

I PC da gioco di fascia alta sono progettati per le massime prestazioni, quindi l’SSD MP700 Pro è una buona scelta per garantire che il sistema sia in grado di sfruttare appieno la sua potenza. Utenti che utilizzano un PC per l’editing video o la fotografia: L’editing video e la fotografia richiedono un’enorme quantità di dati, quindi l’SSD MP700 Pro è una buona scelta per garantire che il sistema possa gestire i carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

L’editing video e la fotografia richiedono un’enorme quantità di dati, quindi l’SSD MP700 Pro è una buona scelta per garantire che il sistema possa gestire i carichi di lavoro ad alta intensità di dati. Utenti che desiderano un sistema veloce per l’uso quotidiano: L’SSD MP700 Pro è un’ottima scelta per qualsiasi utente che desideri un sistema che si avvii e si carichi rapidamente, sia per l’uso quotidiano che per compiti più impegnativi.

Tuttavia, l’SSD MP700 Pro non è la scelta migliore per tutti gli utenti. Se sei un utente con un budget limitato o non hai bisogno delle massime prestazioni, ci sono altre opzioni disponibili che potrebbero essere più adatte a te.

Inoltre c’è da considerare il fatto che il dissipatore non garantisce la possibilità di montare l’hard disk dove si vuole e che il cavo necessario per alimentare la ventola porrebbe essere una bella seccatura.

8 Potente ma ingombrante Punti a favore Velocissimo

Velocissimo Freddissimo

Freddissimo Performante Punti a sfavore Scomodo da montare

Scomodo da montare Il cavo della ventola e forse un po' corto

Il cavo della ventola e forse un po' corto Prezzo elevato