Samsung Galaxy A34 ad un PREZZO ASSURDO su Unieuro: offerta da BEST BUY

Sul sito di Unieuro è disponibile un’offerta sul Samsung Galaxy A34 con uno sconto che fa calare il prezzo dello smartphone a 279,90€. Scopriamo tutti i dettagli

Il Samsung Galaxy A34 si presenta come un dispositivo all’avanguardia, con caratteristiche impressionanti che soddisfano le esigenze degli utenti più esigenti. Il display LCD da 6,6 pollici è uno dei suoi punti di forza, offrendo una risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel. Con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, l’esperienza visiva è fluida e coinvolgente, caratterizzata da colori vivaci e contrasti nitidi che valorizzano ogni dettaglio.

Al cuore di questo smartphone c'è il processore Snapdragon 680, un chip mobile di fascia economica che si distingue per le prestazioni sufficienti nelle attività quotidiane. Dalla navigazione web all'utilizzo dei social media e alla riproduzione di contenuti multimediali, il Galaxy A34 si muove agilmente. Anche per quanto riguarda i giochi più impegnativi, il dispositivo dimostra la sua capacità, anche se con qualche compromesso nei dettagli grafici più avanzati.

Maxi offerta su Unieuro: Samsung Galaxy A34 in sconto

La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini e video di alta qualità, garantendo risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 2 MP è ideale per immortalare paesaggi e interni, mentre la fotocamera macro da 2 MP si rivela preziosa per catturare dettagli intricati. Con questa tripla configurazione, il Galaxy A34 offre versatilità fotografica.

Per alimentare tutte queste funzionalità, il dispositivo è dotato di una generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Inoltre, la scelta tra varianti di memoria RAM da 4 GB o 6 GB e di memoria interna da 64 GB o 128 GB consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza in base alle proprie esigenze di archiviazione e multitasking. Il Galaxy A34 opera con il sistema operativo Android 12, garantendo un’interfaccia intuitiva e un accesso alle ultime funzionalità del sistema operativo di Google.

