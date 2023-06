Dragon Quest Monsters – Il Principe Oscuro: annunciata la data d’uscita per il nuovo titolo per Switch

Dragon Quest Monsters – Il Principe Oscuro ha una data d’uscita su Nintendo Switch. Ecco quando potrete reclutare i vostri mostri preferiti

In occasione dell’ultimo Nintendo Direct, è stata annunciata la data d’uscita di Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro: il nuovo RPG dello spin-off della storica saga targata Square Enix arriverà il 1° dicembre 2023 su Nintendo Switch. Nel titolo in questione avrete la possibilità di poter comandare e reclutare vari tipi di mostri che vi seguiranno in questa nuova impresa epica. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon Quest Monsters – Il Principe Oscuro: ecco la trama e la data d’uscita del nuovo RPG di Square Enix per Nintendo Switch

Dragon Quest Monsters – Il Principe Oscuro, il nuovo titolo che ha come data d’uscita il 1° dicembre 2023, racconta la storia di Psaro, il principe dei demoni. Quest’ultimo è vittima di una maledizione per cui non può nuocere ai mostri. Per questa ragione dovrà diventare un domamostri, così da combattere e reclutare insieme a loro nelle varie ambientazioni del fantastico mondo di Nadiria. La sua impresa sarà anche influenzata dal ciclo delle stagioni: la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno non altereranno solo i paesaggi, ma apriranno anche accesso a nuove zone e mostri stagionali specifici.

Uno degli strumenti più efficaci a vostra disposizione sarà un sistema avanzato di sintesi, che vi consentirà di creare mostri completamente inediti combinando quelli già incontrati. Potrete sostenere varie prove e, alla fine, sbloccare più di 500 mostri, da quelli più famosi della serie fino a delle creature completamente originali. Una volta formato il vostro gruppo di mostri ideale, potrete portarli online e sfidare altri domamostri provenienti da tutto il mondo. Qui in alto potete visionare il trailer del gioco.

