CHILI e Xiaomi, nuova frontiera dell’intrattenimento

CHILI e Xiaomi collaborano per offrire agli utenti di Xiaomi TV+ un’esperienza di intrattenimento superiore, portando il meglio del cinema e della musica direttamente sullo schermo di casa

Xiaomi TV+ rappresenta l’avanzata piattaforma per Xiaomi Connected TV (CTV), sviluppata da Xiaomi Corporation e compatibile con Android TV e Fire TV.

Xiaomi TV+: l’innovativa piattaforma di intrattenimento per casa tua.

Grazie alla collaborazione con CHILI, gli utenti di Xiaomi TV+ possono ora accedere gratuitamente a sei canali che offrono i migliori contenuti di cinema e musica. Questa entusiasmante partnership arricchisce l’esperienza degli utenti di Xiaomi TV+, consentendo loro di godere di una vasta gamma di opzioni di intrattenimento senza costi aggiuntivi.

Dai film di successo alle serie TV acclamate dalla critica, i canali cinema CHILI offrono una varietà di contenuti per soddisfare tutti i gusti. I canali musicali presentano una selezione di programmi dedicati ai diversi generi musicali della scena urban, garantendo agli utenti la possibilità di ascoltare le loro canzoni preferite in qualsiasi momento.

Il canale 165 di Xiaomi TV+, chiamato Alta Tensione, è progettato per chi cerca emozioni ad alto voltaggio, offrendo suspense, tradimenti, azione, mostri giganti e universi perduti. Per gli amanti delle storie d’amore, il canale 753 offre Velvet, dove cuori spezzati, sentimenti, seduzione e romanticismo trovano spazio.

Per chi cerca leggerezza, il canale 752, chiamato Smile, offre il meglio della commedia italiana, francese e americana per scatenare l’ilarità con tutta la famiglia. Al canale 751, chiamato Grandi Nomi, i cinefili possono trovare star e film senza tempo, rappresentando il cuore dei classici del cinema.

Il canale 746, ROCK TV, è dedicato interamente alla musica rock alternativa, offrendo un’ampia selezione di programmi dal vivo, interviste ed eventi legati alla scena rock italiana e internazionale. Infine, per gli amanti dell’hip hop, il canale 747, chiamato HIP HOP TV, è l’unico canale televisivo in Italia interamente dedicato a questo genere musicale.

Tutti e sei i canali CHILI sono facilmente accessibili nella sezione Intrattenimento e Film di Xiaomi TV+, consentendo agli utenti di trovare facilmente il canale che soddisfa i loro interessi.

L’importanza di questa partnership è l’unione dell’esperienza premium di CHILI alla piattaforma smart TV e innovativa di Xiaomi TV+. Questo permette a entrambe le aziende, leader di settore, di ampliare il proprio raggio d’azione e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, profilato, contribuendo così all’evoluzione dell’entertainment digitale – ha affermato Roberto De Piano, Direttore Esecutivo di CHILI. Oltre ad essere uno dei principali produttori di smartphone al mondo, Xiaomi è anche un attore chiave nel settore delle smart TV. Crediamo sempre che il vero valore dei dispositivi smart non derivi solo dall’hardware, ma dipenda anche dai servizi internet che forniamo agli utenti. Nello specifico, per le smart TV, è il contenuto di intrattenimento di alta qualità che conta davvero. Siamo molto contenti di essere partner di CHILI per offrire programmi TV unici ed eccellenti ai nostri utenti, consentendo a tutti di godere dell’esperienza migliore – ha dichiarato Chan Liu, General Manager del Dipartimento Internazionale Business Internet di Xiaomi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.